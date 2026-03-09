Settore giovanile: l'Under 14 pareggia il derby e manca l'accesso alla Fase Interregionale, U15 e 16 show a Lecce. Primavera ko nel big match con il Parma

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini rallenta nuovamente e, dopo il pareggio per 3-3 contro la Juventus, perde 2-1 in casa del Genoa di De Rossi sotto i colpi di Messias e Vitinha. I giallorossi vengono agganciati al quarto posto in classifica dal Como e domenica ci sarà lo scontro diretto. Inoltre nel weekend sono scese in campo anche tutte le formazioni del settore giovanile giallorosso e si sono registrate tre vittorie, due pareggi e una sconfitta in sei partite.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea pareggia 2-2 nell'attesissimo Derby della Capitale in casa della Lazio e manca la qualificazione alla Fase Interregionale per la prima volta da quando esiste il campionato. A stappare la stracittadina ci pensa Presutti al 24' (bravo a sfruttare un errore difensivo), ma a inizio ripresa Conti ristabilisce la parità su calcio di rigore (conquistato da Mazzei) spiazzando il portiere. La Roma spinge alla ricerca del vantaggio e torna nuovamente avanti grazie a Fall sugli sviluppi di calcio piazzato, ma la gioia dura poco e nel finale del match Conti mette a segno la doppietta personale inchiodando il punteggio sul definitivo 2-2. La Roma chiude quindi la Regular Season al terzo posto in classifica con 38 punti e il Pescara, grazie al successo per 3-1 contro l'Ascoli, scavalca i capitolini e vola al turno successivo piazzandosi in seconda posizione a quota 40 (-3 dalla Lazio capolista e qualificata con una giornata d'anticipo).

Terza vittoria di fila per l'Under 15 di Mirko Trombetti: dopo l'1-3 contro il Bari e l'1-0 contro la Fiorentina, i giallorossi vincono 0-3 a Lecce nel match valido per la ventunesima giornata di campionato. La partita si sblocca al minuto 17 e l'autore del gol è Reguig (prima rete in U15), il quale sfrutta il cross di Savarese e il liscio del difensore avversario. Il raddoppio arriva al 58' con Pica (bravo a trafiggere il portiere dopo una serie di carambole in area) e il tris definitivo all'80' porta la firma di Cavaleri, che recupera il pallone, scarta un giocatore e insacca con il mancino sotto la traversa. La Roma sale a 48 punti e blinda il primo posto in classifica, allungando a +6 su Fiorentina e Lazio (una partita in meno), mentre il Lecce è ottavo a quota 24.

Dominio totale dell'Under 16 di Marco Ciaralli, che si impone sul Lecce con una splendida manita. Presutti apre le danze con una bella discesa sulla fascia al 9' e Basile raddoppia al 36' con il mancino da fuori area, ma poco più tardi anche il portiere Carta diventa protagonista e para un calcio di rigore ai salentini. Nella ripresa Dattilo realizza il tris su una respinta imperfetta della difesa, Giannelli fa poker sul cross di Chieffallo e meno di 60 secondi dopo Dos Santos segna il gol del definitivo 0-5 con il cucchiaio. La Roma trionfa e resta in testa alla classifica insieme alla Fiorentina a 49 punti, mentre il Lecce è ottavo a quota 23. La notizia più bella è però il ritorno in campo di Vasta, assente da nove mesi in seguito a un brutto infortunio: l'ultima presenza del difensore classe 2010 risaliva alla semifinale scudetto U16 contro la Juventus (da sotto età) e nel corso della preparazione estiva è stato costretto a fermarsi per un problema fisico.

L'Under 17 di Alessandro Toti scaccia la crisi e, tornata in campo dopo quasi un mese di assenza tra sosta per le nazionali e turno di riposo, vince 4-1 contro il Catanzaro in occasione dell'anticipo della ventunesima giornata di campionato. A sbloccare la gara al minuto 18 è Di Mascio, il quale approfitta di un errore in fase di impostazione e sigla la rete del vantaggio. Al 27' la Roma raddoppia con il colpo di testa di Russo sulla pennellata di Strata e al 39' Giammattei firma il tris sul servizio di Camara. Nella ripresa la musica non cambia e al 65' Martellucci, entrato in campo dieci minuti prima, segna il poker con un'incornata. I capitolini non riescono a mantenere la porta inviolata e nel finale Sammarro realizza il gol della bandiera con una grande conclusione dalla distanza. I giallorossi, quarti in classifica, dimenticano così le tre partite consecutive senza vittoria e salgono a 41 punti: il Palermo terzo è a +1, la Fiorentina seconda a +5 e l'Empoli capolista a +6.

L'Under 18 di Mattia Scala rallenta dopo due vittorie consecutive e pareggia 3-3 contro l'Hellas Verona nel match valido per la ventiseiesima giornata di campionato. La Roma passa subito in vantaggio con Paratici, ma due minuti più tardi arriva il pareggio degli ospiti con Moisa. L'equilibrio resiste fino al 70' e da questo momento succede di tutto: gli scaligeri completano la rimonta con Zecchetto, ma al 74' Paratici fa 2-2 (doppietta) e all'80' Strata firma il nuovo sorpasso. Nei minuti di recupero l'Hellas Verona beffa i giallorossi e al 93' Zecchetto (anche per lui doppietta) fissa il punteggio sul definitivo 3-3. Il pareggio frena la Roma, che resta seconda in classifica a 50 punti ma si allontana dall'Inter capolista (a quota 53 dopo il successo contro l'Atalanta).

Battuta d'arresto per la Primavera di Federico Guidi, che non riesce a sfatare il tabù Parma e perde 0-1 allo Stadio Tre Fontane proprio come nei quarti di finale di Coppa Italia. Il primo tempo è ricco di occasioni: i giallorossi sfiorano il vantaggio soprattutto con Terlizzi (conclusione rasoterra respinta in tuffo dal portiere avversario), mentre nel finale Zelezny compie una grande parata sul tap in di Nwajei. La ripresa, invece, è soporifera e l'equilibrio si spezza improvvisamente al minuto 82 con una ripartenza fulminea finalizzata da Plicco. Il Parma vince nei minuti conclusivi del match e grazie a questo successo sale al secondo posto in classifica a 50 punti, a -1 proprio dai giallorossi. "Il pareggio era il risultato più giusto - dice Guidi, espulso nel corso della gara, ai canali ufficiali del club -. Abbiamo sbagliato su una preventiva, ci siamo esposti a una loro ripartenza e poi siamo stati sfortunati perché Litti si è fatto male nel ripiegamento. La partita è stata decisa da un dettaglio, dobbiamo aumentare il nostro livello di maturità. Il cartellino rosso? Io ho chiamato tempo sulla rimessa dal fondo e l'arbitro mi ha espulso anche se non ho detto assolutamente niente". Successivamente parla anche Mirra: "Usciamo comunque contenti da questa gara perché abbiamo dimostrato che giocando palla a terra possiamo mettere il Parma in difficoltà. Il gol arriverà piano piano". Infine tocca ad Di Nunzio: "Ci è mancato sempre quell’ultimo passo per arrivare al gol. È una cosa su cui lavoriamo da un po’ di tempo e speriamo di aggiustarla perché siamo una squadra forte".

I risultati delle partite della Roma