Settore giovanile: Under 18 ko 2-0 nel big match contro il Bologna. Arena in gol e doppio assist di Maccaroni con l'Italia U18, esordio in U20 per Mirra e Di Nunzio

LAROMA24.IT - La Serie A è ferma a causa della sosta per le nazionali e la Roma di Gian Piero Gasperini si sta godendo l'ultimo momento di pausa prima del tour de force finale. I giallorossi, sesti in classifica a tre punti dal Como quarto, torneranno in campo a Pasqua in occasione del big match contro l'Inter a San Siro. Intanto in questi giorni tanti giovani giallorossi sono impegnati in Nazionale e soltanto l'Under 18 del club capitolino ha giocato in campionato.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea continua a prepararsi in vista di un torneo che andrà in scena ad Atene dal 5 al 9 aprile e nella giornata di domani disputerà un'amichevole a Trigoria. Dal 30 aprile al 3 maggio, invece, la Roma parteciperà allo storico Torneo Mondiale Manlio Selis in Sardegna e dal 25 al 29 maggio all'Abano Football Trophy ad Abano Terme. Il campionato dei giallorossi è terminato dopo il terzo posto in classifica nella Regular Season e il conseguente mancato accesso alla Fase Interregionale.

Stop per l'Under 15 di Mirko Trombetti dopo l'1-1 nel Derby della Capitale (in gol Pica). La Roma non è scesa in campo a causa del turno di riposo e tornerà a giocare soltanto nel weekend del 12 aprile, quando ospiterà a Trigoria il Catanzaro sesto in classifica. Al momento i giallorossi guardano tutti dall'alto con 50 punti e sono a +4 sulla Lazio seconda e +5 sulla coppia Empoli-Fiorentina. I capitolini sfrutteranno la pausa per partecipare al “Torneo Alba dei Campioni”, che andrà in scena a Catanzaro dal 3 al 5 aprile: i ragazzi di Trombetti sono stati inseriti nel Gruppo A insieme ai padroni di casa (3 aprile alle 16:30) e al Napoli (4 aprile alle 10).

Turno di riposo anche per l'Under 16 di Marco Ciaralli, reduce dalla vittoria per 0-1 contro la Lazio grazie al gol di Basile. Come l'U15, i giallorossi torneranno in campo nel weekend del 12 aprile e affronteranno il Catanzaro decimo in classifica. La Roma ha vinto le ultime tre partite di campionato (11 successi nelle ultime 12 gare) ed è in vetta a quota 55 punti insieme alla Fiorentina, che ha battuto 3-2 il Lecce e ha agganciato la capolista. Anche l’U16 sfrutterà lo stop per disputare un importantissimo torneo e si tratta della “Mediterranean International Cup”, che andrà in scena in Spagna dal 31 marzo al 5 aprile. Ad inaugurare la 24esima edizione della competizione saranno proprio i giallorossi, i quali affronteranno in amichevole il Barcellona il 1° aprile alle 11 all’Estadi Municipal De Vilatenim. Successivamente inizierà la fase a gironi e la Roma è stata inserita nel Gruppo C con Cincinnati United Soccer Club (USA - 1° aprile alle 19), TNGS Academy Spain (SPA - 2 aprile alle 11) e Moura Academy (POR - 2 aprile alle 18).

Il campionato Under 17 si è fermato a causa della sosta per le nazionali e i ragazzi di Alessandro Toti torneranno in campo venerdì 3 aprile alle ore 11 in occasione dell'anticipo della ventitreesima giornata di campionato: l'avversario sarà il Lecce sesto in classifica e la partita andrà in scena al 'Campo Agostino Di Bartolomei'. La Roma è quarta con 42 punti e il Palermo terzo è soltanto a +1, mentre l'Empoli secondo e la Fiorentina prima sono rispettivamente a +6 e +7.

Torna a perdere l'Under 18 di Mattia Scala dopo cinque partite da imbattuta. I giallorossi, impegnati in casa del Bologna in occasione del big match valido per la ventottesima giornata di campionato, cadono 2-0 incassando un gol per tempo: i felsinei passano in vantaggio al 30' con Straforini e chiudono la gara nei minuti di recupero con Rossitto. La Roma perde una sfida molto importante anche in chiave classifica: i capitolini restano al secondo posto a -3 dall'Inter capolista (a 56 punti e con una partita in meno), mentre i rossoblù accorciano in terza posizione a -1 proprio dai giallorossi.

Nessun match per la Primavera di Federico Guidi, dato che il campionato è rimasto in pausa per la sosta delle nazionali. La Roma non è in un periodo brillante (una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre giornate) e sabato 4 aprile alle ore 15 sfiderà l'Atalanta a Bergamo in occasione del trentaduesimo turno. Nonostante i risultati altalenanti, i capitolini sono ancora primi in classifica (insieme alla Fiorentina) con 53 punti e alle loro spalle c'è la coppia formata da Parma e Cesena a quota 52. La Dea, invece, è sesta a -7 dai giallorossi.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 16 del commissario tecnico Manuel Pasqual è stata protagonista di una doppia amichevole con la Germania allo Stadio Comunale ‘Giovanni Chiggiato’ di Caorle e tra i 22 calciatori convocati c'erano anche due giocatori della Roma: il centrocampista Mattia Guaglianone e dell'attaccante Leandro Dos Santos Braga. La prima sfida è terminata con il risultato di 1-1 (gol di Croci e Turbic) e Guaglianone è sceso in campo dal primo minuto nel ruolo di mezzala, mentre Dos Santos ha fatto il suo ingresso in campo al 71'. Il secondo match, invece, si è concluso con un folle 4-3 per l'Italia (tripletta di Borsa e rete di Scaglione): Dos Santos è partito titolare, mentre Guaglianone si è accomodato inizialmente in panchina.

