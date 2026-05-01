Primavera, CREMONESE-ROMA 0-1 (4' Arena): segui in tempo reale. Ancora pericoloso Arena (DIRETTA)

La Roma Primavera di Federico Guidi è obbligata a vincere per inseguire il sogno playoff e oggi alle ore 15 è ospite della Cremonese in occasione della trentaseiesima giornata di campionato. I giallorossi non vincono da 7 gare consecutive e sono scivolati al quarto posto in classifica con 56 punti (-6 dalla Fiorentina capolista), mentre la squadra grigiorossa è ultima a quota 24 e - oltre a essere già matematicamente retrocessa - è a secco di successi da 7 partite proprio come i capitolini.

IL TABELLINO

CREMONESE: Cassin; Marsi, Bassi, Paganotti; Jenzeri, Kaba, Tessadri, Marino, Achi; Herzuah, Ragnoli Galli.

A disp.: Novati, Bagordo, Scocco, Lickunas, Pancini, Lubrano, Cabezas, Bighetti, Biolchi, Stefani, Prendi.

All.: Pavesi.

ROMA: De Marzi; Nardin, Seck, Terlizzi; Lulli, Panico, Di Nunzio, Cama; Maccaroni, Almaviva; Arena.

A disp.: Kilvinger, Marchetti, Litti, Della Rocca, Mirra, Zinni, Arduini, Morucci, Scacchi, Paratici, Carlaccini.

All.: Guidi.

Arbitro: Cerea. Assistenti: Cantatore - Fracchiolla.

Marcatori: 4' Arena.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

20' - Buona progressione di Maccaroni, Cassin blocca il tiro troppo debole.

17' - Chance per Kaba dopo un errore di Nardin, tiro alto.

15' - Arena vicino al raddoppio, ma la sua conclusione viene parata da Cassin.

14' - Ci prova Panico dalla distanza, palla che finisce sul fondo.

9' - Ragnoli Galli calcia centrale dal limite dell'area, blocca De Marzi.

5' - Ancora Arena pericoloso, ma il suo tentativo viene respinto dalla difesa.

4' - ROMA SUBITO IN VANTAGGIO! Arena ruba il pallone al portiere avversario e porta i giallorossi sullo 0-1.

1' - Al via il match.