Settore giovanile: l'Under 16 vola ai quarti di finale e l'U17 al secondo turno dei playoff. La Primavera torna a vincere dopo 7 partite

LAROMA24.IT - Continua la rincorsa della Roma di Gian Piero Gasperini per un posto in Champions League e oggi alle ore 20:45 affronterà la Fiorentina allo Stadio Olimpico in occasione della trentacinquesima giornata di Serie A. I capitolini sono sesti in classifica con 61 punti e, in seguito alla sconfitta del Milan e ai pareggi di Como e Juventus, hanno un'enorme occasione per portarsi a -1 dal quarto posto in caso di successo. Intanto nel weekend sono scese in campo anche le formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall'Under 14 fino ad arrivare alla Primavera.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea partecipa alla 29esima edizione dello storico Torneo Mondiale Manlio Selis (in programma dal 30 aprile al 3 maggio in Sardegna) ed è nel Girone E con Scuola Calcio Gigi Riva, Levante Azzurro e Vis Pesaro. L’esordio dei capitolini è da applausi e si presentano con una vittoria per 15-0 contro la squadra che porta il nome della leggenda del calcio italiano: assoluto protagonista del match Rossi, autore di ben cinque reti. Doppiette per Righi, Presutti e Moretti, oltre ai gol di Fall, Zocchi, Bianchi e De Salvo. Contro il Levante Azzurro la musica non cambia e la Roma vince di nuovo, ma lo fa "soltanto" per 4-0 grazie alle reti di Bove, Presutti, Rossi e un autogol. L'ultima gara del girone è contro la Vis Pesaro e i giallorossi si impongono per 3-1 con le firme di Presutti, Turrini e Righi, terminando il Gruppo E al primo posto a punteggio pieno. Agli ottavi i capitolini battono 3-0 la Torres (doppietta di Fall e gol di Bove) e affrontano il Torino nel turno successivo: i granata si dimostrano superiori e trionfano con un netto 4-1 (rete di Bove), eliminando così i ragazzi di D'Andrea. L'avventura termina quindi ai quarti di finale, ma i giallorossi potranno riscattarsi nell'Abano Football Trophy (in scena dal 25 al 29 maggio ad Abano Terme).

L'Under 15 di Mirko Trombetti ha concluso la Regular Season al primo posto in classifica con 56 punti (+4 sulla Lazio seconda) ed è stata sia la miglior difesa (14 gol subiti in 24 giornate) sia il quarto attacco più prolifico (50 reti) del Girone C. Ora inizia la fase finale della competizione e agli ottavi la Roma incontrerà il Napoli, piazzatosi in quinta posizione con 36 punti: la gara di andata contro i partenopei andrà in scena mercoledì 6 maggio alle ore 15 in Campania, mentre il ritorno si giocherà domenica 10 maggio alle 11 a Trigoria.

Chiusa la Regular Season al primo posto in classifica grazie alla migliore differenza reti rispetto alla Fiorentina, l'Under 16 di Marco Ciaralli affronta agli ottavi di finale l'Udinese (quinta posizione nel Girone B con 37 punti). La prima gara, andata in scena a Udine, è terminata con un netto 0-4 in favore dei giallorossi. I capitolini sbloccano la sfida al 26' con il colpo di testa di Sperlonga su cross di Ferretti e raddoppiano al 39' con l'incornata in tuffo di Giannelli sulla pennellata di Dattilo. Nella ripresa arriva la doppietta di Giannelli con un altro inserimento in area (assist di Bartolini) e al minuto 80 Dattilo, dopo una bella triangolazione con Basile, realizza la rete del poker. Dopo lo 0-4 dell'andata, la Roma gestisce il vantaggio e conquista l'accesso ai quarti di finale nonostante lo 0-0 nel match di ritorno. I giallorossi hanno diverse chance per sbloccare la partita, ma sprecano grandi occasioni sia nel primo sia nel secondo tempo con Ferretti, Sperlonga, Basile e Giannelli. I ragazzi di Ciaralli passano al turno successivo, dove affronteranno l'Atalanta che ha strapazzato la Lazio (0-4 all'andata e 3-1 al ritorno).

Chiusa la Regular Season al terzo posto in classifica con 51 punti in 24 partite (a -7 dalla Fiorentina seconda e a -9 dall'Empoli capolista), l'Under 17 di Alessandro Toti affronta la Sampdoria (piazzatasi in quinta posizione nel Girone A con 41 punti) nel primo turno della fase finale e si impone con uno splendido 5-0 nel match andato in scena a Trigoria. A sbloccare la partita è l'incornata di Corredera sul cross di Bonifazi e lo spagnolo realizza anche il 2-0 con un colpo di testa sul corner calciato da Di Marino. Nel finale del primo tempo i capitolini colpiscono una traversa con Proietti, ma nella ripresa dilagano: Bonifazi segna il gol del 3-0 e successivamente Corredera mette a referto la tripletta personale. A chiudere la festa è il destro di Perrotta, che vale il 5-0 definitivo. La Roma passa il turno e ora affronterà il Como, che ha eliminato il Palermo.

