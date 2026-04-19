Roma Primavera, Terlizzi: "Entrambe le squadre erano intimorite. Pareggio giusto" (VIDEO)

Il difensore classe 2007 Federico Terlizzi ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della sfida pareggiata per 0-0 contro la Lazio: "Entrambe le squadre erano intimorite. Ognuno lottava per i propri obiettivi, la Lazio per la salvezza, noi per i play off. Tutte e due le squadre sono state chiuse dietro e molto attente"

Per Terlizzi, nel complesso, è giusto aver diviso la posta in palio: "Il pareggio è giusto. Abbiamo avuto qualche occasione e qualche loro. Poteva finire 1-0 per noi come per loro, il risultato è giusto alla fine". E su cosa è mancato: "Secondo me dovevamo solo essere più cattivi".

(asroma.com)







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