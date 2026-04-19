Roma Primavera, Seck: "Potevamo fare di più, ma è un punto importante. Ci è mancata cattiveria" (VIDEO)

Al termine del derby pareggiato 0-0 in casa della Lazio, il difensore classe 2006 giallorosso Seck ha parlato ai canali ufficiali del club: "Sicuramente potevamo qualcosa in più, però sono felice perché abbiamo portato un punto a casa e in questo momento è molto importante per noi. Speriamo di arrivare ai play off, sicuramente non molleremo. Potevamo creare molto di più considerando il nostro livello tecnico, ma questo punto lo portiamo a casa".

Il giovane giallorosso ha spiegato cosa è mancato alla squadra per ottenere la vittoria: "Sicuramente la cattiveria di far gol, di creare azioni concrete e la cattiveria proprio per portare questi 3 punti a casa"

(asroma.com)







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