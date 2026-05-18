Settore giovanile: Under 15 ko 2-0 nell'andata a Firenze, l'U16 rimonta l'Atalanta e vola in semifinale. La Primavera chiude la Regular Season al quarto posto

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini vince 2-0 il Derby della Capitale grazie alla doppietta di uno straordinario Mancini e, anche in virtù della clamorosa sconfitta della Juventus contro la Fiorentina, ora ha il destino nelle sue mani: in caso di successo in casa dell'Hellas Verona nell'ultima giornata di campionato, i giallorossi parteciperanno alla prossima edizione della Champions League. Intanto nel weekend sono scese in campo anche le formazioni del settore giovanile giallorosso e si sono registrate due vittorie, un pareggio e una sconfitta in quattro gare.

Dopo aver partecipato allo storico Torneo Mondiale Manlio Selis e aver salutato la competizione ai quarti di finale, l'Under 14 di Valerio D'Andrea continua a prepararsi in vista della 32esima edizione dell'Abano Football Trophy (in scena dal 25 al 29 maggio ad Abano Terme). La Roma è stata inserita nel Gruppo C e sfiderà Bologna, Utrecht e Strasburgo.

Dopo aver ribaltato il Napoli agli ottavi della fase finale del campionato (ko per 2-1 all'andata e rimonta per 4-0 al ritorno grazie alla doppietta di Pica e alle reti di Diofebo e Montinaro), l'Under 15 di Mirko Trombetti affronta la Fiorentina ai quarti e perde 2-0 nel match d'andata giocato al Viola Park. I giallorossi iniziano molto bene e nel primo tempo è Pica a sfiorare il vantaggio in più occasioni, ma poco prima dell'intervallo la Viola punisce i capitolini con la rete di Mignemi (bravo a saltare il portiere e a depositare il pallone in porta). La ripresa, invece, è più equilibrata, ma il copione si ripete: colpo di testa di Mubin su cross di Pistone e gol del 2-0 al secondo minuto di recupero. Fatali, quindi, i finali di entrambi i tempi per i ragazzi di Trombetti, che domenica 31 maggio alle ore 11 saranno chiamati a ribaltare il risultato a Trigoria. La vincente affronterà una tra Milan e Juventus in semifinale.

Dopo aver eliminato l'Udinese con un 4-0 tra andata e ritorno, l'Under 16 di Marco Ciaralli si ripete ai quarti della fase finale del campionato e completa una grande rimonta sull'Atalanta conquistando l'accesso in semifinale. Sconfitta per 2-1 all'andata a Bergamo, la Roma ribalta tutto nel match di ritorno andato in scena a Trigoria con un clamoroso 5-1. I giallorossi indirizzano la gara già nel primo tempo: al 18' Giannelli stappa la partita al termine di una grande azione, al 23' Sperlonga realizza il bis con un destro da fuori area e poco prima dell'intervallo Basile provoca l'espulsione di Gagliardi. La Dea, rimasta in dieci, accusa il colpo e al 48' l'incornata di Antonetti vale il 3-0. I bergamaschi crollano e Sperlonga, sull'imbucata di Dattilo, fa 4-0 con uno splendido scavetto realizzando la doppietta personale. L'Atalanta prova a tornare in partita con il calcio di rigore conquistato da Meyou e trasformato da Cappellato, ma nel finale Basile imita Sperlonga e mette a segno il gol del definitivo 5-1 con un tocco sotto dolcissimo. La Roma passa il turno e vola in semifinale contro l'Inter, che ha eliminato il Bologna (1-1 all'andata e 1-0 al ritorno): la prima sfida si giocherà domenica 7 giugno alle 15 a Milano e una settimana più tardi a Trigoria andrà in scena il secondo match.

L'Under 17 di Alessandro Toti ha eliminato Sampdoria (vittoria per 5-0) e Como (successo per 2-0), strappando così il pass per i quarti della fase finale del campionato. Il prossimo avversario dei giallorossi sarà la Juventus e, a partire da questo turno, non ci sarà più la gara secca. Restano però da definire le date: il primo match si giocherà domenica 7 giugno o mercoledì 10 giugno a Trigoria, mentre il secondo domenica 14 giugno o mercoledì 17 giugno a Torino. La programmazione dipende dall'Europeo Under 17 che andrà in scena dal 25 maggio al 7 giugno in Estonia: in caso di almeno un calciatore impegnato nelle semifinali o in finale dell'Europeo, l'andata dei quarti si giocherà mercoledì 10 giugno e il ritorno una settimana dopo.

