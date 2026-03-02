Settore giovanile: Under 14, 15 e Primavera vincono 1-0. L'U16 pareggia 3-3 contro la Fiorentina, manita dell'U18 a Cesena

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini sfiora il grande colpo, ma la rete realizzata da Gatti al 93' fissa sul definitivo 3-3 il delicatissimo scontro diretto con la Juventus. La distanza in classifica tra i capitolini quarti (51 punti) e i bianconeri sesti (47) resta quindi di quattro lunghezze. Inoltre sono scese in campo anche le formazioni del settore giovanile giallorosso e si sono registrate quattro vittorie e un pareggio in cinque partite.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea si rialza dopo la dolorosa sconfitta in casa del Perugia e batte 1-0 il Pescara al 'Campo Agostino Di Bartolomei' nel delicatissimo scontro diretto valido per la penultima giornata del Gruppo 6. A decidere è la rete di Eleuteri, il quale sfrutta l'assist di Bianchi e trafigge il portiere avversario in seguito a un bello slalom in area. La Roma aggancia proprio il Pescara al secondo posto in classifica a 37 punti, ma la distanza con la Lazio capolista (già sicura della prima posizione e prossima avversaria dei giallorossi) resta di cinque lunghezze a una giornata dal termine della Regular Season. Il Derby della Capitale deciderà il destino dei ragazzi di D'Andrea: le prime due classificate accederanno alla fase interregionale e la squadra biancoceleste ha già strappato il pass con una giornata d'anticipo grazie alla vittoria contro la Vis Pesaro, motivo per cui il secondo posto sarà di una tra Roma e Pescara.

L’Under 15 di Mirko Trombetti non sbaglia e vince 1-0 il delicatissimo scontro diretto con la Fiorentina in occasione della ventesima giornata di campionato. Il match winner è il solito Diofebo, il quale risponde alla convocazione in Nazionale con un gol importantissimo nel finale di gara. Grazie a questo successo la Roma blinda la vetta della classifica e sale a 45 punti, seguita dalla Lazio seconda a quota 42 e proprio dalla Viola a 39.

L'Under 16 di Marco Ciaralli sfiora il colpaccio, ma il big match con la Fiorentina andato in scena al 'Campo Agostino Di Bartolomei' termina con un rocambolesco 3-3. La partita si sblocca al 30' con il colpo di testa di Giannelli, ma nove minuti più tardi gli ospiti rispondono con Croci. La Roma rientra male in campo e viene immediatamente punita a inizio ripresa da Gobbo, ma la reazione dei padroni di casa non si fa attendere e Sperlonga e Giannelli (splendida mezza rovesciata al volo e doppietta personale) firmano la rimonta tra il 50' e il 61'. La gara si avvia verso la conclusione e la vittoria sembra ormai in tasca, ma Gobbo trascina ancora la Viola e segna la rete che vale il definitivo 3-3. I due migliori attacchi del campionato confermano il grande feeling sotto porta (62 gol per i giallorossi e 60 per i toscani) e in seguito a questo pareggio entrambe le squadre restano appaiate in vetta alla classifica a quota 46 punti (+6 sulla Lazio terza).

Altro stop per l'Under 17 di Alessandro Toti, che dopo la sosta per le nazionali è rimasta nuovamente ai box. La Roma sta vivendo un momento particolarmente negativo e nelle ultime tre giornate ha collezionato due sconfitte (7-0 contro l'Empoli e 1-2 contro il Palermo) e un pareggio (1-1 contro il Bari). I giallorossi torneranno in campo il prossimo weekend nella sfida casalinga contro il Catanzaro ottavo in classifica. La formazione capitolina è scivolata in quarta posizione con 38 punti dopo le tre partite consecutive senza vittoria ed è stata scavalcata dal Palermo (a quota 39). L'Empoli capolista, che però ha una partita in più, è volato a +9 dai giallorossi.

Calcio spettacolo dell’Under 18 di Mattia Scala, che domina in casa del Cesena e trionfa con una splendida manita. La partita si sblocca intorno alla mezz’ora grazie a Camara, il quale sfrutta un rimpallo e trafigge il portiere. A inizio ripresa la Roma si scatena e chiude i conti con due gol in rapida successione: al 55’ Piermattei fa 2-0 con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione e al 59’ Camara controlla un cross da calcio d'angolo e firma la doppietta personale. Il poker arriva all’81’ con Dal Bon bravo a sfruttare il cross del compagno e nel finale Raimondi segna lo 0-5 da solo davanti all’estremo difensore. In attesa del derby tra Milan e Inter, la Roma vola al primo posto in classifica con 49 punti e si porta momentaneamente a +2 proprio sui nerazzurri.

La Primavera di Federico Guidi dimentica il pareggio beffa contro il Cesena e batte 1-0 il Milan allo Stadio Tre Fontane nell’importantissima sfida valida per la ventisettesima giornata di campionato. A fare la differenza è la rete realizzata da Morucci (che alcuni minuti prima aveva sciupato clamorosamente la chance del vantaggio a tu per tu con il portiere) al 38’: tiro potentissimo di Almaviva, il difensore salva sulla linea ma l’attaccante giallorosso approfitta della respinta corta e appoggia in porta il gol che regala la vittoria. Da segnalare anche l’esordio in Primavera del portiere classe 2009 Kilvinger. Successo pesantissimo per i capitolini, che salgono a 48 punti e si riprendono la vetta della classifica in seguito alla sconfitta della Fiorentina (seconda a quota 46 come il Parma) contro il Cesena. “Il Milan ha tirato solo una volta in porta e abbiamo costruito diverse occasioni per chiudere il match - l'analisi di Guidi ai canali ufficiali del club -. C’è stata tanta attenzione nel finale e, nonostante la pressione dei rossoneri, non abbiamo concesso nulla. L'esordio di Kilvinger? Devo fargli i complimenti, ha dimostrato di avere delle grosse potenzialità”. Esulta anche il match winner Morucci: “È stata una partita un po’ complicata, ma abbiamo portato a casa i tre punti. Queste sono le sfide che ci fanno crescere anche nei momenti difficili”. Infine il commento di Jacopo Mirra: “Il nostro obiettivo è arrivare primi nella Regular Season e vincere lo scudetto. Dobbiamo continuare a giocare con coraggio, essere lucidi sotto porta e non concedere nulla”.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 15 del commissario tecnico Enrico Battisti affronterà la Spagna in una doppia amichevole e le partite andranno in scena domani alle ore 15 e giovedì alle ore 10.30 al Riano Athletic Center. Tra i 22 convocati spiccano due calciatori della Roma: si tratta di Niccolò Chieffallo (difensore) ed Enzo Diofebo (attaccante).

I risultati delle partite della Roma