A due giorni dalla sfida vinta al 'Franchi' contro la Fiorentina, Amadou Diawara decide di pubblicare sul proprio profilo Instagram una serie di immagini scattate proprio in occasione dell'ultima partita della Roma. A commento degli scatti il centrocampista ex Napoli ha voluto rimarcare come la squadra abbia chiuso l'anno solare nel migliore dei modi. Queste le sue parole: "Abbiamo chiuso l'anno in bellezza, daje Roma"

