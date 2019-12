Instagram, Juan Jesus con El Shaarawy a Dubai: "Un piacere incontrarti, amico mio" (FOTO)

Giorni di vacanza Dubai per il difensore giallorosso Juan Jesus, in attesa del rientro a Roma per l'allenamento di domani. E il brasiliano ha trascorso i suoi giorni di riposo in compagnia anche di un ex romanista, ovvero Stephan El Shaarawy. Lo dimostra una storia postata su Instagram dal brasiliano, con scritto: "Sempre un piacere incontrarti, amico mio"