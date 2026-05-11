Settore giovanile: Under 15 e 17 volano ai quarti. U16 ko 2-1 nell'andata contro l'Atalanta, l'U18 batte 2-0 il Milan

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini continua a sognare un posto in Champions League e vince una partita folle in casa del Parma: sotto 2-1 nei minuti di recupero, i giallorossi ribaltano il risultato con il gol di Rensch al 94' e il rigore di Malen al 101'. I capitolini salgono a 67 punti e agganciano il Milan quarto in classifica a due giornate dal termine del campionato. Intanto nel weekend sono scese in campo anche le formazioni del settore giovanile giallorosso e si sono registrate tre vittorie, due pareggi (di cui uno in amichevole) e una sconfitta in sei gare.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea torna subito in campo dopo l'eliminazione ai quarti di finale della 29esima edizione dello storico Torneo Mondiale Manlio Selis e ospita a Trigoria l'Accademia Frosinone per un'amichevole: il test termina con il risultato di 1-1 (giallorossi in vantaggio nel primo tempo e pareggio degli ospiti nella ripresa), ma la partita è stata utile per mettere minuti nelle gambe in vista dell'Abano Football Trophy (in scena dal 25 al 29 maggio ad Abano Terme).

L'Under 15 di Mirko Trombetti incanta e si rende protagonista di una straordinaria rimonta contro il Napoli in occasione degli ottavi della fase campionato. I giallorossi cadono 2-1 in Campania nel match d'andata, ma ribaltano tutto a Trigoria e si impongono con un nettissimo 4-0. I capitolini partono fortissimo e al 7' Diofebo stappa la gara con una zampata in area di rigore, mentre al 30' arriva il raddoppio firmato da Pica direttamente da corner. Il copione non cambia nemmeno nella ripresa ed è ancora Pica a segnare all'inizio del secondo tempo, questa volta con un colpo di testa sul cross di Savarese. Nel finale il Napoli resta anche in dieci uomini per la doppia ammonizione rimediata da Leone e la Roma realizza la rete del poker con una bella conclusione di mancino di Montinaro. I ragazzi di Trombetti ribaltano quindi la sconfitta dell'andata e accedono ai quarti di finale, dove incontreranno la Fiorentina che ha battuto l'Atalanta (3-3 all'andata e 1-2 al ritorno).

Dopo aver eliminato l'Udinese con un 4-0 tra andata e ritorno, l'Under 16 di Marco Ciaralli sfida l'Atalanta nella difficile doppia sfida valida per i quarti di finale della fase campionato. La prima gara si gioca a Bergamo e a esultare sono i padroni di casa, che si impongono per 2-1. La Roma parte male e la Dea sembra in totale controllo nella prima frazione di gioco, tanto che all'intervallo è sopra di due reti (in gol Odje e Torrente). Nella ripresa i giallorossi iniziano a prendere le misure e la partita cambia con il calcio di rigore assegnato ai capitolini e al conseguente cartellino rosso sventolato a un calciatore bergamasco: dal dischetto va Presutti, il quale non sbaglia e riaccende le speranze. Nel finale la pressione aumenta e a un minuto dal termine Basile sfiora il pareggio, ma il suo destro potentissimo si infrange contro la traversa. Il match di andata si conclude 2-1, ma tra una settimana andrà in scena il ritorno al 'Campo Agostino' Di Bartolomei.

Dopo aver strapazzato la Sampdoria con un netto 5-0 nel primo turno dei playoff, l'Under 17 di Alessandro Toti affronta il Como in gara secca a Trigoria e conquista l'accesso ai quarti di finale grazie alla vittoria per 2-0. Il primo tempo termina a reti bianche, ma nella ripresa i giallorossi cambiano marcia e indirizzano la qualificazione: al 47' Corredera conquista un calcio di rigore dopo la trattenuta di Franzosi e dal dischetto si presenta Dal Bon, il quale non sbaglia e porta in vantaggio i capitolini. L'attaccante spagnolo è scatenato e, in un altro duello con il difensore lariano, fa espellere il suo avversario al minuto 19 della ripresa. La splendida prestazione del centravanti non finisce qui e, dopo il penalty conquistato e il cartellino rosso procurato, realizza anche la rete del raddoppio su assist di Camara. La Roma elimina il Como rimasto in inferiorità numerica e strappa il pass per i quarti di finale, dove affronterà la Juventus.

L'Under 18 di Mattia Scala batte 2-0 il Milan a Trigoria in occasione della trentacinquesima giornata di campionato e mette a referto la terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Fiorentina e Frosinone. Nel primo tempo i giallorossi faticano a creare gioco e il migliore in campo è il portiere Bouaskar, autore di grandi parate su Agresta, Lupo e Colombo e salvato anche dal palo colpito da Batistini. Nella ripresa la Roma si sveglia ed è Guaglianone a trascinarla: entrato dalla panchina, il centrocampista sblocca la gara al 78' con un bel tiro dal limite dopo il recupero alto di Loreti. Nel finale c'è tempo anche per il bis firmato da Piermattei su assist di Falcetta, che chiude la partita e permette ai giallorossi di restare -2 dall'Inter capolista (74 punti e una gara in meno).

Tornata alla vittoria dopo 7 partite di fila senza successi in seguito al trionfo per 2-3 contro la Cremonese, la Primavera di Federico Guidi rallenta nuovamente e pareggia 0-0 con il Sassuolo nell'ultima gara della Regular Season allo Stadio Tre Fontane. L'occasione più grande capita su piedi di Arena, il quale colpisce il palo a porta sguarnita al minuto 82. I giallorossi si erano già assicurati la qualificazione ai playoff scudetto con due giornate di anticipo, ma il pari costa caro e non permetterà ai capitolini di accedere direttamente alle semifinali. "Aver tenuto per 90 minuti gli avversari dentro la propria metà campo è sinonimo di una prestazione fatta bene - dice Guidi ai canali ufficiali del club -. Siamo mancati nelle combinazioni, negli inserimenti e nell’uno contro uno. Inoltre quando ci sono capitate occasioni enormi, non siamo stati bravi a finalizzare. Vedere una squadra che domina così nel campionato Primavera non è assolutamente scontato". Successivamente arriva anche il commento di Nardin: "Abbiamo dominato, ma ci è mancato qualcosa negli ultimi 15-30 metri. Il raggiungimento dei playoff era un piccolo obiettivo e anche oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra". A un turno dalla fine della Regular Season, la Roma è quarta in classifica con 60 punti e la vetta occupata dalla Fiorentina dista otto lunghezze.

I risultati delle partite della Roma