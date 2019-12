Instagram, Mancini dopo il matrimonio: "Il più bel giorno della nostra vita" (FOTO)

Primo Natale con la fede al dito per Gianluca Mancini dopo le nozze andate in scena a Firenze con la sua Elisa. Il difensore della Roma, tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato alcuni scatti del giorno del matrimonio accompagnato da un messaggio di ringraziamento per la wedding planner Silvia Slitti. Questo il post pubblicato dal centrale giallorosso: "Si! Per sempre. Il più bel giorno della nostra vita ❤️Ti amo vita mia! Emozioni indescrivibili. Grazie per tutto Silvia".