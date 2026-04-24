Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: l'Under 17 chiude la Regular Season in casa del Napoli. U18 a Cagliari e la Primavera ospita la Juve

LAROMA24.IT - Continua la rincorsa della Roma di Gian Piero Gasperini per un posto in Champions League e domani alle ore 18 affronterà il Bologna allo Stadio Dall'Ara in occasione della trentaquattresima giornata di Serie A. I capitolini sono sesti in classifica con 58 punti e il quarto posto occupato dalla Juventus dista cinque lunghezze, mentre i felsinei sono ottavi a quota 48. Intanto nel weekend scenderanno in campo anche le formazioni del settore giovanile della Roma, a partire dall’Under 14 fino ad arrivare alla Primavera.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea continua a prepararsi in vista della 29esima edizione del Torneo Mondiale Manlio Selis (in programma dal 30 aprile al 3 maggio in Sardegna): saranno 40 le squadre partecipanti e tra queste ci sono top club del calibro di Inter, Juventus, Liverpool e PSG. Per mantenere il ritmo gara, la Roma giocherà domani alle ore 15 a Trigoria un'amichevole contro Blue Devils. Successivamente i capitolini disputeranno un altro torneo e si tratta dell'Abano Football Trophy, in scena dal 25 al 29 maggio ad Abano Terme. Il campionato è terminato dopo il terzo posto in classifica nella Regular Season e il conseguente mancato accesso alla Fase Interregionale.

L'Under 15 di Mirko Trombetti ha concluso la Regular Season al primo posto in classifica con 56 punti (+4 sulla Lazio seconda) ed è stata sia la miglior difesa (14 gol subiti in 24 giornate) sia il quarto attacco più prolifico (50 reti) del Girone C. Ora inizia la fase finale della competizione e agli ottavi di finale la Roma incontrerà il Napoli, piazzatosi in quinta posizione con 36 punti: la gara di andata contro i partenopei andrà in scena mercoledì 6 maggio alle ore 15 in Campania, mentre il ritorno si giocherà domenica 10 maggio alle 11 a Trigoria. Intanto i ragazzi di Trombetti hanno disputato in settimana un'amichevole contro la Rappresentativa Lega Pro al 'Fulvio Bernardini' e si è conclusa con il risultato di 2-4 per gli ospiti: in gol per i giallorossi Spallotta e Turrini (splendida rovesciata).

Anche l'Under 16 di Marco Ciaralli ha chiuso la Regular Season al primo posto in classifica al termine di un'incredibile cavalcata caratterizzata da 13 vittorie nelle ultime 14 giornate. La Roma ha finito il Girone C in vetta con 61 punti proprio come la Fiorentina e a decidere è stata la differenza reti generale (4-4 e 3-3 negli scontri diretti), con i giallorossi che si sono piazzati davanti per appena sei gol: i capitolini ne hanno segnati 85 e subiti 26, mentre la Viola ne ha realizzati 81 e incassati 28. Ora inizia la fase finale della competizione e agli ottavi di finale i ragazzi di Ciaralli affronteranno l'Udinese, che ha terminato il Girone B al quinto posto con 37 punti: il match di andata si giocherà mercoledì 29 aprile alle ore 14 a Udine, mentre il ritorno domenica 3 maggio alle 15 al 'Campo Agostino Di Bartolomei', In caso di passaggio del turno della Roma e di vittoria della Lazio contro l'Atalanta, ai quarti andrebbe in scena il Derby della Capitale. Intanto, come l'U15, anche l'U16 ha disputato in settimana a Trigoria un'amichevole contro la Rappresentativa Lega Pro e si è conclusa con il risultato di 1-3 per gli ospiti: in gol per i giallorossi Montinaro, il quale aveva sbloccato il test.

L'Under 17 di Alessandro Toti, reduce da quattro vittorie (tre consecutive) nelle ultime cinque giornate, chiuderà la Regular Season domenica 26 aprile alle ore 15 in casa del Napoli (sesto in classifica). I giallorossi, complice la sconfitta del Palermo contro la Lazio, sono già certi di arrivare al terzo posto grazie ai 51 punti ottenuti: i rosanero sono quarti a quota 46, mentre la Fiorentina è seconda a 55. L'Empoli capolista, invece, è a +2 sulla Viola.

L'Under 18 di Mattia Scala sta vivendo un super momento e ha vinto le ultime tre partite (4-1 contro la Lazio, 1-3 contro il Sassuolo e 5-1 contro il Monza). Questo filotto ha permesso ai giallorossi di agganciare l'Inter al primo posto a 62 punti, ma i nerazzurri hanno una gara in meno e domenica affronteranno il Lecce terzultimo. Il prossimo impegno della Roma sarà domani alle ore 11 in casa del Cagliari (ultimo in classifica) nel match valido per la trentaduesima giornata di campionato.

La Primavera di Federico Guidi è in crisi di risultati e, dopo lo 0-0 nel Derby della Capitale, la striscia di partite consecutive senza vittoria si è allungata a sei. Domani alle ore 13 la Roma è attesa dal big match contro la Juventus, in programma allo Stadio Tre Fontane e valido per la trentacinquesima giornata di campionato. I giallorossi si trovano al quarto posto in classifica con 55 punti, a -3 dalla coppia Parma-Cesena e a -4 dalla Fiorentina capolista. La Vecchia Signora, invece, è decima a quota 47.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 15 del commissario tecnico di Enrico Battisti disputerà dal 25 aprile al 1° maggio la 22esima edizione del "Torneo delle Nazioni" e affronterà nella fase campionato Galles (25 aprile alle 18), Cina (27 aprile alle 18) e Romania (29 aprile alle 18). Il 1° maggio si terranno le finali, a cui parteciperanno tutte le 12 nazionali coinvolte in base al piazzamento nel turno precedente. Tra i 22 Azzurrini convocati spiccano quattro calciatori della Roma: i difensori Niccolò Chieffallo e Bruno Savarese, il centrocampista Mattia Mirabella e l'attaccante Enzo Diofebo.

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