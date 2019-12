Instagram, Iago Falque saluta il 2019: "Non è stato l'anno migliore per me". La risposta di Perotti: "Dai tutto nel 2020, ma non nella prossima partita" (FOTO)

Un anno da dimenticare quello che sta per volgere al termine per l'esterno del Torino Iago Falque, martoriato dagli infortuni che anche in questa prima parte di stagione lo hanno costretto a rimanere lontano dai campi. Infatti lo spagnolo prima ha patito un problema alla caviglia sinistra che gli ha fatto saltare le prime giornate di campionato, poi ha subito la lesione al quadricipite femorale della coscia sinistra che quasi sicuramente lo renderà indisponibile anche per la trasferta di Roma in programma domenica alle ore 20.45. E a poche ore dall'arrivo del nuovo anno, l'attaccante granata ha voluto condividere un messaggio attraverso il proprio profilo Instagram dove si legge: "Si chiude il 2019 il quale non è stato l'anno migliore per me, gli infortuni mi hanno costretto a fermarmi ma vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto e che mi sono stati vicini nei momenti più difficili. Guardiamo avanti e affrontiamo con tutta la energia positiva il 2020 e speriamo che sia un anno pieno di felicità e di successi".

Molti i commenti apparsi sotto il post pubblicato da Iago Falque, tra cui quello del romanista Diego Perotti con il quale ha condiviso l'esperienza nel Genoa nella stagione 2014/2015. "Ti voglio bene fratello, dai tutto in questo 2020, ma non nella prossima partita" ha scherzato l'argentino visto che domenica si giocherà proprio Roma-Torino.