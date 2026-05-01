Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: Under 14 impegnata nel Torneo Selis, playoff per U16 e 17. Primavera in casa della Cremonese

LAROMA24.IT - Continua la rincorsa della Roma di Gian Piero Gasperini per un posto in Champions League e lunedì alle ore 20:45 affronterà la Fiorentina allo Stadio Olimpico in occasione della trentacinquesima giornata di Serie A. I capitolini sono sesti in classifica con 61 punti e il quarto posto occupato dalla Juventus dista tre lunghezze. Intanto nel weekend scenderanno in campo anche le formazioni del settore giovanile della Roma, a partire dall’Under 14 fino ad arrivare alla Primavera.

Torna in campo l'Under 14 di Valerio D'Andrea e lo fa nella 29esima edizione dello storico Torneo Mondiale Manlio Selis (in programma dal 30 aprile al 3 maggio in Sardegna). La Roma è nel Girone E con Scuola Calcio Gigi Riva, Levante Azzurro e Vis Pesaro. L’esordio dei capitolini è da applausi e si presentano con una vittoria per 15-0 contro la squadra che porta il nome della leggenda del calcio italiano: assoluto protagonista del match Rossi, autore di ben cinque reti. Doppiette per Righi, Presutti e Moretti, oltre ai gol di Fall, Zocchi, Bianchi e De Salvo. Oggi, invece, i giallorossi giocheranno sia contro il Levante Azzurro (alle ore 11:15) sia contro la Vis Pesaro (alle 18:30).

L'Under 15 di Mirko Trombetti ha concluso la Regular Season al primo posto in classifica con 56 punti (+4 sulla Lazio seconda) ed è stata sia la miglior difesa (14 gol subiti in 24 giornate) sia il quarto attacco più prolifico (50 reti) del Girone C. Ora inizia la fase finale della competizione e agli ottavi la Roma incontrerà il Napoli, piazzatosi in quinta posizione con 36 punti: la gara di andata contro i partenopei andrà in scena mercoledì 6 maggio alle ore 15 in Campania, mentre il ritorno si giocherà domenica 10 maggio alle 11 a Trigoria.

Chiusa la Regular Season al primo posto in classifica grazie alla migliore differenza reti rispetto alla Fiorentina, l'Under 16 di Marco Ciaralli affronta agli ottavi di finale l'Udinese (quinta posizione nel Girone B con 37 punti). La prima gara, andata in scena a Udine, è terminata con un netto 0-4 in favore dei giallorossi. I capitolini sbloccano la sfida al 26' con il colpo di testa di Sperlonga su cross di Ferretti e raddoppiano al 39' con l'incornata in tuffo di Giannelli sulla pennellata di Dattilo. Nella ripresa arriva la doppietta di Giannelli con un altro inserimento in area (assist di Bartolini) e al minuto 80 Dattilo, dopo una bella triangolazione con Basile, realizza la rete del poker. Il match di ritorno, invece, si giocherà domenica 3 maggio alle 11 al 'Campo Agostino Di Bartolomei'. In caso di passaggio del turno della Roma e della Lazio (che sfida l'Atalanta), ai quarti ci sarebbe il Derby della Capitale.

Chiusa la Regular Season al terzo posto in classifica con 51 punti in 24 partite (a -7 dalla Fiorentina seconda e a -9 dall'Empoli capolista), l'Under 17 di Alessandro Toti affronterà la Sampdoria (piazzatasi in quinta posizione nel Girone A con 41 punti) nel primo turno della fase finale. La partita andrà in scena domenica 3 maggio alle ore 15 a Trigoria e non ci sarà il match di ritorno, motivo per cui in caso di pareggio si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La vincente se la vedrà con una tra Palermo e Como.

L'Under 18 di Mattia Scala dimentica il deludente pareggio per 2-2 in casa del Cagliari e si riscatta battendo 2-1 la Fiorentina in occasione della trentatreesima giornata di campionato. La partita si stappa al minuto 17 grazie alla rete di Dal Bon, che approfitta di un grave errore della Viola in fase di costruzione. Terminato 1-0 il primo tempo, la Roma rientra in campo con il piede sull'acceleratore e sigla il raddoppio al 47' con il solito Falcetta. La gioia però dura poco e i toscani reagiscono con Loreti, il quale segna il gol che riaccende la Fiorentina. Da questo momento i capitolini soffrono la pressione degli ospiti, che sfiorano il pareggio in due occasioni ma il portiere Bouaskar si supera e blinda la vittoria. Successo importante per i giallorossi, ma la classifica resta invariata a causa del trionfo dell'Inter contro il Cagliari: nerazzurri in testa con 68 punti e una gara in meno, Roma seconda a quota 66. Il prossimo impegno dei ragazzi di Scala sarà in casa del Frosinone e la partita si giocherà mercoledì 6 maggio alle ore 11.

La Primavera di Federico Guidi non può più sbagliare e deve uscire dal periodo di crisi, caratterizzato da una striscia di ben 7 partite consecutive senza vittoria. Oggi alle ore 15 i giallorossi, reduci dal pareggio per 1-1 contro la Juventus, saranno ospiti della Cremonese in occasione della trentaseiesima giornata di campionato: i capitolini sono quarti in classifica con 56 punti e la vetta occupata dalla Fiorentina dista sei lunghezze, mentre la squadra grigiorossa è ultima a quota 24 e - oltre a essere già matematicamente retrocessa - non vince da 7 gare proprio come la Roma. "Ai ragazzi manca la vittoria, ma cerco di trasmettere loro che il successo deve essere figlio delle prestazioni - le parole di Guidi ai canali ufficiali del club -. Noi dobbiamo credere in quello che facciamo quotidianamente perché sappiamo che è la strada giusta per arrivare al risultato. La Cremonese è una squadra matematicamente retrocessa e giocherà con la testa libera, ma noi dobbiamo obbligatoriamente vincere. Ci stiamo giocando l'opportunità di accedere alle fasi finali e sarebbe il coronamento dei sacrifici fatti nel corso di tutta la stagione".

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 15 del commissario tecnico Enrico Battisti è impegnata dal 25 aprile al 1° maggio nella 22esima edizione del "Torneo delle Nazioni" e tra i 22 Azzurrini convocati spiccano quattro calciatori della Roma: i difensori Niccolò Chieffallo e Bruno Savarese, il centrocampista Mattia Mirabella e l'attaccante Enzo Diofebo. Il debutto è da sogno e l'Italia batte 3-0 il Galles grazie ai gol di Musah, Danza e Tilli: partiti dal 1' Savarese (sostituito proprio da Chieffallo al minuto 51), Mirabella (in campo per tutto il match) e Diofebo (fuori al 60'). Contro la Cina, invece, arriva un'inaspettata sconfitta per 2-0 e Chieffallo è l'unico romanista titolare, mentre Diofebo entra nella ripresa e Savarese e Mirabella restano seduti in panchina. Gli Azzurrini si riscattano e chiudono la fase campionato con un successo per 3-0 contro la Romania (reti di Ebagua, Danza e Musah): il ct Battisti lancia Savarese e Mirabella dal 1', mentre Chieffallo e Diofebo entrano a gara in corso. Con questa vittoria l'Italia termina al terzo posto in classifica con 6 punti alle spalle di Repubblica Ceca e Slovenia (unica a punteggio pieno) e oggi alle ore 11 la Nazionale si giocherà la finale per il terzo posto con la Scozia (stessi punti degli Azzurrini, ma piazzatasi in quarta posizione a causa della differenza reti peggiore).

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