Dopo aver battuto 2-1 la Fiorentina a Trigoria, l'Under 18 di Mattia Scala tornerà in campo mercoledì 6 maggio alle ore 11 e sarà ospite del Frosinone nel match valido per la trentaquattresima giornata di campionato. La Roma si trova al secondo posto in classifica con 66 punti e l'Inter capolista (una partita in meno) è a +2. La squadra ciociara, invece, è penultima a quota 23 ed è già matematicamente retrocessa.

La Primavera di Federico Guidi interrompe la maledizione e torna a sorridere dopo 7 partite consecutive senza successi: i giallorossi vincono 2-3 in casa della Cremonese ultima e già aritmeticamente retrocessa in una partita ricca di colpi di scena. I capitolini partono bene e sbloccano la gara al 4' con Arena, bravo a rubare il pallone al portiere avversario. Il raddoppio arriva al 35' con Panico, il quale sfrutta la punizione battuta velocemente da Almaviva e buca l'estremo difensore con una potente conclusione sotto la traversa. La Cremonese non si abbatte e torna subito in partita con il colpo di testa di Achi, per poi pareggiare al minuto 52 con il calcio di rigore trasformato da Ragnoli Galli. L'equilibrio resiste fino al 73', quando Maccaroni segna con una girata di sinistro al volo il gol del definitivo 2-3. Nel recupero i padroni di casa sfiorano il colpaccio, ma il mancino di Herzuah si stampa sul palo e la Roma torna a vincere. «Ottimo approccio, ma dopo il 2-0 siamo stati troppo conservativi e questo non mi è piaciuto - l'analisi di Guidi ai canali ufficiali del club -.Siamo stati noi a far rientrare la Cremonese in gara. Stiamo giocando con la testa troppo pesante, ma mi auguro che questa vittoria riesca a riportare entusiasmo. C'era molta tensione perché era una partita fondamentale in chiave playoff. Spero che da questa partita la squadra possa svoltare e ritrovare la gioia di giocare». «È stata una partita sofferta, sapevamo che non sarebbe stata facile - le parole di Panico -.Sono contento per il primo gol in campionato e questa vittoria ha un peso importante perché ci dà la forza per affrontare al meglio le ultime due partite della Regular Season». Grazie a questo importantissimo successo la Roma resta al quarto posto in classifica con 59 punti (-6 dalla Fiorentina prima) e si assicura la qualificazione ai playoff scudetto con due giornate di anticipo.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 15 del commissario tecnico Enrico Battisti è impegnata dal 25 aprile al 1° maggio nella 22esima edizione del "Torneo delle Nazioni" e tra i 22 Azzurrini convocati spiccano quattro calciatori della Roma: i difensori Niccolò Chieffallo e Bruno Savarese, il centrocampista Mattia Mirabella e l'attaccante Enzo Diofebo. Il debutto è da sogno e l'Italia batte 3-0 il Galles grazie ai gol di Musah, Danza e Tilli: partiti dal 1' Savarese (sostituito proprio da Chieffallo al minuto 51), Mirabella (in campo per tutto il match) e Diofebo (fuori al 60'). Contro la Cina, invece, arriva un'inaspettata sconfitta per 2-0 e Chieffallo è l'unico romanista titolare, mentre Diofebo entra nella ripresa e Savarese e Mirabella restano seduti in panchina. Gli Azzurrini si riscattano e chiudono la fase campionato con un successo per 3-0 contro la Romania (reti di Ebagua, Danza e Musah): il ct Battisti lancia Savarese e Mirabella dal 1', mentre Chieffallo e Diofebo entrano a gara in corso. Con questa vittoria l'Italia termina al terzo posto in classifica con 6 punti alle spalle di Repubblica Ceca e Slovenia (unica a punteggio pieno) e affronta la Scozia (stessi punti degli Azzurrini, ma piazzatasi in quarta posizione a causa della differenza reti peggiore) nella finale per il terzo posto. Ad aggiudicarsi il gradino più basso del podio è proprio la Nazionale, che vince 3-1 grazie alla doppietta di Lima e alla rete del romanista Chieffallo, il quale realizza il gol del momentaneo raddoppio con una splendida conclusione di sinistro sotto l'incrocio dei pali. L'unico giallorosso a non partire titolare in questa sfida è Savarese, che però fa l'ingresso in campo al minuto 59 proprio al posto di Chieffallo.

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