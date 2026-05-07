JURIC: "Gasperini sta chiamando personalmente i ds per capire le disponibilità" - ORSI: "Vuole uno 'Yes man', un esecutore dei suoi ordini"

Si parla del futuro direttore sportivo giallorosso nell'etere romano, con Gasperini che si sta muovendo in prima persona, come racconta Marco Juric: "Gasperini sta chiamando personalmente i direttori sportivi per capire le disponibilità". Così invece Nando Orsi: "Gasperini si è voluto prendere la responsabilità di tutto, ma gli va dato tempo perché si tratta di una cosa nuova. Direttore sportivo? L'allenatore vuole uno “Yes man”, un esecutore dei suoi ordini "

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Penso che la proprietà debba trovare un interlocutore forte, un direttore che conosca e si intenda con Gasperini. Credo che mai come ora a Roma ci sia bisogno di un direttore sportivo che sia in linea con la necessità del momento (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Gasperini si è voluto prendere la responsabilità di tutto, ma gli va dato tempo perché si tratta di una cosa nuova. Direttore sportivo? L'allenatore vuole uno “Yes man”, un esecutore dei suoi ordini (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Scambio alla pari Ndicka-Koopmeiners? Lo farei senza pensarci. Per me Teun è un giocatore forte e se c’è una persona al mondo che può rivitalizzarlo è Gasperini (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Il prezzo di Ndicka? Se Koopmeiners vale 30 milioni, per l’ivoriano te ne chiedo 40. È un difensore forte, ma non è al livello di Rüdiger, Marquinhos e Upamecano (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini chiede tre innesti stile Malen e Wesley: se i Friedkin decidono di ascoltare l'allenatore, allora non ci sarà una rivoluzione. La prossima stagione è già iniziata, ma chi la sta programmando? (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Soulé è stato penalizzato molto dalla pubalgia, altrimenti quest’anno avrebbe finito la stagione con almeno 10 reti e altrettanti assist (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Se la Roma volesse rinnovare davvero El Shaarawy ci metterebbe un minuto (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport, 90.9)

Se la Roma non dovesse andare in Champions League, troverei una formula per rinunciare alla partecipazione alle coppe (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini sta chiamando personalmente i direttori sportivi per capire le disponibilità. Parma-Roma? Partita trappola (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

L'aria non è buonissima, sento puzza di separazione tra Gasperini e la Roma. Sarebbe un disastro totale (DAVID ROSSI, Retesport, 104.2)