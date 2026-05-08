Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: l'Under 15 cerca la rimonta contro il Napoli e l'U16 va a Bergamo. L'U17 ospita il Como nel secondo turno playoff

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini continua a sognare un posto in Champions League e domenica alle ore 18 affronterà il Parma allo Stadio Tardini in occasione della trentaseiesima giornata di Serie A. I capitolini sono quinti in classifica con 64 punti e, in seguito alla sconfitta del Milan e ai pareggi di Como e Juventus, si sono portati a -1 dalla quarta posizione occupata dalla Vecchia Signora. Intanto nel weekend scenderanno in campo anche le formazioni del settore giovanile della Roma, a partire dall’Under 14 fino ad arrivare alla Primavera.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea torna subito in campo dopo l'eliminazione ai quarti di finale della 29esima edizione dello storico Torneo Mondiale Manlio Selis. Domani alle ore 17 i giallorossi ospiteranno a Trigoria l'Accademia Frosinone per un'amichevole e si tratta di un test utile per continuare a migliorare la condizione in vista dell'Abano Football Trophy (in scena dal 25 al 29 maggio ad Abano Terme).

Dopo aver concluso la Regular Season al primo posto in classifica con 56 punti (+4 sulla Lazio seconda), l'Under 15 di Mirko Trombetti ha conquistato l'accesso alla fase finale della competizione e agli ottavi sfida il Napoli (piazzatosi in quinta posizione con 36 punti). La Roma cade 2-1 nella gara di andata disputata in Campania e l'inizio è scioccante: meno di 60 secondi sul cronometro e Buondonno porta avanti i partenopei con un sinistro incrociato. Gli ospiti accusano il colpo e al 28' arriva anche il raddoppio dei padroni di casa con la punizione di Buondonno, il quale mette a referto la doppietta personale. Nella ripresa i giallorossi reagiscono e, dopo il gol annullato a Pica per fuorigioco, è Manzi ad accorciare le distanze con una zampata sul secondo palo in seguito alla spizzata di Gonella sugli sviluppi di corner. Il match si chiude con un miracolo del portiere del Napoli su Cavaleri e la partita termina 2-1 per i partenopei. Domenica 10 maggio alle 15 a Trigoria si giocherà la gara di ritorno e la Roma è chiamata a rimontare il gol di svantaggio.

Continua il sogno dell'Under 16 di Marco Ciaralli, arrivata in prima posizione nella Regular Season. La Roma ha battuto 4-0 l'Udinese nella doppia sfida valida (0-4 a Udine e 0-0 a Trigoria) per gli ottavi della fase finale del campionato e ai quarti affronterà l'Atalanta, che ha strapazzato la Lazio (0-4 all'andata e 3-1 al ritorno). Il primo match si giocherà a Bergamo domenica 10 maggio alle ore 14, mentre il secondo andrà in scena al 'Campo Agostino Di Bartolomei' una settimana più tardi.

Chiusa la Regular Season al terzo posto in classifica con 51 punti in 24 partite (a -7 dalla Fiorentina seconda e a -9 dall'Empoli capolista), l'Under 17 di Alessandro Toti ha dominato contro la Sampdoria nel primo turno dei playoff e ha vinto 5-0 grazie alla tripletta di uno scatenato Corredera e alle reti di Bonifazi e Perrotta. Il prossimo avversario della Roma è il Como, che ha eliminato il Palermo: la sfida si giocherà domenica 10 maggio alle ore 12 a Trigoria.

L'Under 18 di Mattia Scala non si ferma e, dopo il 2-1 contro la Fiorentina, batte anche il Frosinone con il risultato di 0-3 nel match valido per la trentaquattresima giornata di campionato. Il primo tempo termina in equilibrio, ma nella ripresa i giallorossi si scatenano e portano a casa un importante successo: il gol del vantaggio è di Mariani e arriva in seguito a una grande discesa di Dal Bon, successivamente Falcetta realizza la rete del raddoppio con una splendida conclusione di sinistro e infine Perrotta chiude i conti con destro potente che buca il portiere avversario. Grazie a questa vittoria la Roma blinda il secondo posto con 69 punti e si riporta a -2 dall'Inter capolista, che però ha una partita in meno. Il prossimo impegno dei capitolini sarà contro il Milan (dodicesimo in classifica) e la sfida si giocherà lunedì 11 maggio alle ore 11 a Trigoria.

La Primavera di Federico Guidi ha spezzato la maledizione e la vittoria per 2-3 contro la Cremonese ha interrotto la striscia di 7 partite consecutive senza successi, permettendo inoltre ai giallorossi di assicurarsi la qualificazione ai playoff scudetto con due giornate di anticipo. Il prossimo match della Roma sarà domani alle ore 15 contro il Sassuolo e sarà una sfida importante, dato che si tratta del penultimo turno di campionato e dell'ultima gara della Regular Season allo Stadio Tre Fontane. I capitolini si trovano al quarto posto in classifica con 59 punti (-6 dalla Fiorentina prima), mentre la formazione neroverde è quindicesima a quota 43.

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