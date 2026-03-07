Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: l'Under 14 chiude la Regular Season con il derby. Big match per la Primavera contro il Parma

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini è attesa dall'insidiosa trasferta di Genova e domenica alle ore 18 affronterà allo Stadio Ferraris il Genoa di Daniele De Rossi. I giallorossi si trovano al quarto posto in classifica con 51 punti, mentre il Grifone è quindicesimo a quota 27. Intanto nel weekend scenderanno in campo tutte le formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall’Under 14 fino ad arrivare alla Primavera.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea si gioca tutto nell'ultima giornata della Regular Season e lo fa nella partita più importante della stagione: domenica alle ore 11:30 andrà in scena l'attesissimo Derby della Capitale. La Roma si trova al secondo posto in classifica con 37 punti (gli stessi del Pescara), mentre la formazione biancoceleste ha già blindato la vetta grazie al +5 a un turno dal termine. La stracittadina sarà comunque una partita fondamentale e deciderà il destino dei ragazzi di D'Andrea: le prime due classificate accederanno alla fase interregionale e la squadra biancoceleste ha strappato il pass con una giornata d'anticipo, motivo per cui il secondo posto sarà di una tra Roma e Pescara (che affronterà l'Ascoli).

L'Under 15 di Mirko Trombetti, reduce dal successo per 1-0 nello scontro per la vetta della classifica con la Fiorentina, sarà ospite del Lecce (appuntamento domenica alle ore 10) in occasione della ventunesima giornata di campionato. I giallorossi, imbattuti dal tredicesimo turno, guardano tutti dall'alto con 45 punti (+3 sulla Lazio seconda) e i pugliesi sono settimi a quota 24.

Stesso impegno per l'Under 16 di Marco Ciaralli, che affronterà il Lecce due ore dopo la gara dell'U15. Nell'ultima partita di campionato i capitolini hanno sfiorato il colpaccio, ma sono stati fermati sul 3-3 dalla Fiorentina nel finale in occasione del big match tra le due squadre in vetta. La Roma è in testa alla classifica con 46 punti (come la Viola), mentre i salentini si trovano in ottava posizione a quota 23.

Torna in campo l'Under 17 di Alessandro Toti dopo quasi un mese di attesa tra sosta per le nazionali e turno di riposo. La Roma, reduce da due sconfitte (7-0 contro l'Empoli e 1-2 contro il Palermo) e un pareggio (1-1 contro il Bari) nelle ultime tre partite, giocherà oggi alle ore 11 al 'Campo Agostino Di Bartolomei' contro il Catanzaro nono in classifica in occasione della ventunesima giornata di campionato. La formazione capitolina è scivolata in quarta posizione con 38 punti dopo le tre gare consecutive senza vittoria ed è stata scavalcata dal Palermo (a quota 39). L'Empoli capolista, che però ha una partita in più, è volato a +9 dai giallorossi.

L'Under 18 di Mattia Scala vuole continuare a sognare e, dopo la splendida manita rifilata al Cesena, domenica alle ore 11 affronterà a Trigoria l'Hellas Verona nel match valido per la ventiseiesima giornata di campionato. I giallorossi hanno accorciato sull'Inter capolista in seguito al pareggio per 1-1 nel derby di Milano e ora si trovano al secondo posto in classifica a 49 punti, ovvero a -1 dai nerazzurri.

La Primavera di Federico Guidi è in un momento positivo e nel turno infrasettimanale si è imposta per 0-2 in casa del Frosinone grazie alle reti di Carlaccini al 10' e Seck al 55'. Domenica alle ore 11, invece, la Roma sarà attesa dall'importantissimo big match contro il Parma, valido per la ventinovesima giornata di campionato e in programma allo Stadio Tre Fontane. I giallorossi vogliono riscattare l'eliminazione dalla Coppa Italia e affrontano gli emiliani da primi in classifica: i capitolini sono in testa con 51 punti, ma la squadra crociata è in terza posizione a quota 47.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 15 del commissario tecnico Enrico Battisti ha affrontato la Spagna in una doppia amichevole e tra i 22 convocati erano presenti due calciatori della Roma: il difensore Niccolò Chieffallo e l'attaccante Mattia Salvarani, il quale è stato chiamato in extremis il 3 marzo e ha preso il posto dell'indisponibile Enzo Diofebo (altro giocatore giallorosso). La prima gara è terminata 2-0 per la Nazionale (dominio degli Azzurri e gol di Vaccarella e Lanatà) e Chieffallo è partito dal primo minuto. Nella "rivincita", invece, le Furie Rosse si sono imposte per 1-3 e Salvarani ha festeggiato l'esordio ufficiale in U15: l'attaccante giallorosso è sceso in campo da titolare, mentre Chieffallo è entrato nella ripresa e la rete degli Azzurri è nata proprio da un suo tiro non trattenuto dal portiere avversario e ribadito in porta da Cordopatri.

Tutti gli appuntamenti del weekend