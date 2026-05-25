Settore giovanile: l'Under 14 eliminata ai quarti del “Memorial Carlo Zecchini” cerca il riscatto nell'Abano Football Trophy. Disastro Primavera, out al primo turno dei playoff scudetto

LAROMA24.IT - Gian Piero Gasperini ce l'ha fatta: la Roma torna a disputare la Champions League dopo ben 7 anni di assenza grazie alla vittoria per 0-2 in casa dell'Hellas Verona firmata da Malen ed El Shaarawy. La squadra capitolina chiude il campionato addirittura al terzo posto in classifica con 73 punti, scavalcando anche il Milan (scivolato in quinta posizione) in seguito all'inaspettato ko contro il Cagliari. Intanto in questi giorni sono scese in campo anche alcune formazioni del settore giovanile giallorosso, ovvero l'Under 14 e la Primavera.

Da domani al 29 maggio l'Under 14 di Valerio D'Andrea sarà protagonista ad Abano Terme nella 32esima edizione dell'Abano Football Trophy: la Roma è stata inserita nel Gruppo C e affronterà Strasburgo (domani ore 18), Bologna (mercoledì 27 maggio ore 10) e Utrecht (mercoledì 27 maggio ore 18). Per prepararsi all’importante torneo internazionale, i ragazzi di D’Andrea hanno partecipato alla seconda edizione del “Memorial Carlo Zecchini” e hanno sfidato ai gironi Nuova Grosseto, Fair Play Messina e Spezia. I giallorossi si sono imposti contro la formazione di Grosseto con un netto 12-0 e il protagonista assoluto è Pelone, autore di 5 reti. Doppiette per Rossi, Fall e Panattoni, oltre ai gol di Novellino e Pica. Successivamente i capitolini hanno battuto 3-0 la squadra di Messina (in gol Zocchi, Panattoni e Rossi) e terminato il gruppo a punteggio pieno superando anche lo Spezia con il risultato di 2-1 (reti di Panattoni e Fall). Ai quarti di finale la Roma ha incontrato il Pisa e il percorso nella competizione si è interroto qui a causa di una sconfitta per 3-0. Terminata questa esperienza, i ragazzi di D'Andrea avranno la possibilità di riscattarsi nel corso dell'Abano Football Trophy

Dopo aver rimontato il Napoli agli ottavi della fase finale del campionato (ko 2-1 all'andata e vittoria per 4-0 al ritorno), l'Under 15 di Mirko Trombetti è impegnata nella doppia sfida contro la Fiorentina ai quarti. L'andata, giocata al Viola Park, è terminata 2-0 in favore dei padroni di casa (gol di Mignemi e Mubin) e domenica 31 maggio alle ore 11 la Roma sarà chiamata a ribaltare il risultato a Trigoria. La vincente affronterà una tra Milan e Juventus in semifinale.

Dopo aver eliminato l'Udinese con un 4-0 tra andata e ritorno, l'Under 16 di Marco Ciaralli si è imposta anche sull'Atalanta ai quarti della fase finale del campionato ed è volata in semifinale. Sconfitta per 2-1 all'andata a Bergamo, la Roma ha ribaltato tutto nel match di ritorno con un clamoroso 5-1 grazie alla doppietta di Sperlonga e alle reti di Giannelli, Antonetti e Basile. Il prossimo avversario dei giallorossi sarà l'Inter, che ha eliminato il Bologna: la prima sfida si giocherà domenica 7 giugno alle 15 a Milano e una settimana più tardi a Trigoria andrà in scena il secondo match.

L'Under 17 di Alessandro Toti ha eliminato Sampdoria (vittoria per 5-0) e Como (successo per 2-0), strappando così il pass per i quarti della fase finale del campionato. Il prossimo avversario dei giallorossi sarà la Juventus e, a partire da questo turno, non ci sarà più la gara secca. Restano però da definire le date: il primo match si giocherà domenica 7 giugno o mercoledì 10 giugno a Trigoria, mentre il secondo domenica 14 giugno o mercoledì 17 giugno a Torino. La programmazione dipende dall'Europeo Under 17 che andrà in scena dal 25 maggio al 7 giugno in Estonia: in caso di almeno un calciatore impegnato nelle semifinali o in finale dell'Europeo, l'andata dei quarti si giocherà mercoledì 10 giugno e il ritorno una settimana più tardi.

