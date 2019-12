Social Network, Pau Lopez: "Grande vittoria per chiudere il 2019". Veretout: "Altro passo avanti, tre punti pesanti" (FOTO)

La Roma nella serata di ieri si è imposta sulla Fiorentina con il risultato di 4-1. Per festeggiare i tre punti e fare gli auguri per un buon Natale a tutti i tifosi, Pau Lopez, autore di un'ottima partita al Franchi, ha postato una foto sul proprio profilo Instagram. Queste il suo messaggio: "Grande vittoria per chiudere il 2019. Buon natale e daje Roma".

Anche Jordan Veretout ha voluto mandare un messaggio dopo la vittoria di ieri sera al Franchi. Il francese ha sottolineato quanto sia stata importante la vittoria su un campo difficile come quello di Firenze. Queste le sue parole: "Un altro passo avanti, 3 punti pesanti in uno stadio che conosco molto bene. Il modo migliore per passare un Natale ".