Primavera, Guidi: "Contro la Cremonese è obbligatorio vincere. Dobbiamo credere in ciò che facciamo" (VIDEO)

Domani, 1 maggio, la Roma Primavera affronterà in trasferta la già retrocessa Cremonese. I giallorossi vivono un periodo assolutamente, la vittoria infatti manca da sette turni di campionato. La lotta ai play off si è fatta complicata, con la Roma che attualmente occupa la quarta posizione a quota 56 punti. Il tecnico ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della 36esima giornata del campionato di Primavera 1 soffermandosi anche sull'ultimo match pareggiato contro la Juventus: "Ai ragazzi manca la vittoria, ma cerco di trasmettergli che la vittoria deve essere figlia delle prestazioni. Contro la Juventus abbiamo fatto un'ottima prestazione al cospetto di una squadra ricca di qualità. Non aver vinto è stato un dispiacere per quello che i ragazzi hanno fatto. Noi dobbiamo credere in quello che facciamo quotidianamente perché sappiamo che è la strada giusta per arrivare al risultato ma attraverso il miglioramento di ognuno di loro".

Nel rispetto dell'avversario è giusto dire che contro la Cremonese è d'obbligo vincere? "Assolutamente sì, è una squadra matematicamente retrocessa e giocherà a testa libera perché non ha niente da chiedere al campionato, se non per la crescita dei ragazzi e l'opportunità di mettersi in mostra. Le nostre motivazioni devono essere per forza più forti. Ci stiamo giocando l'opportunità di accedere alle fasi finali che sarebbe il coronamento dei sacrifici fatti in tutta la stagione e cercheremo sicuramente di arrivare alla vittoria che manca da un po'".

La squadra sta bene in campo, aggredisce l'avversario, recupera la palla, crea molto. È sempre un discorso di finalizzazione quello che manca e che è mancato? "A volte si vede il bicchiere sempre troppo mezzo vuoto piuttosto che quello pieno perché sembra che la squadra non realizza. Quando arrivi a 3 giornate dalla fine puoi tracciare un mini giudizio. La squadra è il quarto miglior attacco del campionato, non si parla di una squadra che fatica a segnare, è un momento. Sappiamo anche noi di aver realizzato meno rispetto a quello che abbiamo creato, ma a volte è tutto figlio di episodi".

⚽ Domani alle 15 c'è Cremonese-Roma di #Primavera1



?️ Le parole di mister Guidi alla vigilia del match#ASRoma pic.twitter.com/n2mDLxX5Io — AS Roma (@OfficialASRoma) April 30, 2026



