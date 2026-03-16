Settore giovanile: clamoroso 9-0 dell’Under 16 contro la Juve Stabia. 1-1 nel derby U17 e nel big match della Primavera con la Fiorentina

Continua il momento negativo della Roma diGian Piero Gasperini, che perde 2-1 a Como e incassa la seconda sconfitta consecutiva in Serie A. Ko pesantissimo per i giallorossi, che scivolano al sesto posto in classifica e ora la quarta posizione, occupata proprio dai lariani, dista tre lunghezze. Inoltre nel weekend sono scese in campo anche le formazioni del settore giovanile giallorosso e si sono registrate una vittoria e tre pareggi in quattro partite.

Nessun impegno per l'Under 14 di Valerio D'Andrea. La squadra giallorossa ha concluso la Regular Season al terzo posto in classifica con 38 punti e, in virtù di questo piazzamento, ha mancato la qualificazione alla Fase Interregionale per la prima volta da quando esiste il campionato: fatale il pareggio per 2-2 nel Derby della Capitale nell'ultima giornata del Gruppo 6. Sono volate alla fase successiva, invece, la Lazio capolista (43 punti) e il Pescara (40) secondo.

Stop inaspettato per l'Under 15 di Mirko Trombetti, reduce da tre vittorie consecutive. I capitolini si fermano in casa e ottengono un deludente 1-1 contro la Juve Stabia: gli ospiti passano a sorpresa in vantaggio al minuto 69 con la conclusione da fuori di Infante, ma la reazione dei giallorossi è immediata e al 72' De Vivo ristabilisce l'equilibrio con una perla con il mancino che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Nonostante il pareggio, la Roma continua a guardare tutti dall'alto con 49 punti in classifica ed è a +7 sulla coppia Fiorentina-Lazio (entrambe con una partita in meno), mentre la formazione campana allunga la striscia di imbattibilità a cinque gare ma resta penultima a quota 15.

Stesso avversario ma esito diverso per l'Under 16 di Marco Ciaralli, che dopo la manita rifilata al Lecce si impone sulla Juve Stabia con un clamoroso 9-0. La gara resta in equilibrio fino al 32', quando Basile sblocca il match con un colpo di testa. Da questo momento i giallorossi iniziano a divertirsi e si scatenano segnando a raffica: Dos Santos raddoppia al 38' nuovamente sugli sviluppi di calcio piazzato, Vasta firma il tris al 42' con un’incornata e al 55' Salvati segna il gol del poker dopo la torre di un compagno di squadra. Successivamente Basile si prende nuovamente la scena e in meno di 60 secondi segna altre due reti (la prima su assist di Dattilo e la seconda su passaggio vincente di Salvati), mettendo a referto la tripletta personale. A chiudere la gara ci pensano le conclusioni dalla distanza di Chieffallo, Bartolini e Rizzardi. La Roma approfitta del turno di riposo della Fiorentina e, grazie a questa vittoria, vola da sola in vetta alla classifica con 52 punti (+3 sulla Viola, che però ha una partita in meno). Resta in ultima posizione, invece, la Juve Stabia a quota 10.

Lazio e Roma non si fanno male e il Derby della Capitale Under 17 (giocato in casa dei biancocelesti) termina sul risultato di 1-1. I ragazzi di Alessandro Toti creano diverse chance con Giammattei e Russo nella prima frazione di gioco, ma al minuto 30 la formazione laziale passa in vantaggio con il gol di Mennea sulla conclusione errata di Dimaggio. La gara si complica nella ripresa, quando Bonifazi riceve un cartellino rosso per un fallo di reazione su Materazzi. Ma i giallorossi si riversano in avanti e nel finale gli sforzi vengono ripagati: calcio d'angolo di Proietti (il quale aveva calciato anche la punizione in occasione del gol - annullato per fuorigioco - di Paul all’83’) e colpo di testa in tuffo di Corredera (appena rientrato da un infortunio), che pareggia i conti al 91'. La Roma sale a 43 punti e resta al quarto posto in classifica, ma la distanza con Empoli e Palermo resta invariata in seguito al 2-2 nello scontro diretto: i siciliani sono terzi a +1, i toscani secondi a +6 e la Fiorentina (vittoriosa per 3-4 in casa del Pescara) diventa capolista e si porta a +7 sui giallorossi. La Lazio, invece, è quinta a quota 35.