L'Italia Under 17 del ct Daniele Franceschini è impegnata nel secondo turno delle qualificazioni europee in programma dal 25 al 31 marzo in Umbria e tra i convocati figurano i difensori romanisti Giampaolo Bonifazi e Lorenzo Dattilo. Escluso per infortunio, invece, il centrocampista Gioele Giammattei. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo A2 della Lega A insieme a Portogallo, Islanda e Romania. Esordio super per l'Italia, che ha battuto i lusitani (campioni d'Europa in carica) con un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 nella ripresa firmata da Perillo, Okon-Engstler e Landi: il giallorosso Bonifazi è partito titolare nel ruolo di terzino destro ed è rimasto in campo fino al minuto 89, mentre Dattilo si è accomodato in panchina per tutta la gara. Nel secondo match la Nazionale ha strapazzato l'Islanda con un secco 0-4 (doppietta Perillo e reti di Biondini e Corigliano) e Bonifazi è stato scelto ancora dal 1', mentre Dattilo è entrato al 55' come terzino sinistro e ha fatto il suo esordio ufficiale in U17 da sotto età. L'ultima gara dell'Italia sarà contro la Romania (in vetta alla classifica insieme agli Azzurrini a punteggio pieno) e si giocherà il 31 marzo alle 18.

L'Italia Under 18 del ct Massimiliano Favo è impegnata nel primo turno delle qualificazioni all’Europeo Under 19 (in programma dal 25 al 31 marzo in Scozia) e tra i convocati ci sono due romanisti: il centrocampista Valerio Maccaroni e l'attaccante Antonio Arena. La Nazionale è stata inserita nel Gruppo A2 della Lega A insieme a Scozia, Polonia e Irlanda. Nel match d'esordio gli Azzurrini hanno battuto 0-3 i padroni di casa e i due calciatori giallorossi, partiti entrambi titolari e in campo per tutta la durata della gara, sono stati subito protagonisti: Maccaroni ha servito l'assist (con un bel cross di destro) per il gol del raddoppio firmato dal colpo di testa di Campaniello, mentre Arena ha segnato la rete del tris con un tap-in dopo la respinta centrale del portiere avversario. La sfida con la Polonia, invece, è terminata 1-1 e sia Maccaroni (autore di un altro assist per il gol di Campaniello su schema da corner) sia Arena hanno giocato dal 1', con l'attaccante sostituito al minuto 90. L'ultima gara sarà il 31 marzo alle 20 contro l'Irlanda, ma avendo già ottenuto 4 punti l'Italia (attualmente capolista) ha conquistato con un turno di anticipo la permanenza in Lega A nel secondo turno delle qualificazioni europee.

L'Italia Under 19 del ct Alberto Bollini è impegnata nella fase élite di qualificazione all’Europeo (in programma a Catanzaro e Cosenza dal 25 al 31 marzo) e l'unico calciatore della Roma convocato è il difensore Federico Nardin. La Nazionale è stata inserita nel Gruppo 6 insieme a Ungheria, Slovacchia e Turchia. Il debutto degli Azzurrini è stato davvero positivo con un secco 3-0 ai danni dell'Ungheria grazie alla doppietta di Iddrissou e alla rete di Comotto: 90 minuti in campo per Nardin, il quale ha agito da terzino destro. La sfida contro la Slovacchia si è conclusa con lo stesso risultato (gol di Mosconi, Liberali e Coletta) e, come accaduto nel match precedente, Nardin ha giocato tutta la gara sulla fascia destra. L'ultima partita sarà il 31 marzo alle 15 contro la Turchia (anch'essa a punteggio pieno) e si deciderà il primo posto nel girone.

L'Italia Under 20 del ct Carmine Nunziata ha disputato un'amichevole contro l'Inghilterra al Riano Athletic Center e si è conclusa con un rocambolesco 3-3. Tra i convocati c'erano i difensori giallorossi Cristian Cama, Jacopo Mirra (prima chiamata ufficiale in Nazionale per il capitano della Roma Primavera) e il centrocampista Alessandro Di Nunzio (chiamato in extremis il 24 marzo in sostituzione dell’indisponibile De Pieri). Gli Azzurrini sono partiti malissimo e al 58' l'Inghilterra si è portata sul clamoroso 0-3, ma successivamente è arrivata l'incredibile rimonta grazie alle reti di Lavelli, Stabile (gol di tacco sulla conclusione di Cama) e Vavassori. Cama è stato l'unico romanista a essere partito titolare (sostituito all'81'), mentre Di Nunzio (debutto in U20) è entrato al 59' e ha partecipato all'azione del pareggio. All'80 il ct ha inserito anche Mirra e si è trattato dell'esordio assoluto con la maglia azzurra.

I risultati delle partite della Roma