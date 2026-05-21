Settore giovanile, gli appuntamenti: Under 14 impegnata nell'Abano Football Trophy. La Primavera ospita il Bologna nel primo turno dei playoff scudetto

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini è a un passo dalla Champions League e ora manca soltanto l'ultimo sforzo: in caso di vittoria contro l'Hellas Verona nel match valido per la trentottesima giornata di campionato e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Bentegodi, i giallorossi conquisterebbero la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Intanto in questi giorni scenderanno in campo anche le formazioni del settore giovanile della Roma, a partire dall’Under 14 fino ad arrivare alla Primavera.

Dopo aver partecipato allo storico Torneo Mondiale Manlio Selis e aver salutato la competizione ai quarti di finale, l'Under 14 di Valerio D'Andrea sarà protagonista nella 32esima edizione dell'Abano Football Trophy (in scena dal 25 al 29 maggio ad Abano Terme). La Roma è stata inserita nel Gruppo C e affronterà Strasburgo (26 maggio alle 18), Bologna (27 maggio alle 10) e Utrecht (27 maggio alle 18).

Dopo aver rimontato il Napoli agli ottavi della fase finale del campionato (ko 2-1 all'andata e vittoria per 4-0 al ritorno), l'Under 15 di Mirko Trombetti è impegnata nella doppia sfida contro la Fiorentina ai quarti. L'andata, giocata al Viola Park, è terminata 2-0 in favore dei padroni di casa (gol di Mignemi e Mubin) e domenica 31 maggio alle ore 11 la Roma sarà chiamata a ribaltare il risultato a Trigoria. La vincente affronterà una tra Milan e Juventus in semifinale.

Dopo aver eliminato l'Udinese con un 4-0 tra andata e ritorno, l'Under 16 di Marco Ciaralli si è imposta anche sull'Atalanta ai quarti della fase finale del campionato ed è volata in semifinale. Sconfitta per 2-1 all'andata a Bergamo, la Roma ha ribaltato tutto nel match di ritorno con un clamoroso 5-1 grazie alla doppietta di Sperlonga e alle reti di Giannelli, Antonetti e Basile. Il prossimo avversario dei giallorossi sarà l'Inter, che ha eliminato il Bologna: la prima sfida si giocherà domenica 7 giugno alle 15 a Milano e una settimana più tardi a Trigoria andrà in scena il secondo match.

L'Under 17 di Alessandro Toti ha eliminato Sampdoria (vittoria per 5-0) e Como (successo per 2-0), strappando così il pass per i quarti della fase finale del campionato. Il prossimo avversario dei giallorossi sarà la Juventus e, a partire da questo turno, non ci sarà più la gara secca. Restano però da definire le date: il primo match si giocherà domenica 7 giugno o mercoledì 10 giugno a Trigoria, mentre il secondo domenica 14 giugno o mercoledì 17 giugno a Torino. La programmazione dipende dall'Europeo Under 17 che andrà in scena dal 25 maggio al 7 giugno in Estonia: in caso di almeno un calciatore impegnato nelle semifinali o in finale dell'Europeo, l'andata dei quarti si giocherà mercoledì 10 giugno e il ritorno una settimana più tardi.

Dopo il pareggio per 2-2 ottenuto a Milano nel delicatissimo scontro diretto con l'Inter, l'Under 18 di Mattia Scala potrà godersi un turno di riposo: la squadra giallorossa tornerà in campo domenica 31 maggio (orario ancora da definire) e affronterà l'Atalanta a Trigoria nell'ultima giornata della Regular Season. La Roma si trova al secondo posto in classifica a 73 punti e l'Inter capolista, che scenderà in campo nel weekend (in casa della Lazio) a differenza dei capitolini, è a +2 con una partita in meno.

Terminata la Regular Season al quarto posto in classifica con 63 punti, la Primavera di Federico Guidi è pronta a disputare i playoff scudetto e l'avversario nel primo turno è il Bologna (piazzatosi in quinta posizione a -1 proprio dai capitolini): la partita, in gara secca, è in programma oggi alle ore 18 allo Stadio Tre Fontane. La vincente affronterà in semifinale la Fiorentina (domenica 24 maggio), arrivata in vetta con 68 punti. "Le due partite che abbiamo giocato contro il Bologna sono state estremamente equilibrate e in campionato le squadre sono separate da un punto - le parole di Guidi ai canali ufficiali del club -. È una sfida aperta, la giochiamo davanti ai nostri tifosi e cercheremo con tutte le forze di andare avanti. L'aiuto del pubblico sarà determinante, specialmente in queste partite secche".

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 15 del commissario tecnico Enrico Battisti ha disputato una doppia amichevole con la Serbia a Novarello e nella lista dei convocati erano presenti tre calciatori della Roma: i difensori Niccolò Chieffallo e Davide De Vivo (chiamato al posto del giallorosso Bruno Savarese, out per infortunio) e l'attaccante Mattia Pica. Il primo test è terminato 3-1 per gli Azzurrini e l'assoluto protagonista è stato Pica, entrato nella ripresa e autore di una doppietta (gol in scivolata al minuto 77 e all'81' su calcio di rigore). In campo dal 1' Chieffallo, mentre De Vivo è subentrato nel secondo tempo debuttando ufficialmente con la maglia dell'Italia. Il secondo match, invece, si è concluso 1-1 e Pica ha fallito un calcio di rigore al 35’.

L'Italia Under 17 del ct Daniele Franceschini si prepara all'Europeo in programma dal 25 maggio al 7 giugno in Estonia e dal 19 al 22 maggio gli Azzurrini saranno presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa ‘Giulio Onesti per uno stage. In attesa della lista definitiva dei convocati in vista della competizione (in uscita domani dopo l'amichevole con la Roma Under 17 alle ore 11), sono 26 i ragazzi chiamati nella Capitale e tra questi figurano tre calciatori giallorossi: i difensori Giampaolo Bonifazi e Lorenzo Dattilo (sotto età) e il centrocampista Mattia Guaglianone (anche lui sotto età). L'Italia è stata inserita nel Gruppo B con Francia (26 maggio ore 13:30), Montenegro (29 maggio ore 13:30) e Danimarca (1° giugno ore 13:30).

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