Il campionato Under 18 si è fermato a causa della sosta per le nazionali e i ragazzi di Mattia Scala non sono scesi in campo questo weekend. Nell'ultimo turno la Roma è stata beffata dall'Hellas Verona e ha subito la rete del definitivo 3-3 al minuto 93. Il pareggio ha frenato la corsa dei giallorossi, che ora si trovano al secondo posto in classifica con 50 punti e a -3 dall'Inter capolista. I capitolini torneranno a giocare lunedì 23 marzo alle ore 11 a Trigoria contro il Genoa nel posticipo della ventisettesima giornata di campionato e si tratta di uno scontro diretto, dato che il Grifone è quarto a quota 44.

La Primavera di Federico Guidi resiste in inferiorità numerica e pareggia 1-1 nel delicatissimo scontro diretto con la Fiorentina, valido per la trentesima giornata di campionato. La Viola parte bene, ma ad andare in vantaggio al minuto 15 sono i giallorossi grazie alla rete di Almaviva su assist di Maccaroni, bravo a recuperare il pallone e a servire l’attaccante. I padroni di casa reagiscono e al 39’ Trapani ristabilisce la parità con una splendida conclusione al volo di destro che si infila sotto l’incrocio dei pali. La prima frazione di gioco si chiude con il legno colpito da Mazzeo e la gara si complica nella ripresa, quando al minuto 76 Seck riceve il secondo cartellino giallo e lascia la formazione di Guidi in dieci uomini. La Roma soffre nel finale, ma il muro difensivo resiste agli attacchi dei toscani e il match termina sull’1-1. In seguito a questo pareggio la classifica diventa ancora più corta: capitolini primi a 52 punti, Cesena e Parma appaiate a quota 51 e Fiorentina quarta a 50.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 17 del commissario tecnico Daniele Franceschini si radunerà dal 17 al 21 marzo presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per uno stage di preparazione in vista del secondo turno delle qualificazioni europee (in programma dal 25 al 31 marzo in Umbria) e tra i 26 calciatori convocati spiccano tre romanisti: i difensori Giampaolo Bonifazi e Lorenzo Dattilo (uno dei tre giocatori 2010) e il centrocampista Gioele Giammattei. Gli Azzurrini si trovano nel Gruppo A2 della Lega A e affronteranno Islanda, Romania e Portogallo.

Anche l'Italia Under 18 del ct Massimiliano Favo si ritroverà per uno stage di preparazione e gli Azzurrini lavoreranno a Novarello dal 16 al 18 marzo in vista del primo turno delle qualificazioni all’Europeo Under 19. La Nazionale è stata inserita nel Gruppo A2 della Lega A e dal 25 al 31 marzo affronterà Irlanda, Polonia e Scozia. Tra i 24 calciatori convocati c'è un giocatore della Roma e si tratta del centrocampista Valerio Maccaroni.

Mini raduno a Novarello dal 16 al 18 marzo anche per l'Italia Under 19 del ct Alberto Bollini. Gli Azzurrini si prepareranno in vista della fase élite di qualificazione all’Europeo (in programma a Catanzaro e Cosenza dal 25 al 31 marzo) e sfideranno Ungheria, Slovacchia e Turchia. Tra i 15 giocatori convocati sono presenti tre romanisti: i difensori Federico Nardin e Federico Terlizzi e il centrocampista Alessandro Di Nunzio.

I risultati delle partite della Roma