Dopo il pareggio per 2-2 ottenuto a Milano nel delicatissimo scontro diretto con l'Inter, l'Under 18 di Mattia Scala ha avuto a disposizione un turno di riposo: la squadra giallorossa tornerà in campo domenica 31 maggio (orario ancora da definire) e affronterà l'Atalanta a Trigoria nell'ultima giornata della Regular Season. La Roma si trova al secondo posto in classifica a 73 punti e l'Inter capolista, che è scesa in campo nel weekend e ha vinto 0-1 in casa della Lazio, è salita a +5 e si è assicurata la prima posizione con un turno d'anticipo. I ragazzi di Scala possono comunque gioire: a causa della sconfitta casalinga del Bologna contro il Sassuolo, i giallorossi hanno strappato il pass per la semifinale scudetto con una giornata d'anticipo.

Clamoroso crollo della Primavera di Federico Guidi, che perde 1-2 allo Stadio Tre Fontane contro il Bologna e viene eliminata al primo turno dei playoff scudetto. I giallorossi partono bene e si rendono pericolosi soprattutto con Almaviva e Arena, prima di trovare il gol del vantaggio con il destro potente di Marchetti dall'interno dell'area di rigore. Nella ripresa entrano in campo meglio i rossoblù, che pareggiano al 52' con il colpo di testa di Castaldo. Dopo alcune occasioni da una parte e dall'altra (Castaldo per i felsinei e Maccaroni su punizione per i giallorossi), al 90' arriva la beffa clamorosa: Lo Monaco segna il gol del sorpasso degli ospiti a porta sguarnita e la Roma viene eliminata. "La squadra ha fatto bene nel primo tempo, non abbiamo concesso nulla e fatto un grandissimo gol - le parole di Guidi ai canali ufficiali del club -. La rete del Bologna ha dato fiducia a nostri avversari e poi c'è stato un episodio al 90', abbiamo fatto una scelta sbagliata. I ragazzi sono comunque da elogiare, siamo la squadra che gioca con meno 2006 di tutto il campionato. A gennaio abbiamo mandato a fare esperienza con i grandi giocatori più pronti come Romano e Sangaré senza speculare sul campionato Primavera. Oggi ci lecchiamo le ferite, ma nel percorso i ragazzi sono cresciuti tanto e molti di loro saranno protagonisti nella prossima stagione dato che hanno giocato da sotto età". La stagione della Roma, quindi, finisce qui e il Bologna va in semifinale contro la Fiorentina. Nella serata di ieri è però arrivata una buona notizia: grazie alla qualificazione in Champions League della squadra di Gasperini, la Primavera disputerà la Youth League nella prossima stagione.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 17 del ct Daniele Franceschini si prepara all'Europeo in programma da oggi al 7 giugno in Estonia e dal 19 al 22 maggio gli Azzurrini si sono radunati presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa ‘Giulio Onesti per uno stage. Venerdì alle ore 11 è andata in scena un'amichevole con la Roma Under 17 (terminata 3-0 per la Nazionale con doppietta di Landi e gol di Croci) e tra i 26 ragazzi pre-convocati figuravano tre calciatori giallorossi: i difensori Giampaolo Bonifazi e Lorenzo Dattilo (sotto età) e il centrocampista Mattia Guaglianone (anche lui sotto età). Successivamente il ct ha diramato la lista ufficiale per l'Europeo e ha confermato Bonifazi e Dattilo. Escluso Guaglianone, il quale è uscito nel primo tempo del test contro la Roma a causa di un problema fisico dopo aver subito un brutto fallo. L'Italia è stata inserita nel Gruppo B con Francia (domani ore 13:30), Montenegro (29 maggio ore 13:30) e Danimarca (1° giugno ore 13:30).

I risultati delle partite della Roma e i prossimi appuntamenti