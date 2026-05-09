Primavera, ROMA-SASSUOLO: le formazioni ufficiali

La Roma di Federico Guidi affronta il Sassuolo allo stadio Tre Fontane nella trentaseiesima giornata del campionato Primavera. Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 15:00.
Per la sfida contro i neroverdi, il tecnico giallorosso si affida a Zelezny tra i pali. La linea difensiva è composta da Mirra, Seck e dal capitano Nardin. A centrocampo agiranno Marchetti, Bah, Di Nunzio e Litti. In avanti, il tridente offensivo sarà formato da Maccaroni e Della Rocca a supporto dell'unica punta Paratici.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Zelezny; Mirra, Seck, Nardin; Marchetti, Bah, Di Nunzio, Litti; Maccaroni, Della Rocca; Paratici.
All.: Federico Guidi.
SASSUOLO (4-3-1-2): Nyarko; Benvenuti, Macchioni, Vezzosi, Costabile; Seminari, Amendola, Campani; Cornescu; Daldum, Kulla.
All. Emiliano Bigica