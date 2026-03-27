Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: big match in casa del Bologna per l'Under 18. Dieci romanisti impegnati con la Nazionale

LAROMA24.IT - Momento di relax per la Roma di Gian Piero Gasperini, ferma a causa della sosta per le nazionali. I giallorossi, reduci dalla vittoria per 1-0 contro il Lecce e sesti in classifica a tre punti dal Como quarto, torneranno in campo nel giorno di Pasqua in occasione del big match contro l'Inter. Intanto in questi giorni tanti giovani giallorossi sono impegnati in Nazionale e soltanto l'Under 18 del club capitolino giocherà in campionato.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea, reduce dalla vittoria in amichevole per 4-1 contro il Benevento, continua a prepararsi in vista di un torneo che andrà in scena ad Atene dal 5 al 9 aprile e nella giornata di martedì disputerà un altro test a Trigoria. Dal 30 aprile al 3 maggio, invece, la Roma parteciperà allo storico Torneo Mondiale Manlio Selis in Sardegna e dal 25 al 29 maggio all'Abano Football Trophy ad Abano Terme. Il campionato dei giallorossi è terminato dopo il terzo posto in classifica nella Regular Season e il conseguente mancato accesso alla Fase Interregionale.

Stop per l'Under 15 di Mirko Trombetti, che nell'ultima giornata di campionato ha pareggiato per 1-1 il Derby della Capitale (in gol Pica). La Roma non scenderà in campo a causa del turno di riposo e tornerà a giocare soltanto nel weekend del 12 aprile, quando ospiterà a Trigoria il Catanzaro sesto in classifica. Al momento i giallorossi guardano tutti dall'alto con 50 punti e sono a +7 sulla Lazio seconda e +8 sulla coppia Empoli-Fiorentina, che hanno tutte una gara in meno e la recupereranno in questo fine settimana. La Roma sfrutterà la pausa per partecipare al “Torneo Alba dei Campioni”, che andrà in scena a Catanzaro dal 3 al 5 aprile: i ragazzi di Trombetti sono stati inseriti nel Gruppo A insieme ai padroni di casa (3 aprile alle 16:30) e al Napoli (4 aprile alle 10).

Riposo anche per l'Under 16 di Marco Ciaralli, reduce dalla vittoria per 0-1 contro la Lazio grazie al gol di Basile. Come l'U15, i giallorossi torneranno in campo nel weekend del 12 aprile e affronteranno il Catanzaro undicesimo in classifica. La Roma ha vinto le ultime tre partite di campionato (11 successi nelle ultime 12 gare) ed è in vetta alla classifica a +3 dalla Fiorentina seconda, che ha un match in meno e giocherà nel fine settimana. Anche l’U16 sfrutterà lo stop per disputare un importantissimo torneo e si tratta della “Mediterranean International Cup”, che andrà in scena in Spagna dal 31 marzo al 5 aprile. Ad inaugurare la 24esima edizione della competizione saranno proprio i giallorossi, i quali affronteranno in amichevole il Barcellona il 1° aprile alle 11 all’Estadi Municipal De Vilatenim. Successivamente inizierà la fase a gironi e la Roma è stata inserita nel Gruppo C con Cincinnati United Soccer Club (USA - 1° aprile alle 19), TNGS Academy Spain (SPA - 2 aprile alle 11) e Moura Academy (POR - 2 aprile alle 18).

L'Under 17 di Alessandro Toti si ferma a causa della sosta per le nazionali e tornerà in campo venerdì 3 aprile alle ore 11 in occasione dell'anticipo della ventitreesima giornata di campionato: l'avversario sarà il Lecce sesto in classifica e la partita andrà in scena al 'Campo Agostino Di Bartolomei'. La Roma è quarta con 42 punti e il Palermo terzo è soltanto a +1, mentre l'Empoli secondo e la Fiorentina prima sono rispettivamente a +6 e +7.

Niente stop per l'Under 18 di Mattia Scala, che domenica alle ore 11:30 sarà ospite del Bologna nel big match valido per la ventottesima giornata di campionato. Si tratta di una partita davvero delicata anche in chiave classifica: i giallorossi sono secondi con 53 punti (-3 dall'Inter capolista), mentre i rossoblù sono quarti a quota 49.

