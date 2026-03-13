Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: Under 15 e 16 ospitano la Juve Stabia. Derby per l'U17 e scontro diretto a Firenze per la Primavera

LAROMA24.IT - Settimana fondamentale per la Roma di Gian Piero Gasperini, che domenica alle ore 18 affronta il Como nello scontro diretto valido per la ventinovesima giornata di Serie A tra il doppio confronto europeo con il Bologna (andata degli ottavi di finale di Europa League disputata allo Stadio Dall'Ara e terminata con il risultato di 1-1). I giallorossi e i lariani si trovano appaiati al quarto posto in classifica a quota 51 e la Juventus sesta è a -1. Intanto nel weekend scenderanno in campo le formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall’Under 15 fino ad arrivare alla Primavera.

Nessun impegno per l'Under 14 di Valerio D'Andrea. La squadra giallorossa ha concluso la Regular Season al terzo posto in classifica con 38 punti e, in virtù di questo piazzamento, ha mancato la qualificazione alla Fase Interregionale per la prima volta da quando esiste il campionato: fatale il pareggio per 2-2 nel Derby della Capitale nell'ultima giornata del Gruppo 6. Accedono alla fase successiva, invece, la Lazio capolista (43 punti) e il Pescara (40) secondo.

L'Under 15 di Mirko Trombetti va a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo i successi contro Bari, Fiorentina e Lecce e domenica alle ore 13 affronta la Juve Stabia al 'Campo Agostino Di Bartolomei' in occasione della ventiduesima giornata di campionato. La Roma guarda tutti dall'alto con 48 punti in classifica ed è a +6 sulla coppia Fiorentina-Lazio (biancocelesti con una partita in meno), mentre la formazione campana (reduce dalla vittoria per 3-1 contro il Napoli e imbattuta da 4 gare) è penultima a quota 14.

Stesso avversario per l'Under 16 di Marco Ciaralli, che scenderà in campo due ore dopo la gara dell'U15. Reduce dalla manita in casa del Lecce, la Roma è seconda in classifica e ha gli stessi punti (49) della Fiorentina capolista. La Juve Stabia, invece, è ultima a quota 10 e viene da sei sconfitte consecutive (non vince dall'undicesima giornata).

L'Under 17 di Alessandro Toti è attesa dalla partita più importante dell'anno: domenica alle ore 15 andrà in scena il Derby della Capitale, valido per la ventiduesima giornata di campionato e in programma in casa dei biancocelesti. La Roma ha superato il momento negativo (tre gare senza vittoria) e nell'ultimo turno si è imposta per 4-1 sul Catanzaro, blindando il quarto posto con 41 punti e restando in scia delle rivali: il Palermo terzo è a +1, la Fiorentina seconda a +5 e l'Empoli capolista a +6. La Lazio, invece, si trova alle spalle dei giallorossi ed è quinta a quota 34.

Si ferma il campionato Under 18 a causa della sosta per le nazionali e i ragazzi di Mattia Scala non scenderanno in campo questo weekend. Nell'ultimo turno la Roma è stata beffata dall'Hellas Verona e ha subito la rete del definitivo 3-3 al minuto 93. Il pareggio ha frenato la corsa dei giallorossi, che ora si trovano al secondo posto in classifica con 50 punti e a -3 dall'Inter capolista. I capitolini torneranno a giocare lunedì 23 marzo alle ore 11 a Trigoria contro il Genoa nel posticipo della ventisettesima giornata di campionato e si tratta di uno scontro diretto, dato che il Grifone è quarto a quota 44.

La Primavera di Federico Guidi vuole dimenticare la dolorosa sconfitta casalinga per 0-1 contro il Parma e lunedì alle ore 18 sarà ospite della Fiorentina nel match valido per il super big match del trentesimo turno di campionato. I giallorossi si trovano in vetta alla classifica con 51 punti, seguiti dagli emiliani a quota 50 e proprio dalla Viola a 49.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 17 del commissario tecnico Daniele Franceschini si radunerà dal 17 al 21 marzo presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per uno stage di preparazione in vista del secondo turno delle qualificazioni europee (in programma dal 25 al 31 marzo in Umbria) e tra i 26 calciatori convocati spiccano tre romanisti: i difensori Giampaolo Bonifazi e Lorenzo Dattilo (uno dei tre giocatori 2010) e il centrocampista Gioele Giammattei. Gli Azzurrini si trovano nel Gruppo A2 della Lega A e affronteranno Islanda, Romania e Portogallo.

Anche l'Italia Under 18 del ct Massimiliano Favo si ritroverà per uno stage di preparazione e gli Azzurrini lavoreranno a Novarello dal 16 al 18 marzo in vista del primo turno delle qualificazioni all’Europeo Under 19. La Nazionale è stata inserita nel Gruppo A2 della Lega A e dal 25 al 31 marzo affronterà Irlanda, Polonia e Scozia. Tra i 24 calciatori convocati c'è un giocatore della Roma e si tratta del centrocampista Valerio Maccaroni.

Mini raduno a Novarello dal 16 al 18 marzo anche per l'Italia Under 19 del ct Alberto Bollini. Gli Azzurrini si prepareranno in vista della fase élite di qualificazione all’Europeo (in programma a Catanzaro e Cosenza dal 25 al 31 marzo) e sfideranno Ungheria, Slovacchia e Turchia. Tra i 15 giocatori convocati sono presenti tre romanisti: i difensori Federico Nardin e Federico Terlizzi e il centrocampista Alessandro Di Nunzio.

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