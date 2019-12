Instagram, Florenzi con Zaniolo e Antonucci: "Happy new Roma!". Smalling: "Si chiude un decennio incredibile!" (FOTO)

Ultimo allenamento del 2019 per la Roma che domani sarà attesa al "Tre Fontane" per l'allenamento aperto al pubblico. E Alessandro Florenzi si è fatto fotografare insieme a Zaniolo ed Antonucci sul prato del "Fulvio Bernardini", con il capitano giallorosso che festeggia la "nuova Roma" scrivendo: "Buon 222448 (prendendo i numeri di maglia dei 3 giocatori, ndr). Happy new Roma!".

Foto gradita anche a Nicolò Zaniolo che ha scritto "Che foto" pubblicando lo stesso scatto, con effetti diversi, del numero 24.

Alla fine anche Mirko Antonucci si unisce ai compagni pubblicando una foto dell'ultimo allenamento dell'anno a Trigoria, con la frase: "Buon anno a tutti con questo sorriso!".

Con oggi si chiude non solo un anno ma il secondo decennio degli anni Duemila. E Chris Smalling ha pubblicato un collage dei suoi ultimi 10 anni che l'hanno visto trionfare col Manchester United, sposarsi, diventare padre e alla fine trasferirsi alla Roma. Questo il suo messaggio: "Che decennio è stato, così tanti ricordi incredibili e molti altri ancora da fare. Da parte mia, di mia moglie e di mio figlio Leo, gli auguri per un nuovo meraviglioso anno!".

What a 10 years it has been, so many incredible memories and so many more still to make. From myself, my wife Sam and my little boy Leo we wish you all a wonderful New Year! ? pic.twitter.com/YkXQIpekaj

— Chris Smalling (@ChrisSmalling) December 31, 2019