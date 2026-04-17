Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: Under 16 per chiudere la Regular Season in vetta. U17 contro la Fiorentina capolista e derby Primavera

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini è attesa da uno scontro diretto fondamentale e domani alle ore 20:45 affronterà l'Atalanta allo Stadio Olimpico in occasione della trentatreesima giornata di Serie A. I capitolini sono sesti in classifica con 57 punti e il quarto posto occupato dalla Juventus dista tre lunghezze, mentre la Dea è settima a -4 dai giallorossi. Intanto nel weekend scenderanno in campo anche le formazioni del settore giovanile della Roma, a partire dall’Under 15 fino ad arrivare alla Primavera.

Nessun impegno per l'Under 14 di Valerio D'Andrea, che continua a prepararsi in vista della 29esima edizione del Torneo Mondiale Manlio Selis (in programma dal 30 aprile al 3 maggio in Sardegna): saranno 40 le squadre partecipanti e tra queste ci sono top club del calibro di Inter, Juventus, Liverpool e PSG. Il 15 aprile la Roma ha disputato un'amichevole con la Romulea Under 15, ma la gara è stata sospesa dopo 15 minuti dal calcio d'inizio per maltempo. Successivamente i capitolini disputeranno un altro torneo e si tratta dell'Abano Football Trophy, in scena dal 25 al 29 maggio ad Abano Terme.

L'Under 15 di Mirko Trombetti, reduce dal successo per 3-0 contro il Catanzaro, ha vinto aritmeticamente il Girone C con un turno d'anticipo e nel weekend si terrà l'ultima giornata della Regular Season. I giallorossi, in testa alla classifica con 53 punti e a +4 sulla Lazio seconda, chiuderanno il campionato domenica alle ore 11 in casa del Frosinone (decimo a quota 22). In virtù della prima posizione, la Roma affronterà ai playoff - almeno sulla carta - un percorso più semplice.

Tutto aperto, invece, per l'Under 16 di Marco Ciaralli. Come l'U15, i giallorossi saranno ospiti del Frosinone (in nona posizione con 26 punti) in occasione dell'ultima giornata di campionato e la partita andrà in scena alle ore 15. A 90 minuti dalla conclusione della Regular Season la classifica è ancora tutta da scrivere: la Roma - reduce dalla clamorosa vittoria per 7-0 contro il Catanzaro - è in testa insieme alla Fiorentina (che sfiderà il Napoli) con 58 punti, ma i capitolini sono avanti per la differenza reti. Per prepararsi al meglio alla sfida contro la formazione ciociara, lunedì i ragazzi di Ciaralli hanno disputato un'amichevole contro la Rappresentativa LND e hanno vinto 3-2 in rimonta: la Roma, sotto 0-2 a inizio secondo tempo, si è svegliata nell'ultima mezzora e ha portato a casa il match grazie alla doppietta di Salvati e alla rete decisiva di Rizzardi.

Dopo tre vittorie nelle ultime quattro partite, l'Under 17 di Alessandro Toti vuole continuare la rincorsa alle prime posizioni e domenica alle ore 15 affronterà la Fiorentina al 'Campo Agostino Di Bartolomei' in occasione del super big match della penultima giornata di campionato. Grazie al successo in casa del Pescara e alla sconfitta del Palermo, la Roma è salita al terzo posto in classifica con 48 punti (rosanero a -2): l'Empoli secondo è a 54 e la Viola, prossimo avversario dei giallorossi, guarda tutti dall'alto a 55.

L'Under 18 di Mattia Scala, reduce da due vittorie consecutive (4-1 nel Derby della Capitale e 1-3 in casa del Sassuolo), va a caccia del terzo successo e lunedì alle ore 15 affronterà il Monza a Trigoria in occasione della trentunesima giornata di campionato. Partita da non sottovalutare, dato che i brianzoli hanno fermato l'Inter capolista nell'ultimo turno e hanno permesso ai giallorossi di agganciare in classifica proprio i nerazzurri (un match in meno) a 59 punti. La squadra lombarda, invece, è decima a quota 39.

La Primavera di Federico Guidi deve rialzare la testa dopo ben cinque partite consecutive senza vittoria ed è attesa dalla partita più importante dell'anno: domenica alle ore 13 andrà in scena il Derby della Capitale e il match, valido per la trentaquattresima giornata di campionato, si giocherà in casa della Lazio. I giallorossi sono scivolati al quarto posto in classifica con 54 punti (-4 da Cesena e Parma in testa), mentre i biancocelesti sono dodicesimi a quota 43.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 15 del commissario tecnico di Enrico Battisti disputerà dal 25 aprile al 1° maggio la 22esima edizione del "Torneo delle Nazioni" e affronterà nella fase campionato Galles (25 aprile alle 18), Cina (27 aprile alle 18) e Romania (29 aprile alle 18). Il 1° maggio si terranno le finali, a cui parteciperanno tutte le 12 nazionali coinvolte in base al piazzamento nel turno precedente. Tra i 22 Azzurrini convocati spiccano quattro calciatori della Roma: i difensori Niccolò Chieffallo e Bruno Savarese, il centrocampista Mattia Mirabella e l'attaccante Enzo Diofebo.

L'Italia Under 16 del ct Manuel Pasqual disputerà una doppia amichevole con la Danimarca e le sfide sono in programma il 21 aprile alle 20:30 allo stadio ‘Torquato Bresciani’ di Viareggio e il 24 aprile alle 11 al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. L'unico giocatore giallorosso convocato è l'attaccante Leandro Dos Santos Braga.

Tutti gli appuntamenti del weekend