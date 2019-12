Facebook, Diaconale risponde alle accuse a Lotito: "Affermazioni gravi" (FOTO)

Qualche giorno fa a Roma Radio, canale ufficiale del club giallorosso, uno speaker ha attaccato il presidente della Lazio, Claudio Lotito, reo di avere troppa influenza sulla Lega Serie A. Alle affermazioni dello speaker è arrivata la risposta di Alberto Diaconale attraverso la sua pagina Facebook: "Una regola tacita del calcio stracittadino stabilisce che la S.S. Lazio e l’A.S. Roma competono lealmente sul campo, ma evitano accuratamente qualsiasi forma di polemica o scontro verbale tra loro. Per cui evito qualsiasi commento su alcune affermazioni gravi ed aggressive nei confronti del Presidente Claudio Lotito pronunciate da un dipendente della radio della società giallorossa. Mi limito ad osservare come i tifosi delle due società romane stiano prendendo atto che un Presidente presente, attivo e capace faccia la differenza. Gli assenti non solo hanno sempre torto ma, spesso, provocano grandi delusioni in chi ha creduto in loro".