L'Under 18 di Mattia Scala pareggia 2-2 contro l'Inter a Milano nella partita più importante della stagione e manca la possibilità di sorpassare momentaneamente i nerazzurri (che hanno una gara in meno) in classifica. I giallorossi sorprendono i padroni di casa e al 13' si portano in vantaggio con Falcetta, ma la reazione della Beneamata non si fa attendere e ribalta tutto prima dell'intervallo con i gol di Moressa e Franchi. La Roma non molla e all'81' il tap-in di Camara ristabilisce la definitiva parità. In seguito a questo risultato la classifica resta invariata: Inter prima con 75 punti e una gara in meno e giallorossi secondi a quota 73.

La Primavera di Federico Guidi non sbaglia e chiude la Regular Season con una vittoria per 0-2 in casa dell'Hellas Verona. Gli scaligeri partono forte e colpiscono una doppia traversa prima con la conclusione dalla distanza di Szimionas e poi con l'insidioso cross di Intrabartolo. La reazione dei giallorossi arriva nel finale del primo tempo con il calcio di rigore conquistato da Lulli e trasformato dal solito Arena al minuto 44'. Nella ripresa la Roma sfiora il raddoppio con Nardin, ma all'80' il bolide di Panico vale la rete del definitivo 0-2. I capitolini collezionano anche altre super occasioni per realizzare il tris con Maccaroni e Paratici, ma il Verona si salva ed evita un passivo più pesante. Grazie a questa vittoria la Roma termina il campionato al quarto posto in classifica con 63 punti e ottiene un posto posto per i playoff scudetto: l'avversario sarà il Bologna (piazzatosi in quinta posizione a -1 proprio dai capitolini) e si giocherà giovedì 21 maggio alla ore 18 allo Stadio Tre Fontane. «Volevamo vincere per avere un minimo vantaggio nei playoff e, soprattutto, per la possibilità di giocare al Tre Fontane - il commento di Guidi ai canali ufficiali del club-. Fino a oggi il bilancio è estremamente positivo: abbiamo raggiunto la fase finale e allo stesso tempo i ragazzi continuano a crescere». «È stata una stagione positiva, piena di alti e bassi, ma siamo comunque riusciti a raggiungere i playoff - le parole di Seck -. Daremo tutto per arrivare fino in fondo e il supporto dei tifosi sarà molto importante». «Da adesso inizia una nuova fase del campionato, quella più importante - afferma Di Nunzio -. Giocare in casa è sempre speciale, speriamo di vincere».

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 15 del commissario tecnico Enrico Battisti sarà impegnata in una doppia amichevole con la Serbia e le partite andranno in scena domani alle ore 17 e giovedì 21 maggio alle ore 11 a Novarello. Nella lista dei convocati figurano tre calciatori della Roma: i difensori Niccolò Chieffallo e Davide De Vivo (chiamato al posto del giallorosso Bruno Savarese, out per infortunio) e l'attaccante Mattia Pica.

L'Italia Under 17 del ct Daniele Franceschini si prepara all'Europeo in programma dal 25 maggio al 7 giugno in Estonia e da domani al 22 maggio gli Azzurrini si raduneranno presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa ‘Giulio Onesti per uno stage. In attesa della lista definitiva dei convocati in vista della competizione (in uscita venerdì 22 maggio dopo l'amichevole con la Roma Under 17 alle ore 11), sono 26 i ragazzi chiamati nella Capitale e tra questi figurano tre calciatori giallorossi: i difensori Giampaolo Bonifazi e Lorenzo Dattilo (sotto età) e il centrocampista Mattia Guaglianone (sotto età). L'Italia è stata inserita nel Gruppo B con Francia (26 maggio ore 13:30), Montenegro (29 maggio ore 13:30) e Danimarca (1° giugno ore 13:30).

I risultati delle partite della Roma