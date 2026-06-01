Settore giovanile: l'Under 15 fallisce la rimonta e viene eliminata. L'U18 chiude la regular season con un 2-2 contro l'Atalanta

LAROMA24.IT - Mentre la Roma di Gian Piero Gasperini si gode le vacanze, con il rientro a Trigoria fissato al 13 luglio, nel weekend sono scese in campo alcune delle formazioni del settore giovanile giallorosso.

L'Under 14 guidata da Valerio D'Andrea è scesa in campo venerdì sera nella finale del torneo Abano Football Academy in cui si è arresa al Napoli perdendo 1-0. Ottimo, comunque, il percorso dei giovani giallorossi che si sono messi in mostra in un torneo di prestigio internazionale.

Non ce l'ha fatta, invece, a qualificarsi per la semifinale Scudetto l'Under 15. Dopo la sconfitta esterna per 2-0 contro la Fiorentina, i ragazzi di Trombetti non sono riusciti a ribaltare la situazione a Trigoria. Contro la Viola la gara di ritorno termina 1-1: i toscani si sono portati in vantaggio con la rete di Plepi al 39', la Roma ha risposto con Pica al 50'. Un pareggio che, quindi, non basta ai capitolini che arrestano il proprio cammino ai quarti di finale.

L'Under 16 di Marco Ciaralli attende di giocare la semifinale contro l'Inter dopo aver eliminato nei quarti di finale l'Atalanta. La prima sfida si giocherà domenica 7 giugno alle 15 a Milano e una settimana più tardi a Trigoria andrà in scena il secondo match.

L'Under 17 guidata Alessandro Toti, invece, sta preparando i quarti di finale da disputare contro la Juventus. I giallorossi hanno già eliminato in gara secca la Sampdoria (vittoria per 5-0) e Como (successo per 2-0). Contro i bianconeri l'eliminatoria sarà con andata e ritorno. Il 10 giugno ci sarà la prima sfida a Trigoria e il ritorno una settimana più tardi.

Terminata, invece, la regular season per l'Under 18. I giallorossi già certi della seconda posizione hanno pareggiato per 2-2 contro l'Atalanta. Un autogol di Orlacchio e la rete di Paratici le marcature giallorosse. La formazione allenata da Mattia Scala, con il secondo posto ottenuto, è già qualificata per la semifinale Scudetto. I giallorossi affronteranno la vincente della sfida tra Atalanta e Bologna. L'Inter, che ha chiuso la regular season al primo posto, attende una tra Cesena e Torino.

La Primavera di Guidi, invece, ha chiuso la propria stagione dopo il ko interno contro il Bologna arrivato nel primo turno dei playoff scudetto. I giallorossi hanno chiuso la regular season al quarto posto e sono usciti di scena alla prima eliminatoria contro i felsinei.

I calciatori della Roma in nazionale

L'Italia Under 17 del ct Daniele Franceschini si è qualificata alle semifinali dell'Europeo di categoria da prima del girone. Un percorso quasi netto quello degli azzurri: nel primo appuntamento battuta la Francia per 1-0 (Perillo), poi il Montenegro per 3-0 (Ballarin, Corigliano, Fugazzola). Nella terza sfida del raggruppamento il pareggio per 3-3 contro la Danimarca ha permesso all'Italia di qualificarsi per prima. In panchina per tutto il match Bonifazi e Guaglianone, mentre ha giocato da titolare il sotto età Lorenzo Dattilo che ha siglato anche il gol del momentaneo vantaggio per 1-2. Di Biondini e Donato le altre reti azzurre.

I risultati delle partite della Roma