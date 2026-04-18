Primavera, Guidi: "Il derby d'andata? È una cicatrice che ci portiamo dietro. Ho tantissimi dubbi di formazione" (VIDEO)

Alla vigilia del derby contro la Lazio, il tecnico della Roma Primavera Federico Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club. I giallorossi non trovano il successo da cinque gare consecutive e sono scivolati al quarto posto in classifica. Il derby, in programma domani alle 13:00, può essere l'occasione perfetta per riscattarsi. Guidi ha analizzato il momento negativo dei suoi ragazzi: "Quando sei giovane degli errori nel percorso li puoi commettere, ma devi essere intelligente a capirli e soprattutto a superarli per diventare un professionista e un giocatore migliore. In settimana la squadra si è allenata bene. Questo è un gruppo che difficilmente manca d'impegno e concentrazione durante la settimana, è un gruppo di ragazzi estremamente piacevole da allenare".

Il derby è una partita che anche a livello Primavera si presenta da sola. Nella testa dei ragazzi c'è anche la partita d'andata a creare un po' di fastidio. Può essere la partita perfetta per ripartire? Intanto è una partita bellissima da giocare. All'andata avevamo fatto un'ottima prestazione, poi per due episodi siamo usciti sconfitti, ma sul campo meritavamo molto di più. Quella è una cicatrice che ci portiamo dietro da qualche mese. Deve essere una partita dove, rispetto all'andata, dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati sulla nostra prestazione, la nostra qualità e intensità per poi vedere al novantesimo se siamo riusciti ad essere superiori ai nostri avversari. Dobbiamo essere bravi a fare ciò che ci riesce meglio, ovvero giocare a calcio con intensità e qualità.

Il gruppo è quasi tutto a disposizione. Alcuni stanno tornando in condizione ottimale per giocare. Ha più dubbi di formazione? Come ho detto al termine della partita contro il Napoli, quando succedono quegli errori come nei primi venti minuti si azzera tutto. In settimana tantissimi ragazzi si sono messi in evidenza e mai come questa settimana ho tantissimi dubbi di formazione e ci possono essere dei cambiamenti rispetto a quelli che giocano sempre, perché è giusto che sia così.

? Domani alle 13:00 c'è il Derby ?



?️ L'intervista a mister Guidi alla vigilia di Lazio-Roma#ASRoma #Primavera1 pic.twitter.com/Asd0nLbF6V — AS Roma (@OfficialASRoma) April 18, 2026



