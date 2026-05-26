Settore giovanile, scatto di Frara come nuovo responsabile: contatti intensificati

Terminata ufficialmente la stagione al terzo posto in classifica in Serie A e con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League dopo 7 anni di assenza, ora la Roma può iniziare a programmare il futuro. Tra i tanti cambiamenti attesi ci sarà anche una rivoluzione del settore giovanile e da diverse settimane la società giallorossa è alla ricerca di un nuovo responsabile. Come rivelato dal portale, nelle ultime ore ci sarebbe stato uno scatto di Alessandro Frara, il quale è pronto a lasciare il Frosinone. I contatti tra le parti si sono intensificati e il dirigente dei ciociari sembra aver sorpassato la candidatura di Massimo Margiotta dell’Hellas Verona.

(tuttomercatoweb.com)