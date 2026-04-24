Primavera, Guidi: "Campionato estremamente equilibrato, vogliamo arrivare alle finali. In questa fase della stagione c'è bisogno di tutti" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia del big match con la Juventus, valido per la trentacinquesima giornata di campionato e in programma domani alle ore 11. Ecco le sue parole: "Questo è un campionato estremamente equilibrato e in cui cambia la classifica ogni settimana. Mai come in questa stagione tutti possono battere chiunque, basta una partita fatta bene e una sbagliata per trovarsi dentro o fuori dai playoff. Conosciamo l'importanza e il livello della Juventus, ricca di talento, con qualità in ogni reparto e pericolosissima sulle palle inattive. Anche all'andata, pur giocando una buonissima partita, siamo usciti sconfitti a causa di un episodio su palla inattiva. Spero di recuperare un po' di tutti, visto che anche nel derby Di Nunzio era in panchina ma non era pronto per scendere in campo a causa di un fastidio. Ora c'è bisogno di tutti, siamo nella fase finale della stagione e i giocatori più freschi possono emergere e far vedere le loro qualità".

Il risultato contro la Juventus ci può far capire se ambire direttamente alle semifinali oppure iniziare a guardarci un po' dietro?

"Noi dobbiamo sempre guardarci dietro. Siamo l'unica squadra che a gennaio non ha speculato sul campionato Primavera nonostante le cessioni di Romano e Sangaré. Siamo estremamente contenti del loro percorso, uno gioca quasi sempre titolare nell'Elche e l'altro è tra i migliori calciatori di Serie B e sta mettendo in mostra tantissime qualità. Abbiamo perso dei giocatori ed era normale che ci dovessimo riassestare. Tra le prime sei squadre in classifica siamo quella con l'età media più bassa. Vogliamo arrivare alle finali e farlo attraverso il miglioramento del gruppo".

⚽️ Domani alle 13 c'è Roma-Juventus al Tre Fontane



?️ L'intervista a mister Guidi alla vigilia del match#ASRoma #Primavera1 pic.twitter.com/3BMgwvLqb5 — AS Roma (@OfficialASRoma) April 24, 2026



