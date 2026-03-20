Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: derby in trasferta per Under 15 e 16. U18 e Primavera ospitano Genoa e Monza

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini è in un momento davvero negativo e deve provare a cancellare la cocente eliminazione dall'Europa League per mano del Bologna, che si è imposto per 3-4 nei tempi supplementari del match valido per il ritorno degli ottavi di finale. Ora i giallorossi sono chiamati a concentrarsi sul campionato e domenica alle ore 18 ospiteranno il Lecce in occasione della trentesima giornata di Serie A. Intanto nel weekend scenderanno in campo le formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall’Under 14 fino ad arrivare alla Primavera.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea riparte dopo il terzo posto in classifica nella Regular Season e il conseguente mancato accesso alla Fase Interregionale. Domenica alle ore 15 i giallorossi disputeranno al 'Campo Agostino Di Bartolomei' un'amichevole con il Benevento e questa gara rappresenta l'inizio della preparazione in vista di un torneo che si giocherà dal 5 al 9 aprile ad Atene. Dal 30 aprile al 3 maggio, invece, la Roma parteciperà allo storico Torneo Mondiale Manlio Selis in Sardegna e dal 25 al 29 maggio all'Abano Football Trophy ad Abano Terme.

L'Under 15 di Mirko Trombetti è reduce dal deludente pareggio per 1-1 contro la Juve Stabia e domani è attesa dalla partita più importante dell'anno: alle ore 12 andrà in scena al Salaria Sport Village il Derby della Capitale valido per la ventitreesima giornata di campionato. Si tratta di una gara fondamentale anche in chiave classifica: la Roma è prima con 49 punti ed è a +7 su Fiorentina e Lazio, ma entrambe hanno una partita in meno.

Stesso impegno per l'Under 16 di Marco Ciaralli, che sta vivendo un momento positivo in seguito alla manita rifilata al Lecce e al clamoroso 9-0 contro la Juve Stabia: domani alle 14:30, due ore e mezza dopo il calcio d'inizio del derby U15, affronterà la Lazio al Salaria Sport Village. Nella scorsa giornata di campionato la Roma ha approfittato del turno di riposo della Fiorentina ed è volata da sola in vetta alla classifica con 52 punti (+3 sulla Viola, che però ha una partita in meno), mentre la Lazio è quarta a quota 40.

Stop per l'Under 17 di Alessandro Toti, reduce dal pareggio per 1-1 nel Derby della Capitale grazie al colpo di testa di Corredera al minuto 91. Il campionato si ferma a causa della sosta per le nazionali e la Roma tornerà in campo venerdì 3 aprile alle ore 11 contro il Lecce in occasione della ventitreesima giornata. La Roma è quarta in classifica con 42 punti e il Palermo terzo è soltanto a +1, mentre l'Empoli secondo e la Fiorentina prima sono rispettivamente a +6 e +7. La squadra salentina, invece, è sesta a quota 33.

Torna in campo, invece, l'Under 18 di Mattia Scala dopo la sosta per le nazionali. La Roma sarà impegnata nel posticipo della ventisettesima giornata di campionato e lunedì alle ore 11 ospiterà il Genoa a Trigoria in occasione di un big match molto importante in ottica classifica. Nell'ultimo turno i giallorossi hanno pareggiato 3-3 contro l'Hellas Verona (gol degli scaligeri al minuto 93) e sono scivolati a -3 dall'Inter capolista, mentre il Grifone è quarto a quota 44 ed è a sei punti di distanza dai capitolini.

La Primavera di Federico Guidi non vince da due partite (sconfitta per 0-1 con il Parma e pareggio per 1-1 con la Fiorentina) e domani alle ore 15 affronterà il Monza allo Stadio Tre Fontane in occasione della trentunesima giornata di campionato. I giallorossi hanno rallentato la corsa, ma sono ancora in vetta alla classifica con 52 punti: alle loro spalle la coppia Parma-Cesena a 51 e al quarto posto la Fiorentina a 50. La formazione brianzola, invece, è nona a quota 43 e viene da due ko consecutivi.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 16 del commissario tecnico Manuel Pasqual sarà protagonista di una doppia amichevole con la Germania allo Stadio Comunale ‘Giovanni Chiggiato’ di Caorle: la prima sfida è in programma venerdì 27 marzo alle ore 18 e la seconda lunedì 30 marzo alle 11. Tra i 22 calciatori convocati ci sono anche due giocatori della Roma e si tratta del centrocampista Mattia Guaglianone e dell'attaccante Leandro Dos Santos Braga.

L'Italia Under 17 del ct Daniele Franceschini lavorerà fino a domani (in programma alle ore 11 un'amichevole con l'Empoli U17) presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per uno stage di preparazione in vista del secondo turno delle qualificazioni europee (in programma dal 25 al 31 marzo in Umbria) e tra i 26 calciatori chiamati spiccano tre romanisti: i difensori Giampaolo Bonifazi e Lorenzo Dattilo (uno dei tre giocatori 2010) e il centrocampista Gioele Giammattei. Gli Azzurrini si trovano nel Gruppo A2 della Lega A e affronteranno Portogallo (25 marzo alle 15), Islanda (28 marzo alle 15) e Romania (31 marzo alle 18). La lista definitiva dei 20 convocati sarà resa nota nella giornata di domani dopo il test con l'Empoli.

L'Italia Under 18 del ct Massimiliano Favo si è ritrovata dal 16 al 18 marzo a Novarello per uno stage di preparazione in vista del primo turno delle qualificazioni all’Europeo Under 19. La Nazionale è stata inserita nel Gruppo A2 della Lega A e dal 25 al 31 marzo affronterà Scozia (25 marzo alle 15), Polonia (28 marzo alle 15) e Irlanda (31 marzo alle 20). Tra i 24 calciatori convocati era presente un giocatore della Roma e si trattava del centrocampista Valerio Maccaroni.

Mini raduno a Novarello dal 16 al 18 marzo anche per l'Italia Under 19 del ct Alberto Bollini. Gli Azzurrini hanno lavorato in vista della fase élite di qualificazione all’Europeo (in programma a Catanzaro e Cosenza dal 25 al 31 marzo), dove sfideranno Ungheria (25 marzo alle 17), Slovacchia (28 marzo alle 17) e Turchia (31 marzo alle 15). Tra i 15 giocatori chiamati erano presenti tre romanisti: i difensori Federico Nardin e Federico Terlizzi e il centrocampista Alessandro Di Nunzio. Terminato lo stage, il ct ha diramato la lista definitiva dei convocati ed è stato confermato soltanto Nardin.

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