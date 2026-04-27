Settore giovanile: l'Under 17 chiude la Regular Season con un ko, U18 fermata dal Cagliari ultimo. La Primavera pareggia 1-1 con la Juve ed è a secco di vittorie da 7 gare

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini continua a sognare la Champions League e tiene viva la speranza con una bella vittoria per 0-2 in casa del Bologna firmata da Malen ed El Aynaoui. Grazie a questo successo i capitolini restano al sesto posto in classifica, ma la distanza dalla Juventus quarta si è ridotta a tre lunghezze. Intanto nel weekend sono scese in campo anche le formazioni del settore giovanile giallorosso e si sono registrate una vittoria (in amichevole), due pareggi e una sconfitta in quattro gare.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea continua a prepararsi in vista della 29esima edizione del Torneo Mondiale Manlio Selis (in programma dal 30 aprile al 3 maggio in Sardegna): saranno 40 le squadre partecipanti e tra queste ci sono top club del calibro di Inter, Juventus, Liverpool e PSG. Per mantenere il ritmo gara, la Roma ha disputato un'amichevole a Trigoria contro la squadra campana Blue Devils ed è terminata con il risultato di 8-0: in gol Pelone (doppietta), Turrini, Righi, Panattoni, Casolaro, Zocchi e Di Battista. Successivamente i capitolini disputeranno un altro torneo e si tratta dell'Abano Football Trophy, in scena dal 25 al 29 maggio ad Abano Terme. Il campionato è terminato dopo il terzo posto in classifica nella Regular Season e il conseguente mancato accesso alla Fase Interregionale.

L'Under 15 di Mirko Trombetti ha concluso la Regular Season al primo posto in classifica con 56 punti (+4 sulla Lazio seconda) ed è stata sia la miglior difesa (14 gol subiti in 24 giornate) sia il quarto attacco più prolifico (50 reti) del Girone C. Ora inizia la fase finale della competizione e agli ottavi la Roma incontrerà il Napoli, piazzatosi in quinta posizione con 36 punti: la gara di andata contro i partenopei andrà in scena mercoledì 6 maggio alle ore 15 in Campania, mentre il ritorno si giocherà domenica 10 maggio alle 11 a Trigoria.

Anche l'Under 16 di Marco Ciaralli ha chiuso la Regular Season al primo posto in classifica al termine di un'incredibile cavalcata caratterizzata da 13 vittorie nelle ultime 14 giornate. La Roma ha finito il Girone C in vetta con 61 punti proprio come la Fiorentina e a decidere è stata la differenza reti generale (4-4 e 3-3 negli scontri diretti), con i giallorossi che si sono piazzati davanti per appena sei gol: i capitolini ne hanno segnati 85 e subiti 26, mentre la Viola ne ha realizzati 81 e incassati 28. Ora inizia la fase finale della competizione e agli ottavi i ragazzi di Ciaralli affronteranno l'Udinese, che ha terminato il Girone B al quinto posto con 37 punti: il match di andata si giocherà mercoledì 29 aprile alle ore 14 a Udine, mentre il ritorno domenica 3 maggio alle 15 al 'Campo Agostino Di Bartolomei'. In caso di passaggio del turno della Roma e di vittoria della Lazio contro l'Atalanta, ai quarti andrebbe in scena il Derby della Capitale.

L'Under 17 di Alessandro Toti, già certa di terminare il campionato al terzo posto, chiude la Regular Season perdendo 5-3 contro il Napoli. I partenopei passano subito in vantaggio con Pengue, ma la risposta della Roma arriva al 28' con il mancino di Di Mascio dal limite dell'area di rigore. Al minuto 37 i padroni di casa vanno nuovamente avanti e il marcatore è sempre Pengue, il quale calcia con il destro e realizza la doppietta personale. Inizia la ripresa e i capitolini agguantano il pareggio con il penalty di Tombion (conquistato da Martellucci), per poi firmare il sorpasso al 59' con l'incornata di Saviano sul corner di Tombion. Il 2-3 dura meno di 120 secondi e il Napoli mette a segno il gol del pareggio con Piccolo su imbucata di Postiglione. La gara viaggia verso la conclusione, ma nei minuti di recupero arriva la beffa: al 92' D'Angelo fa 4-3 su rigore e al 95' Scotti chiude definitivamente il match. La Roma finisce la Regular Season al terzo posto in classifica con 51 punti in 24 partite, a -7 dalla Fiorentina seconda e a -9 dall'Empoli capolista. Ora è il momento dei playoff e i capitolini affronteranno nel primo turno la Sampdoria, piazzatasi in quinta posizione nel Girone A con 41 punti.

L'Under 18 di Mattia Scala rallenta a sorpresa contro il Cagliari ultimo in classifica e pareggia 2-2 nel match valido per la trentaduesima giornata di campionato. I capitolini passano in vantaggio al 23' con Giammattei e raddoppiano al 38' con Falcetta, ma nella ripresa i sardi reagiscono e la doppietta di Usai (in gol al 55' e all'81') rovina la festa. Risultato doloroso per i giallorossi, che scivolano al secondo posto con 63 punti e vengono scavalcati dall'Inter (che ha anche una gara in meno) a quota 65.

La Primavera di Federico Guidi non sa più vincere e frena 1-1 contro la Juventus nel match valido per la trentacinquesima giornata di campionato e andato in scena allo Stadio Tre Fontane. La partenza è scioccante e i bianconeri vanno in vantaggio dopo pochi secondi con il gol di Leone sul cross di Makiobo. Con il passare dei minuti i giallorossi si svegliano e al 22' arriva il pareggio firmato da Arena su calcio di rigore (fallo di Makiobo su Lulli). Nella ripresa i capitolini sfiorano il soprasso prima con Nardin e poi con Almaviva, ma nella prima occasione Radu compie un miracolo e nella seconda il tiro esce di pochissimo. Termina quindi con il risultato di 1-1 (terzo pareggio di fila) e la Roma allunga a sette la striscia di partite consecutive senza vittoria: i ragazzi di Guidi sono quarti in classifica con 56 punti e, in attesa della partita della Fiorentina che potrebbe salire a quota 62, la vetta dista momentaneamente cinque lunghezze.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 15 del commissario tecnico di Enrico Battisti è impegnata dal 25 aprile al 1° maggio nella 22esima edizione del "Torneo delle Nazioni" e affronta nella fase campionato Galles, Cina e Romania. Il 1° maggio si terranno le finali, a cui parteciperanno tutte le 12 nazionali coinvolte in base al piazzamento nel turno precedente. Tra i 22 Azzurrini convocati spiccano quattro calciatori della Roma: i difensori Niccolò Chieffallo e Bruno Savarese, il centrocampista Mattia Mirabella e l'attaccante Enzo Diofebo. Il debutto è da sogno e l'Italia batte 3-0 il Galles grazie ai gol di Musah, Danza e Tilli: partiti dal 1' Savarese (sostituito proprio da Chieffallo al minuto 51), Mirabella (in campo per tutto il match) e Diofebo (fuori al 60'). Oggi alle ore 18 la sfida con la Cina e mercoledì 29 aprile alle 18 la gara con la Romania.

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