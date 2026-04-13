Settore giovanile: l'Under 15 vince il Girone C con un turno d'anticipo, l'U16 travolge 7-0 il Catanzaro. La Primavera pareggia in rimonta contro il Napoli

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini dimentica la sconfitta per 5-2 rimediata in casa dell'Inter e strapazza il Pisa con un netto 3-0 grazie alla tripletta di uno straordinario Malen. In virtù del successo della Juventus a Bergamo e della sconfitta del Como contro la Beneamata, la squadra capitolina è sesta in classifica a tre punti dal quarto posto occupato dalla Vecchia Signora. Intanto nel weekend sono scese in campo anche le formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall'Under 15 fino ad arrivare alla Primavera, e si sono registrare quattro vittorie e un pareggio in cinque gare.

Riposo per l'Under 14 di Valerio D'Andrea, reduce dalla splendida vittoria dell'Elite Neon Cup ad Atene . La Roma ha portato a casa il trofeo battendo l'Olympiacos 6-5 dopo i calci di rigore (0-0 nei tempi regolamentari) in finale e incassando zero reti in sette partite. Applausi anche per Fazi e Bove, premiati rispettivamente come miglior portiere e giocatore della competizione. Prossimamente i giallorossi saranno attesi da nuovi appuntamenti: dal 30 aprile al 3 maggio parteciperanno allo storico Torneo Mondiale Manlio Selis in Sardegna e dal 25 al 29 maggio all'Abano Football Trophy ad Abano Terme. Il campionato è terminato dopo il terzo posto in classifica nella Regular Season e il conseguente mancato accesso alla Fase Interregionale.

Dopo il terzo posto ottenuto nel “Torneo Alba dei Campioni” in seguito alla vittoria per 2-0 nella "finalina" contro la Juventus (gol di Proietti Panatta e Bortoloni), l'Under 15 di Mirko Trombetti trionfa anche in campionato e batte 3-0 il Catanzaro (sesto in classifica) al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in occasione della venticinquesima giornata. I giallorossi mettono il turbo già nella prima frazione di gioco e indirizzano il risultato con le reti di Pica (assist di Diofebo dopo un recupero di Bilancioni a centrocampo) e Proietti Panatta (passaggio vincente di Pica e conclusione mancina dell'attaccante). Nella ripresa arriva anche il gol di Bilancioni (colpo di testa su corner di Savarese), che chiude definitivamente il match e regala alla squadra un successo importantissimo. Nel finale i capitolini hanno l'occasione di segnare più reti, ma Gonella colpisce la traversa e Cavaleri prende il palo. Grazie a questa vittoria la Roma blinda la vetta della classifica con 53 punti e conquista aritmeticamente il primo posto nel Girone C, dato che la Lazio è a -4 a una giornata dal termine della Regular Season. In virtù della posizione, i giallorossi affronteranno ai playoff - almeno sulla carta - un percorso più semplice.

Dopo il secondo posto ottenuto nella Mediterranean International Cup (torneo andato in scena in Spagna e a cui hanno partecipato 80 club) in seguito alla sconfitta per 2-1 in finale contro il Barcellona, l'Under 16 di Marco Ciaralli spazza via il Catanzaro con un perentorio 7-0. La Roma blinda il risultato già nel primo tempo con le reti di Antonetti (colpo di testa), Giannelli, Presutti (rigore), Basile e Ferretti (il più veloce a ribadire in porta la respinta del portiere). Nella ripresa c'è tempo per altri due gol e le firme sono di De Vincenzo (conclusione dalla distanza) e Dattilo (su assist proprio di De Vincenzo). I capitolini mettono a referto la dodicesima vittoria nelle ultime tredici giornate, ma questo incredibile ritmo non basta per staccare la Fiorentina: la Viola supera il Bari 3-4 e resta in vetta alla classifica con i giallorossi (primi per la differenza reti migliore) a 58 punti a un turno dal termine della Regular Season. Il Catanzaro, invece, resta decimo a quota 19.

