Settore giovanile: secondo posto per l'Under 16 nella MIC. L'U18 vince 4-1 il derby, Primavera ko a Bergamo e addio vetta

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini crolla allo Stadio San Siro e torna dalla sosta per le nazionali incassando una pesantissima sconfitta per 5-2 contro l'Inter. I giallorossi restano al sesto posto in classifica con 54 punti e il Como, attualmente quarto, è a +4. Inoltre nel weekend sono scese in campo anche le formazioni del settore giovanile giallorosso a partire dall'Under 14 fino alla Primavera.

Dopo la cocente delusione in campionato (terzo posto in classifica nella Regular Season e niente accesso alla Fase Interregionale) l'Under 14 di Valerio D'Andrea torna a giocare competizioni di livello e ora è impegnata nell'Elite Neon Cup, un torneo che va in scena ad Atene fino al 9 aprile. I giallorossi si trovano nel gruppo E con Young Stars FC (GRC), FC Pathiakakis (GRC) e U Evolution 2020 Cluj (ROU). La Roma esordisce alla grande e rifila una manita alla formazione greca grazie alle reti di Bove (doppietta), Panattoni, Pelone e Righi. Nella seconda partita cambia l'avversario ma non l'esito: 6-0 contro l'FC Pathiakakis e le firme sono di Bove (seconda doppietta consecutiva), Rossi (anche per lui due gol), Roma e Presutti. Domani alle ore 13 ci sarà la sfida contro la formazione romena e si tratta di un match importante, dato che entrambe le squadre sono a punteggio pieno.

Il campionato Under 15 si ferma e la Roma di Mirko Trombetti tornerà in campo nel weekend del 12 aprile, quando ospiterà a Trigoria il Catanzaro sesto in classifica. I giallorossi guardano tutti dall'alto con 50 punti e sono a +4 sulla Lazio seconda e +5 sulla coppia Empoli-Fiorentina. Intanto, durante la sosta, i capitolini si mettono in mostra nel “Torneo Alba dei Campioni” (in scena a Catanzaro dal 3 al 5 aprile): la Roma è nel Gruppo A insieme ai padroni di casa e al Napoli e la prima sfida contro il Catanzaro si conclude con il risultato di 0-1 per i ragazzi di Trombetti grazie allo splendido gol di Proietti Panatta, il quale esegue un piccolo sombrero con il sinistro e scarica in porta una conclusione imparabile per il portiere avversario. Contro i partenopei, invece, i giallorossi cadono 2-0 ma riescono comunque a strappare la qualificazione alle semifinali. Il prossimo avversario è la Lazio e l'attesissimo Derby della Capitale termina con il risultato di 1-1 (autorete di Gonella e super gol di Russo con una girata al volo), ma ai calci di rigore vincono i biancocelesti e la Roma è costretta a disputare la finale 3/4 posto con la Juventus. I giallorossi concludono il torneo con una vittoria per 2-0 contro i bianconeri firmata da Proietti Panatta (tiro di sinistro all'angolino) e Bortoloni (il più reattivo dopo diversi rimpalli in area) e si piazzano al terzo posto. A vincere la competizione è il Napoli, che batte la Lazio in finale.

In attesa della ripresa del campionato e della sfida contro il Catanzaro (decimo in classifica), in programma nel weekend del 12 aprile, l'Under 16 di Marco Ciaralli è protagonista nella “Mediterranean International Cup”. I giallorossi inaugurano la 24esima edizione dell'importantissimo torneo - caratterizzato da partite da 25 minuti a tempo e andato in scena in Spagna dal 31 marzo al 5 aprile - con un'amichevole di lusso contro il Barcellona finita 1-0 per i blaugrana con gol di Pau Miguel. Successivamente inizia la fase a gironi e la Roma è nel Gruppo C con Cincinnati United Soccer Club (USA), TNGS Academy Spain (SPA) e Moura Academy (POR): la sfida con la formazione statunitense termina 0-0 e nel secondo match i capitolini battono 0-2 gli spagnoli grazie alle reti di Vasta e Sperlonga. I giallorossi vincono 1-0 (firmato Basile) l'ultima partita contro la compagine portoghese, concludendo il girone in testa con 7 punti (seguiti da Cincinnati United Soccer Club a quota 4 e la coppia TNGS Academy Spain e Moura Academy a 3) e strappando la qualificazione direttamente ai sedicesimi di finale contro la EA Talent ID (USA). La competizione entra nel vivo, ma le gambe dei capitolini non tremano e liquidano la squadra americana con un secco 3-1 grazie ai gol di Sperlonga, Giannelli e Ferretti. Agli ottavi di finale è il turno della Junior CF (SPA): dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (altra rete di Giannelli) si va ai rigori e la Roma ne mette a segno tre su tre, mentre gli avversari falliscono tutti i penalty. I giallorossi volano quindi ai quarti contro il temibile Atletico Madrid: la sfida è folle e si conclude con un rocambolesco 4-4 (gol di Presutti, Basile, Gargiulo e Salvati), ma ai calci di rigore la spuntano di nuovo i capitolini (battuti 3-4 i Colchoneros) e accedono alla semifinale contro il Chelsea. La gara con i Blues è la replica del match contro la Junior CF: i tempi regolamentari finiscono 1-1 (Vasta sblocca la partita e gli inglesi pareggiano nel finale) e nella lotteria dei penalty - la terza consecutiva - i giallorossi vincono 3-0 e si assicurano il pass per la finale. Menzione d'onore per il portiere Terlizzi, il quale gioca da sotto età e para tutti i rigori del Chelsea. L'ultimo atto della competizione è la rivincita della gara inaugurale, ovvero Roma contro Barcellona: Vasta apre nuovamente le marcature con un bel colpo di testa sul cross di Giannelli, ma gli spagnoli ribaltano lo svantaggio e si aggiudicano il titolo trionfando per 2-1. Terminata questa splendida esperienza formativa con la medaglia d'argento in un torneo con 80 squadre, la Roma è pronta a continuare la sua marcia in campionato, dove ha vinto le ultime tre partite (11 successi nelle ultime 12 gare) ed è in vetta a quota 55 punti insieme alla Fiorentina.

