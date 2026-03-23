Settore giovanile: 1-1 nel derby Under 15, Basile decide la stracittadina U16. L'U18 batte 4-2 il Genoa e la Primavera viene fermata al 98' dal Monza

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini si rialza e mantiene viva la corsa Champions grazie alla vittoria per 1-0 contro il Lecce firmata dal colpo di testa di Robinio Vaz. Successo fondamentale per i capitolini, che agganciano la Juventus al quinto posto a 54 punti e si portano a -3 dal Como quarto. Inoltre nel weekend sono scese in campo anche le formazioni del settore giovanile giallorosso e si sono registrate tre vittorie e due pareggi in cinque partite.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea riparte dopo il terzo posto in classifica nella Regular Season e il conseguente mancato accesso alla Fase Interregionale. I giallorossi accolgono il Benevento al 'Campo Agostino Di Bartolomei' per un'amichevole e vincono 4-1 grazie alla doppietta di Rossi e alle reti di Panattoni e Presutti. Questa gara rappresenta l'inizio della preparazione in vista di un torneo che si giocherà dal 5 al 9 aprile ad Atene. Dal 30 aprile al 3 maggio, invece, la Roma parteciperà allo storico Torneo Mondiale Manlio Selis in Sardegna e dal 25 al 29 maggio all'Abano Football Trophy ad Abano Terme.

Dopo l'1-1 contro la Juve Stabia, l'Under 15 di Mirko Trombetti pareggia con lo stesso risultato nell'attesissimo Derby della Capitale valido per la ventitreesima giornata di campionato. La prima frazione di gioco al Salaria Sport Village si chiude sullo 0-0 (occasioni per Di Palma e Caputo) e l'equilibrio si spezza a inizio ripresa con la rete di Caputo sul cross di Interlandi. I giallorossi reagiscono e al 64' agganciano i biancocelesti grazie al recupero e all'imbucata di Diofebo per Pica. Nel finale chance enorme per i padroni di casa con Pellegrino, ma la sua conclusione si infrange contro il palo. La stracittadina termina quindi in parità e la Roma mantiene il vantaggio sulle inseguitrici (+7 sulla Lazio seconda e +8 sulla coppia Empoli-Fiorentina), che però hanno una gara in meno.

Stessa partita ma esito diverso per l'Under 16 di Marco Ciaralli, che vince in trasferta il Derby della Capitale. La Roma sbanca il Salaria Sport Village con il risultato di 0-1 e il match winner è Basile, il quale si libera di diversi avversari e trafigge il portiere al minuto 59. Grande prestazione dei giallorossi, che non concedono occasioni nitide e difendono in modo ordinato senza correre particolari rischi. Terzo successo consecutivo per i capitolini (undicesimo nelle ultime 12 partite), che salgono a 53 punti e restano in vetta alla classifica a +3 dalla Fiorentina seconda (una gara in meno). La Lazio, invece, è quarta a quota 40.

Stop per l'Under 17 di Alessandro Toti, reduce dal pareggio per 1-1 nel Derby della Capitale grazie al colpo di testa di Corredera al minuto 91. Il campionato si ferma a causa della sosta per le nazionali e la Roma tornerà in campo venerdì 3 aprile alle ore 11 contro il Lecce in occasione della ventitreesima giornata. La Roma è quarta in classifica con 42 punti e il Palermo terzo è soltanto a +1, mentre l'Empoli secondo e la Fiorentina prima sono rispettivamente a +6 e +7. La squadra salentina, invece, è sesta a quota 33.

L'Under 18 di Mattia Scala dimentica il deludente 3-3 contro l'Hellas Verona e batte 4-2 il Genoa a Trigoria nel super posticipo della ventisettesima giornata di campionato. Partenza a razzo dei giallorossi, che passano in vantaggio al primo minuto con il colpo di testa di Paratici. Al 33' arriva il raddoppio con la potente conclusione di Guaglianone su assist di Strata, ma al 40' il destro di Traversa riapre il match. La ripresa segue l'andamento della prima frazione di gioco e al 48' Falcetta firma il gol del 3-1, ma il Genoa non molla e al 65' Giangrieco (lasciato colpevolmente solo in area) dà nuovamente speranza al Grifone. A chiudere definitivamente la partita è ancora Falcetta, il quale realizza la sua doppietta personale cinque minuti più tardi con un bel tiro a giro. Da sottolineare anche il rientro in campo di Modugno, che non giocava gare ufficiali da ottobre. I capitolini tornano a vincere e restano a -3 dall'Inter capolista (56 punti), mentre i rossoblù sono quarti a quota 44.

