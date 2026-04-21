Settore giovanile: Under 15 e 16 terminano la Regular Season al primo posto, poker dell'U17 e manita dell'U18. 0-0 nel derby Primavera

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini non riesce a sfatare il tabù scontri diretti e il big match con l'Atalanta finisce 1-1: la Dea sblocca la gara con Krstovic ed Hermoso pareggia i conti. Un risultato che non serve a nulla ai giallorossi, che perdono terreno sulla Juventus quarta in classifica: ora i bianconeri sono a +5 e la corsa per un posto in Champions League diventa sempre più complicata. Intanto nel weekend sono scese in campo anche le formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall'Under 15 fino ad arrivare alla Primavera, e si sono registrare quattro vittorie e un pareggio in cinque gare.

Nessun impegno per l'Under 14 di Valerio D'Andrea, che continua a prepararsi in vista della 29esima edizione del Torneo Mondiale Manlio Selis (in programma dal 30 aprile al 3 maggio in Sardegna): saranno 40 le squadre partecipanti e tra queste ci sono top club del calibro di Inter, Juventus, Liverpool e PSG. Successivamente i capitolini disputeranno un altro torneo e si tratta dell'Abano Football Trophy, in scena dal 25 al 29 maggio ad Abano Terme. Il campionato è terminato dopo il terzo posto in classifica nella Regular Season e il conseguente mancato accesso alla Fase Interregionale.

L'Under 15 di Mirko Trombetti chiude la Regular Season al primo posto e conclude il campionato con una vittoria per 0-2 in casa del Frosinone. I giallorossi, già certi di terminare il Girone C in vetta con un turno d'anticipo, non si rilassano e battono comunque i ciociari grazie alle reti messe a segno nella ripresa da Kepinski (colpo di testa su punizione battuta da Spallotta) e Proietti Panatta (ripartenza fulminea e gol scartando anche il portiere). La Roma conclude la Regular Season con questi numeri: primo posto con 56 punti (+4 sulla Lazio seconda), miglior difesa (14 gol subiti in 24 giornate) e quarto attacco più prolifico (50 reti). Ora inizia la fase dei playoff e agli ottavi di finale la Roma incontrerà il Napoli, piazzatosi in quinta posizione con 36 punti.

Sorride anche l'Under 16 di Marco Ciaralli, che batte 0-1 il Frosinone grazie alla rete realizzata da Presutti al minuto 22 e conclude la Regular Season al primo posto in classifica al termine di un'incredibile cavalcata caratterizzata da 13 vittorie nelle ultime 14 giornate. La Roma finisce il Girone C in vetta con 61 punti proprio come la Fiorentina e a decidere è la differenza reti generale (4-4 e 3-3 negli scontri diretti), con i giallorossi che si piazzano davanti per appena sei gol: i capitolini ne hanno segnati 85 e subiti 26, mentre la Viola ne ha realizzati 81 e incassati 28. Ora inizia la fase dei playoff e agli ottavi di finale i ragazzi di Ciaralli affronteranno l'Udinese, che ha terminato il Girone B al quinto posto con 37 punti. In caso di passaggio del turno della Roma e di vittoria della Lazio contro l'Atalanta, ai quarti andrebbe in scena il Derby della Capitale.

L'Under 17 di Alessandro Toti centra la quarta vittoria (terza consecutiva) nelle ultime cinque giornate e strapazza la Fiorentina capolista con un netto 4-1 in occasione del super big match della penultima giornata di campionato. Il primo tempo termina a reti bianche, ma nella ripresa la gara si accende e succede di tutto: Corredera sblocca la partita al 49' e porta in vantaggio i padroni di casa, ma dopo appena 120 secondi arriva il pareggio di Casamenti. Al minuto 69 la Roma torna nuovamente in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Cioffi e nel finale mette in cassaforte la vittoria con i gol di Russo all'84' e Giammattei al 90'. Successo di grande prestigio per i giallorossi, che approfittano della sconfitta del Palermo contro la Lazio e blindano il terzo posto in classifica a un turno dalla fine della Regular Season: i capitolini sono sul gradino più basso del podio con 51 punti, seguiti dai rosanero a 46. In seconda posizione c'è la Fiorentina a quota 55, che perde contro la Roma e viene scavalcata dall'Empoli (57 punti).

