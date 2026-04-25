LIVE - Primavera, ROMA-JUVENTUS 1-1 HT (Leone 1', Arena 22'): primo tempo con tante occasioni ed errori

La Roma di Federico Guidi ospita la Juventus allo stadio Tre Fontane per la trentacinquesima giornata del campionato Primavera 1. I giallorossi, attualmente quarti in classifica con 55 punti, cercano un successo interno per accorciare sulla vetta, distante sei lunghezze a poche giornate dal termine della stagione regolare. Di fronte i bianconeri guidati da Simone Padoin, che occupano la decima posizione a quota 47 punti. Per la sfida odierna, Guidi punta sulla solidità difensiva del capitano Federico Nardin e si affida in avanti alla vena realizzativa di Antonio Arena.
TABELLINO
ROMA (4-3-3): Zelezny; Marchetti, Seck, Nardin, Cama; Della Rocca, Bah, Lulli; Panico, Arena, Maccaroni.
A disp.: Sala, Litti, Di Nunzio, Almaviva, Zinni, Arduini, Belmonte, Morucci, Paratici, Carlaccini, Forte.
All. Federico Guidi
JUVENTUS (4-3-3): Radu; Gnikpingo, Montero, Verde, Gielen; Vallana, Tiozzo Pagio, Makiobo; Leone, Durmisi, Merola.
A disp.: Huli, Milia, Keutgen, Lopez Comellas, Bellino, Ceppi, Elimoghale, Borasio, Bracco, De Brul, Corigliano.
All. Simone Padoin
Arbitro: Dario Madonia. Assistenti: Andriambelo - Granata.
CRONACA
39' - Grande occasione per la Roma: azione orchestrata da Arena, Cama in area non riesce a finalizzare.
34' - Bah rimane a terra dopo uno scontro; entra lo staff medico.
32' - Leone crossa per Durmisi, ma il tiro di Merola è impreciso.
25' - Makiobo riceve un'inbucata centrale, ma Marchetti lo ferma senza fallo.
23' - Panico stende fallosamente Merola; l'arbitro estrae un cartellino giallo e entrambi restano a terra.
22' - PAREGGIO DELLA ROMA. Arena segna dal dischetto, spiazzando Radu.
21' - Lulli viene atterrato in area da Makiobo; l'arbitro fischia rigore.
21' - Bah prova da fuori, ma il tiro termina lontano dalla porta.
17' - Della Rocca punta Leone e crossa; il bianconero devia il pallone, guadagnando un angolo.
11' - Della Rocca ci prova dal limite, ma Radu devia in angolo.
7' - Juventus pericolosa: Tiozzo crossa, Zelezny scivola e Durmisi colpisce solo l'esterno della rete.
1' - Gol della Juventus: Makiobo crossa, Leone stoppa e segna nell’angolino.
1' - Partita iniziata.