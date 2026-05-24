Settore giovanile, caccia al nuovo direttore: tre profili nel mirino

La Roma guarda anche al futuro del proprio settore giovanile. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club giallorosso sarebbe al lavoro per individuare il nuovo direttore dell’area, una figura chiave per la programmazione e lo sviluppo del vivaio. Tra i nomi attenzionati ci sarebbe quello di Massimo Margiotta, oggi all'Hellas Verona ( peraltro ha già lavorato anche con D'Amico) ex attaccante con un passato nel calcio italiano e già protagonista in ruoli dirigenziali legati alla crescita dei giovani talenti. Il suo profilo rappresenterebbe una delle opzioni valutate dalla società capitolina in questa fase di riflessione. Non sarebbe però l’unico candidato sul tavolo. Sempre secondo la testata, la Roma starebbe prendendo in considerazione anche altre soluzioni, come Alessandro Frara, l'attuale responsabile del settore giovanile del Frosinone, e Giovanni Maglione, il volto principale dell'Academy del Guidonia

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(tuttomercatoweb.com)