Continua il momento negativo della Primavera di Federico Guidi, che allunga la striscia di partite senza vittorie a tre. Dopo la sconfitta con il Parma e il pareggio con la Fiorentina, la Roma si ferma in casa contro il Monza sull'1-1 in occasione della trentunesima giornata di campionato. I capitolini partono bene e sbloccano il match al minuto 5 con il colpo di testa di Nardin sul corner calciato da Almaviva. I giallorossi continuano a essere pericolosi e poco più tardi sfiorano il raddoppio con il mancino a giro di Maccaroni, ma il portiere si distende e respinge in tuffo. La partita resta comunque in equilibrio e nel finale accade di tutto: all'87' Panico va vicinissimo al 2-0 sugli sviluppi di corner ma il difensore salva sulla linea e all'ultima azione del match la retroguardia giallorossa si dimentica di Gaye, il quale spinge in porta il gol del definitivo 1-1 al 98' su un cross innocuo dalla destra. La Roma resta comunque in vetta alla classifica con 53 punti, ma viene agganciata dalla Fiorentina e la coppia Parma-Cesena insegue a -1. «Prima del pari avevamo fatto un’ottima gara, in totale controllo e meritando la vittoria - afferma Guidi ai canali ufficiali del club -. Questi episodi devono far venire tanta rabbia per avere una motivazione più forte quando ripartiremo». Anche Litti è deluso: «Abbiamo buttato al vento una partita. È un campionato in cui la sesta in classifica può arrivare prima e viceversa, è molto equilibrato. Ma sono convinto che il nostro gruppo sia di altissimo livello».

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 16 del commissario tecnico Manuel Pasqual sarà protagonista di una doppia amichevole con la Germania allo Stadio Comunale ‘Giovanni Chiggiato’ di Caorle: la prima sfida è in programma venerdì 27 marzo alle ore 18 e la seconda lunedì 30 marzo alle 11. Tra i 22 calciatori convocati ci sono anche due giocatori della Roma e si tratta del centrocampista Mattia Guaglianone e dell'attaccante Leandro Dos Santos Braga.

Dopo lo stage di preparazione in vista del secondo turno delle qualificazioni europee in programma dal 25 al 31 marzo in Umbria, il ct Daniele Franceschini dell'Italia Under 17 ha diramato la lista definitiva dei convocati e figurano i difensori romanisti Giampaolo Bonifazi e Lorenzo Dattilo. Escluso per infortunio, invece, il centrocampista Gioele Giammattei. Gli Azzurrini si trovano nel Gruppo A2 della Lega A e affronteranno Portogallo (25 marzo alle 15), Islanda (28 marzo alle 15) e Romania (31 marzo alle 18).

L'Italia Under 18 del ct Massimiliano Favo si prepara in vista del primo turno delle qualificazioni all’Europeo Under 19. La Nazionale è stata inserita nel Gruppo A2 della Lega A e dal 25 al 31 marzo affronterà Scozia (25 marzo alle 15), Polonia (28 marzo alle 12) e Irlanda (31 marzo alle 20). Dopo lo stage a Novarello, il ct ha diramato la lista definitiva dei convocati e ha chiamato due calciatori giallorossi: il centrocampista Valerio Maccaroni e l'attaccante Antonio Arena.

L'Italia Under 19 del ct Alberto Bollini lavora in vista della fase élite di qualificazione all’Europeo (in programma a Catanzaro e Cosenza dal 25 al 31 marzo), dove sfideranno Ungheria (25 marzo alle 17), Slovacchia (28 marzo alle 17) e Turchia (31 marzo alle 15). Terminato lo stage a Novarello, il ct ha diramato la lista definitiva dei convocati ed è presente il difensore romanista Federico Nardin.

Il 27 marzo l'Italia Under 20 del ct Carmine Nunziata disputerà un'amichevole contro l'Inghilterra al Riano Athletic Center e tra i convocati ci sono i difensori giallorossi Cristian Cama e Jacopo Mirra: si tratta della prima chiamata ufficiale in Nazionale per il capitano della Roma Primavera.

I risultati delle partite della Roma