L'Under 18 di Mattia Scala non si ferma e mette a referto la terza vittoria consecutiva grazie allo splendido 5-1 rifilato all'insidioso Monza (decimo in classifica) in occasione della trentunesima giornata di campionato. Al minuto 8 i brianzoli passano a sorpresa in vantaggio con il colpo di testa di Carobbio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma la Roma reagisce con Falcetta e pareggia i conti grazie alla conclusione dell'attaccante servito da Guaglianone dopo un recupero alto su una rimessa laterale. Al 35' arriva il sorpasso: punizione di Falcetta, sponda di Basile e gol di Paratici. Poco prima dell'intervallo i capitolini segnano anche il tris e la firma è sempre di Falcetta, il quale buca il portiere avversario dalla distanza. Nella ripresa la Roma entra male in campo e rischia in più occasioni di subire il secondo gol, ma Falcetta diventa assoluto protagonista della partita e realizza la tripletta personale con una bella conclusione da lontano. Nel finale si scatena anche Giammattei, che prima colpisce il palo e successivamente batte il portiere avversario segnando la rete della manita. Grazie a questa vittoria la Roma vola momentaneamente in testa alla classifica con 62 punti in attesa dell'Inter (seconda a quota 59), che ha due partite in meno e oggi affronterà il Parma.

La Primavera di Federico Guidi non sa più vincere e allunga a sei la striscia di partite consecutive senza vittoria: il Derby della Capitale andato in scena in casa della Lazio e valido per la trentaquattresima giornata di campionato termina con il risultato di 0-0. La partita è molto equilibrata, ma il ritmo è basso e le occasioni sono pochissime: i biancocelesti sfiorano il vantaggio con la parata di De Marzi sul colpo di testa di Serra e il pallone che carambola sul palo, mentre i giallorossi si rendono pericolosi con il sinistro di Maccaroni che si spegne di poco sul fondo. La stracittadina si conclude in pareggio e la Roma resta al quarto posto in classifica con 55 punti, a -3 dalla coppia Parma-Cesena e a -4 dalla Fiorentina capolista. La Lazio, invece, è quattordicesima a quota 44. "È stata una partita di ottima intensità e penso che il risultato sia giusto - l'analisi di Guidi ai canali ufficiali del club -. Nel primo quarto d'ora la Lazio ha fatto meglio di noi nel palleggio, poi abbiamo preso il controllo totale della partita e abbiamo spinto tanto fino agli ultimi minuti. Siamo mancati negli ultimi 20/30 metri nella giocata, nell'uno contro uno e nelle combinazioni". "Sicuramente potevamo fare qualcosa in più, ma sono felice perché abbiamo portato un punto a casa e in questo momento è molto importante per noi", dice Seck. "Entrambe le squadre erano intimorite e molto attente in fase difensiva - le parole di Terlizzi -. Poteva finire 1-0 per noi come per loro, il risultato è giusto. Dovevamo solo essere più cattivi".

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 15 del commissario tecnico di Enrico Battisti disputerà dal 25 aprile al 1° maggio la 22esima edizione del "Torneo delle Nazioni" e affronterà nella fase campionato Galles (25 aprile alle 18), Cina (27 aprile alle 18) e Romania (29 aprile alle 18). Il 1° maggio si terranno le finali, a cui parteciperanno tutte le 12 nazionali coinvolte in base al piazzamento nel turno precedente. Tra i 22 Azzurrini convocati spiccano quattro calciatori della Roma: i difensori Niccolò Chieffallo e Bruno Savarese, il centrocampista Mattia Mirabella e l'attaccante Enzo Diofebo.

L'Italia Under 16 del ct Manuel Pasqual disputerà una doppia amichevole con la Danimarca e le sfide sono in programma il 21 aprile alle 20:30 allo stadio ‘Torquato Bresciani’ di Viareggio e il 24 aprile alle 11 al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. L'unico giocatore giallorosso convocato era l'attaccante Leandro Dos Santos Braga, ma il romanista è stato costretto a dare forfait a causa di un problema fisico e al suo posto è stato chiamato Valerio Greco.

I risultati delle partite della Roma