Super vittoria dell'Under 17 di Alessandro Toti, che strapazza il Lecce al 'Campo Agostino Di Bartolomei' con un sonoro 6-2 in occasione della ventitreesima giornata di campionato. I capitolini partono fortissimo e dopo appena 180 secondi sbloccano il match grazie a Di Mascio, bravo ad appoggiare in rete il pallone dopo il palo colpito da Martellucci direttamente da calcio d'angolo. Il raddoppio arriva al 15' ed è di Corredera, il quale trafigge il portiere avversario sull'assist di Liturri. I salentini reagiscono immediatamente e dopo tre minuti accorciano le distanze con il calcio di rigore trasformato da Miccoli, ma al 20' Corredera segna la rete del 3-1 (assist di Martellucci) e firma la doppietta personale. Nella ripresa la Roma si distrae e il Lecce si riporta a un solo gol di distanza con Pavese, ma dopo appena due minuti il destro di Di Mascio (doppietta anche per lui) fissa il risultato sul 4-2 e fa respirare i capitolini. Al 74' i padroni di casa mettono a segno la manita con Rialti (altro passaggio vincente di Martellucci) e all'80' Galieti realizza la sesta rete con una bella conclusione da lontano. Nonostante il successo, la Roma resta al quarto posto in classifica con 45 punti: il Palermo terzo è a +1, mentre l'Empoli secondo (una partita in meno) e la Fiorentina prima sono rispettivamente a +3 e +7.

L'Under 18 di Mattia Scala dimentica la sconfitta per 2-0 contro il Bologna e lo fa nel miglior modo possibile, ovvero dominando il Derby della Capitale andato in scena a Trigoria e vinto con un netto 4-1. La stracittadina, valida per l'anticipo della ventinovesima giornata di campionato, si sblocca al minuto 7 con il colpo di testa di Mariani sulla punizione calciata da Falcetta. Al 15' arriva la reazione della Lazio, che ristabilisce la parità con l'incornata di De Cortes. Al 34' i padroni di casa vanno nuovamente avanti e la firma è di Paratici, bravo a spedire in porta la pennellata di Basile. Nella ripresa la Roma prende il largo: al 77' si porta sul 3-1 con l'inserimento in area di Falcetta e a fine partita Modugno chiude definitivamente i giochi sul grande assist di Strata. I giallorossi difendono il secondo posto in classifica (56 punti e +4 sul Bologna terzo, che però deve recuperare un match) e continuano a inseguire l'Inter capolista, che dista soltanto tre lunghezze ma ha una gara in meno. La Lazio, invece, resta dodicesima a quota 34.

Continua il momento negativo della Primavera di Federico Guidi, che perde 2-1 in casa dell'Atalanta e allunga a quattro la striscia di partite senza vittoria. I giallorossi iniziano bene e sbloccano la gara al 20' con il colpo di testa di Seck sul corner battuto da Almaviva. Il gol sveglia la Dea, che comincia ad attaccare e trova il pareggio poco prima dell'intervallo con il tap-in di Baldo, il quale è il più reattivo di tutti e appoggia in porta la respinta corta del portiere. La Roma ha la chance di passare nuovamente in vantaggio al 55', ma Almaviva si fa ipnotizzare dal dischetto e si resta sull'1-1. Cinque minuti più tardi arriva la beffa: lancio lungo per Camara, che si infila tra i difensori giallorossi e trafigge De Marzi siglando la rete del definitivo 2-1 per i padroni di casa. In seguito a questo risultato la Roma resta a 53 punti e scivola dal primo al quarto posto in classifica: la Fiorentina capolista è a quota 56 e la coppia Cesena-Parma si trova a +2 sui capitolini. “Abbiamo fatto bene i primi 30-35 minuti, ma siamo mancati nell'ultimo passaggio e questo ci ha precluso di essere ancora più pericolosi e di trovare il gol del raddoppio, che avremmo meritato avendo di fatto sempre giocato nella loro metà campo - le parole di Guidi ai canali ufficiali del club -. Poi nel finale di primo tempo è venuta fuori l’Atalanta senza avere grandi occasioni da rete, ma mettendoci pressione con dei calci d’angolo fino al gol del pareggio. Nella ripresa la squadra era ripartita bene, poi c’è stato l'episodio negativo del rigore sbagliato e dal possibile raddoppio ci siamo ritrovati in svantaggio a causa di una lettura sbagliata. Sappiamo di dover ancora migliorare tanto, ma non è sicuramente una sconfitta che deve farci abbattere. I margini di miglioramento ci sono e le sconfitte o qualche episodio negativo ci devono dare più forza per cercare di fare sempre qualcosa di più”.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 15 del commissario tecnico Enrico Battisti si radunerà presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per uno stage di due giorni. Le sedute di allenamento si svolgeranno l'8 e il 9 aprile e tra i 33 convocati figurano tre calciatori della Roma: i difensori Niccolò Chieffallo e Bruno Savarese e l'attaccante Enzo Diofebo.

I risultati delle partite della Roma