Nessun match per la Primavera di Federico Guidi, dato che il campionato è in pausa per la sosta delle nazionali. La Roma non è in un periodo brillante (una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre giornate) e sabato 4 aprile alle ore 15 sfiderà l'Atalanta a Bergamo in occasione del trentaduesimo turno. Nonostante i risultati altalenanti, i capitolini sono ancora primi in classifica (insieme alla Fiorentina) con 53 punti e alle loro spalle c'è la coppia formata da Parma e Cesena a quota 52. La Dea, invece, è sesta a -7 dai giallorossi.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 16 del commissario tecnico Manuel Pasqual sarà protagonista di una doppia amichevole con la Germania allo Stadio Comunale ‘Giovanni Chiggiato’ di Caorle: la prima sfida è in programma oggi alle ore 18 e la seconda lunedì 30 marzo alle 11. Tra i 22 calciatori convocati ci sono anche due giocatori della Roma e si tratta del centrocampista Mattia Guaglianone e dell'attaccante Leandro Dos Santos Braga.

L'Italia Under 17 del ct Daniele Franceschini è impegnata nel secondo turno delle qualificazioni europee in programma dal 25 al 31 marzo in Umbria e tra i convocati figurano i difensori romanisti Giampaolo Bonifazi e Lorenzo Dattilo. Escluso per infortunio, invece, il centrocampista Gioele Giammattei. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo A2 della Lega A insieme a Portogallo, Islanda e Romania. Esordio super per l'Italia, che batte i lusitani (campioni d'Europa in carica) con un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 nella ripresa firmata da Perillo, Okon-Engstler e Landi: il giallorosso Bonifazi parte titolare nel ruolo di terzino destro e rimane in campo fino al minuto 89, mentre Dattilo resta in panchina per tutta la gara. Il 28 marzo alle 15 la Nazionale affronterà l'Islanda e chiuderà il 31 marzo alle 18 con la Romania.

L'Italia Under 18 del ct Massimiliano Favo è impegnata nel primo turno delle qualificazioni all’Europeo Under 19 (in programma dal 25 al 31 marzo in Scozia) e tra i convocati ci sono due romanisti: il centrocampista Valerio Maccaroni e l'attaccante Antonio Arena. La Nazionale è stata inserita nel Gruppo A2 della Lega A insieme a Scozia, Polonia e Irlanda. Nel match d'esordio gli Azzurrini battono 0-3 i padroni di casa e i due calciatori giallorossi, partiti entrambi titolari e in campo per tutta la durata della gara, sono subito protagonisti: Maccaroni serve l'assist (con un bel cross di destro) per il gol del raddoppio firmato dal colpo di testa di Campaniello, mentre Arena segna la rete del tris con un tap-in dopo la respinta centrale del portiere avversario. La prossima sfida sarà il 28 marzo alle 12 contro la Polonia e l'ultima sarà il 31 marzo alle 20 contro l'Irlanda.

L'Italia Under 19 del ct Alberto Bollini è impegnata nella fase élite di qualificazione all’Europeo (in programma a Catanzaro e Cosenza dal 25 al 31 marzo) e l'unico calciatore della Roma convocato è il difensore Federico Nardin. La Nazionale è stata inserita nel Gruppo 6 insieme a Ungheria, Slovacchia e Turchia. Il debutto degli Azzurrini è super e si parte con un secco 3-0 ai danni dell'Ungheria grazie alla doppietta di Iddrissou e alla rete di Comotto: 90 minuti in campo per Nardin, il quale ha agito da terzino destro. Il 28 marzo alle 17 l'Italia affronterà la Slovacchia e il 31 marzo alle 15 la Turchia.

Oggi alle ore 15:30 l'Italia Under 20 del ct Carmine Nunziata disputerà un'amichevole contro l'Inghilterra al Riano Athletic Center e tra i convocati ci sono i difensori giallorossi Cristian Cama e Jacopo Mirra: si tratta della prima chiamata ufficiale in Nazionale per il capitano della Roma Primavera. A loro due si è aggiunto in extremis il centrocampista Alessandro Di Nunzio, il quale è stato convocato il 24 marzo in sostituzione dell’indisponibile De Pieri.

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