L'Under 17 di Alessandro Toti batte 1-2 il Pescara in occasione della partita valida per il ventiquattresimo turno di campionato e centra la terza vittoria negli ultimi quattro turni. L'equilibrio si spezza al minuto 33, quando Giammattei porta in vantaggio gli ospiti. La gioia dura poco, perché al 39' Dell'Orso ristabilisce la parità. A decidere la gara è Di Mascio, che all'86' segna la rete del raddoppio e regala una vittoria fondamentale ai capitolini. Balzo in classifica per la Roma, che approfitta della sconfitta del Palermo e sale al terzo posto con 48 punti (rosanero a -2): Empoli e Fiorentina non sbagliano, motivo per cui restano rispettivamente in seconda e prima posizione a +3 e +7 sui giallorossi. Il Pescara, invece, è penultimo a quota 14.

L'Under 18 di Mattia Scala continua a stupire e, dopo la grande vittoria per 4-1 nel Derby della Capitale, si impone per 1-3 in casa del Sassuolo nel match valido per la trentesima giornata di campionato. I giallorossi passano in vantaggio con Camara (tiro di sinistro non trattenuto dal portiere avversario), ma i neroverdi reagiscono e pareggiano dal dischetto con Roli. I capitolini non si scompongono e si riportano avanti con Loreti (colpo di testa su cross di Bonifazi) dopo appena 180 secondi, per poi chiudere la partita al 58' con la conclusione di destro di Teixeira Falcetta dal limite dell'area. Successo fondamentale per la Roma, che sfrutta l'inaspettato passo falso dell'Inter in casa del Monza (ko 2-1) e aggancia i nerazzurri (che però hanno una partita in meno) in vetta alla classifica a 59 punti. Il Sassuolo, invece, resta diciassettesimo a quota 28.

La Primavera di Federico Guidi rallenta ancora e allunga a cinque la striscia di partite consecutive senza vittoria: finisce 2-2 contro il Napoli in occasione della trentatreesima giornata del campionato Primavera 1 al termine di una partita folle. Partenza horror dei giallorossi, che dopo appena sei minuti si trovano sotto 0-2 a causa delle reti di Gambardella e Raggioli. I padroni di casa rischiano di crollare all’8’, ma l'arbitro annulla il gol del tris dei partenopei. La Roma riprende in mano la gara e nella ripresa parte la rimonta: al 67’ Della Rocca accorcia le distanze da due passi e al 79’ Paratici realizza il gol del pareggio sulla sponda di Almaviva. Nei minuti finali l'attaccante, entrato dalla panchina, va vicinissimo alla doppietta personale in due occasioni, ma le sue conclusioni terminano di poco fuori. «Non ho visto umiltà in campo. Il Napoli ci ha fatto due gol nei 15 minuti più brutti della partita e ognuno deve assumersi le proprie responsabilità - il duro commento di Guidi ai canali ufficiali del club -. I ragazzi giocano con una maglia importante come quella della Roma e devono onorarla. Faccio comunque i complimenti a coloro che sono entrati dalla panchina: si sono spinti oltre i propri limiti in un momento di difficoltà. Le gerarchie in rosa si sono azzerate, tutti se la giocheranno alla pari». «Era una partita fondamentale per noi, ma ci siamo svegliati tardi - afferma il difensore Nardin-. Sono comunque contento della squadra e con l'unione possiamo raggiungere gli obiettivi. Dobbiamo ripartire dal gruppo». «Sono molto felice di aver fatto gol perché per un attaccante è fondamentale. Quando sono entrato, sentivo che avrei segnato - le parole di Paratici -. Devo migliorare nel gioco lontano dalla porta e nella protezione della palla, nel calcio di oggi è importante essere un centravanti completo». In seguito a questo pareggio la Roma resta al quarto posto in classifica con 54 punti: la coppia formata da Cesena e Parma guarda tutti dall'alto a quota 58, seguita dalla Fiorentina a 56. I partenopei, invece, si trovano in diciassettesima posizione con 36 punti e la salvezza dista tre lunghezze.

I risultati delle partite della Roma

Under 14: nessun impegno