Primavera, Guidi: "Dopo il primo quarto d'ora abbiamo spinto fino alla fine. Siamo mancati negli ultimi venti metri" (VIDEO)

La Roma Primavera si è inceppata e non sa più vincere. I ragazzi di Mister Guidi non vanno oltre lo 0-0 nel derby in casa della Lazio, in una partita in cui si sono registrate pochissime emozioni. Per i giallorossi si tratta del sesto match consecutivo senza vincere e del secondo pareggio di fila. Un periodo negativo che ovviamente la Roma ha pagato a caro prezzo, la testa della classifica dista quattro lunghezze, mentre il vantaggio sul settimo posto, l'ultimo valido per la post season, è di cinque punti. I giallorossi si trovano al quarto posto a quota 55 punti.

L'operazione riscatto nel derby non è riuscita. Il tecnico, ai canali ufficiali del club, ha analizzato il match: "È stata una partita di ottima intensità. Penso che il risultato sia quello giusto, perché la Lazio ha avuto un'occasione nei primi minuti del primo tempo, poi siamo usciti noi e abbiamo avuto una palla con Maccarone. Non ho visto una partita contratta, bensì una partita combattuta in cui entrambe le squadre ci tenevano a superare l'altra. Penso che sia stata piacevole da vedere".

Prosegue Guidi parlando dell'andamento della partita e spiegando cosa è mancato ai suoi ragazzi per prevalere: "Nel primo quarto d'ora la Lazio ha fatto meglio di noi nel palleggio, poi abbiamo preso il controllo totale della partita e abbiamo spinto tanto fino agli ultimi minuti. Siamo mancati negli ultimi venti-trenta metri nella giocata, nell'uno contro uno, nelle combinazioni, sono le situazioni dove dall'inizio della stagione facciamo più fatica"

(asroma.com)







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