Primavera, ROMA-MONZA 1-0 (5' Nardin): segui in tempo reale. Grande avvio dei giallorossi (VIDEO e DIRETTA)

Torna in campo la Roma Primavera di Federico Guidi e oggi alle ore 15 va in scena allo Stadio Tre Fontane il match con il Monza, valido per la trentunesima giornata di campionato. I giallorossi, reduci da una sconfitta e un pareggio, hanno rallentato ma si trovano ancora in vetta alla classifica con 52 punti (+1 sulla coppia Cesena-Parma e +2 sulla Fiorentina quarta), mentre la squadra brianzola è nona a quota 43.

IL TABELLINO

ROMA: De Marzi; Nardin, Zinni, Terlizzi (18' Lulli); Carlaccini, Di Nunzio, Bah, Cama; Maccaroni, Almaviva; Morucci.

A disp.: Kilvinger, Litti, Della Rocca, Arduini, Belmonte, Scacchi, Panico, Troiani, Paratici, Corredera.

All.: Guidi.

MONZA: Vallati; Villa, Azarovs, De Bonis; Scaramelli, Ballabio, Abou, Diene, Attinasi; Mout, Fogliaro.

A disp.: Montagna, Romanini, Buonaiuto, Gaye, Martone, Treffiletti, Longhi, Castelli, Ganci, Porta.

All.: Brevi.

Arbitro: Dorillo. Assistenti: D'Ascanio - Petrov.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

18' - Esce Terlizzi entra Lulli.

10' - La Roma vicino al gol del raddoppio con Maccaroni: il numero 28 dal vertice destro dell'area lascia partire un sinistro forte e preciso, solo un miracolo di Vallati evita la rete.

6' - Il Monza prova subito a rispondere con Fogliaro, ma il suo colpo di testa finisce alto.

5' - GOLAlmaviva batte il calcio d’angolo, Nardin anticipa tutti di testa e sigla la rete del vantaggio.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

14:49 - Ecco la formazione ufficiale della Roma. Intanto è in corso il riscaldamento dei ragazzi di Guidi.

? Alle 15 scenderemo in campo al Tre Fontane contro il Monza



1⃣1⃣ De Marzi; Nardin, Zinni, Terlizzi; Carlaccini, Di Nunzio, Bah, Cama; Almaviva, Maccaroni; Morucci



? In diretta su Sportitalia (canale 60 DTT)



Forza, ragazzi! ?#ASRoma #Primavera1 pic.twitter.com/miAvqMCx6A — AS Roma (@OfficialASRoma) March 21, 2026



