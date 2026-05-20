Primavera, Guidi: "Ci aspetta una sfida aperta. L'aiuto del pubblico può essere determinante" (VIDEO)

Domani alle ore 18, allo stadio Tre Fontane, la Roma Primavera affronterà il Bologna nel playoff in gara unica valido per l'accesso alla semifinale scudetto. Alla vigilia del match, il tecnico Federico Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club: "È chiaro che cambia lo stato d'animo di tutti i cambi. Fatichi per tanti mesi, parti costruendo e poi vuoi arrivare con tutte le tue forze quelle partite che hanno un fascino divertente perché c'è in palio qualcosa di importante. Per tanti di loro è la fine del percorso del settore giovanile, quindi sono le ultime partite e ci tengono a fare bella figura, ovvero i 2006 che sono alla fine di un ciclo. Sono tante le componenti e le emozioni che accompagnano il finale della stagione".

Ora le gare da dentro o fuori. Il Bologna è una squadra che è migliorata molto tra il girone d'andata e quello di ritorno "Assolutamente sì. Il Bologna è una squadra che è migliorata tantissimo lungo il percorso, va dato merito all'allenatore, allo staff tecnico, alla società. Le due partite che abbiamo giocato sono stati match estremamente equilibrate, con due squadre che hanno fatto il medesimo campionato perché se c'è stata la distanza di un punto significa che nelle 38 partite le due compagini sono arrivate in equilibrio. È una sfida aperta, la giochiamo nel nostro campo davanti ai nostri tifosi e cercheremo con tutte le nostre forze attraverso una prestazione fatta bene di andare avanti".

Quanto sarà importante l'aiuto del pubblico? "È determinante, specialmente in queste partite secche dove avere il calore dei tuoi tifosi alle spalle è una spinta in più a non mollare mai, a mettere sul campo quell'1% in più che può essere decisivo per vincere la partita o non perderla. Ci auguriamo che ci siano tante persone vicino a noi che aiutino questi ragazzi perché lo meritano per i sacrifici fatti in tutta la stagione".

? Domani alle 18:00 c'è il playoff in gara unica contro il Bologna al Tre Fontane



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?️ L'intervista a mister Guidi alla vigilia del match#ASRoma #Primavera1 pic.twitter.com/WdQbLhsKYB — AS Roma (@OfficialASRoma) May 20, 2026



