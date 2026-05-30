Settore giovanile: l'Under 14 cade in finale nell'Abano Football Trophy. L'U15 cerca la rimonta contro la Fiorentina, ultimo match della regular season per l'U18

LAROMA24.IT - Mentre la Roma di Gian Piero Gasperini si gode le vacanze dopo aver ottenuto la qualificazione in Champions League, alcune formazioni del settore giovanile giallorosso sono ancora impegnate e giocano per degli obiettivi importanti. A partire dall'Under 14, che ha avuto una settimana intensa e soddisfacente, fino all'Under 18.

Dopo aver partecipato al "Memorial Carlo Zecchini" l'Under 14 giallorossa in questa settimana è scesa in campo per il prestigioso torneo internazionale Abano Football Trophy. Nella fase a gironi la squadra allenata da D'Andrea si è imposta per 3-1 contro lo Strasburgo, trascinati dalla doppietta di Pelone e la rete di Moretti. Nella seconda partita del raggruppamento è arrivato un poker convincente ai danni del Bologna: prima a segno Bove e Panattoni, poi ancora sugli scudi Pelone con un'altra doppietta. Indolore, invece, la sconfitta per 1-3 contro l'Utrecht in cui è andato in gol ancora Bove. La Roma si è comunque qualificata da prima nel girone. Nei quarti di finale c'è stata la sfida contro il Como: dopo l'1-1 al termine del tempo regolamentare con la rete firmata da D'Eletto, i capitolini hanno avuto la meglio ai calci di rigore con D'Eletto che ha segnato il penalty decisivo. In semifinale sfida affascinante contro lo Sporting Lisbona: la Roma è passata per 1-0, decisiva la rete firmata da Bove. Nell'atto finale i giallorossi si sono arresi al Napoli: 1-0 per i partenopei, a segno Caiazza.

Cerca una rimonta, invece, l'Under 15 che attende la Fiorentina a Trigoria per il ritorno dei quarti di finale. La Viola nella gara di andata ha avuto la meglio per 2-0, i giallorossi di Mirko Trombetti sono obbligati a cercare di ribaltare il risultato. L'appuntamento è fissato per domenica 31 maggio alle ore 11.

L'Under 16 di Marco Ciaralli attende di giocare la semifinale contro l'Inter dopo aver eliminato nei quarti di finale l'Atalanta. La prima sfida si giocherà domenica 7 giugno alle 15 a Milano e una settimana più tardi a Trigoria andrà in scena il secondo match.

L'Under 17 guidata Alessandro Toti, invece, sta preparando i quarti di finale da disputare contro la Juventus. I giallorossi hanno già eliminato in gara secca la Sampdoria (vittoria per 5-0) e Como (successo per 2-0). Contro i bianconeri l'eliminatoria sarà con andata e ritorno. Il 7 o il 10 giugno ci sarà la prima sfida a Trigoria e il ritorno una settimana più tardi. La programmazione dipende dall'Europeo Under 17 che si sta disputando in Estonia: in caso di almeno un calciatore impegnato nelle semifinali o in finale dell'Europeo, l'andata dei quarti si giocherà mercoledì 10 giugno e il ritorno una settimana più tardi.

Domenica 31 maggio a Trigoria, alle ore 15, scenderà in campo l'Under 18 per l'ultimo appuntamento della regular season. I Capitolini ospiteranno l'Atalanta, in una sfida che dal punto di vista della classifica non ha di fatto valore. La Roma, infatti, è già certa della seconda posizione. L'Inter prima in classifica a quota 78 punti ha cinque punti di vantaggio dai giallorossi di Mattia Scala ed è quindi irraggiungibile. Il Bologna, invece, occupa la terza piazza con 61 punti.

La Primavera di Guidi, invece, ha chiuso la propria stagione dopo il ko interno contro il Bologna arrivato nel primo turno dei playoff scudetto. I giallorossi hanno chiuso la regular season al quarto posto e sono usciti di scena alla prima eliminatoria contro i felsinei.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 17 del ct Daniele Franceschini ha iniziato nel migliore dei modi l'Europeo di categoria, sconfiggendo, nelle prime due partite della fase a gironi, la Francia per 1-0 (Perillo) e il Montenegro per 3-0 (Ballarin, Corigliano, Fugazzola). Contro i transalpini ha giocato tutta la partita il giallorosso Giampaolo Bonifazi, mentre non hanno trovato spazio Lorenzo Dattilo e Mattia Guaglianone. Nel secondo match contro il Montenegro ancora titolare Bonifazi, poi sostituito al 56', mentre Lorenzo Dattilo, che gioca la competizione da sotto età, è stato scelto da Franceschini e non è stato sostituito. Lunedì 1 giugno alle 13:30 l'ultimo appuntamento del girone contro la Danimarca. Gli azzurrini guidano il raggruppamento con 6 punti, appaiate Francia e Danimarca con 3 punti, chiude il Montenegro a quota zero.

I risultati delle partite della Roma e i prossimi appuntamenti

Under 14, "Abano Football Trophy": Roma-Strasburgo 3-1 (2 Pelone, Moretti) / Bologna 0-4 Roma (Bove, Panattoni, 2 Pelone) / Roma-Utrecht 1-3 (Bove) / Roma- Como 6-5 d.c.r (D'Eletto) / Roma- Sporting Lisbona 1-0 (Bove) / Napoli 1-0 Roma (Caiazzo)

Under 15, ritorno quarti fase finale campionato: Roma-Fiorentina (domenica 31 maggio ore 11 - andata Fiorentina 2-0 Roma

Under 16, andata semifinale fase finale campionato: Inter-Roma (domenica 7 giugno ore 15)

Under 17, andata quarti fase finale campionato: Roma-Juventus (domenica 7 giugno/mercoledì 10 giugno)