Primavera, ROMA-MONZA 1-0 (5' Nardin): segui in tempo reale. Grande avvio dei giallorossi (VIDEO e DIRETTA)

Torna in campo la Roma Primavera di Federico Guidi e oggi alle ore 15 va in scena allo Stadio Tre Fontane il match con il Monza, valido per la trentunesima giornata di campionato. I giallorossi, reduci da una sconfitta e un pareggio, hanno rallentato ma si trovano ancora in vetta alla classifica con 52 punti (+1 sulla coppia Cesena-Parma e +2 sulla Fiorentina quarta), mentre la squadra brianzola è nona a quota 43.
IL TABELLINO
ROMA: De Marzi; Nardin, Zinni, Terlizzi (18' Lulli); Carlaccini, Di Nunzio, Bah, Cama; Maccaroni, Almaviva; Morucci.
A disp.: Kilvinger, Litti, Della Rocca, Arduini, Belmonte, Scacchi, Panico, Troiani, Paratici, Corredera.
All.: Guidi.
MONZA: Vallati; Villa, Azarovs, De Bonis; Scaramelli, Ballabio, Abou, Diene, Attinasi; Mout, Fogliaro.
A disp.: Montagna, Romanini, Buonaiuto, Gaye, Martone, Treffiletti, Longhi, Castelli, Ganci, Porta.
All.: Brevi.
Arbitro: Dorillo. Assistenti: D'Ascanio - Petrov.
LA CRONACA DELLA PARTITA
Primo tempo
18' - Esce Terlizzi entra Lulli.
10' - La Roma vicino al gol del raddoppio con Maccaroni: il numero 28 dal vertice destro dell'area lascia partire un sinistro forte e preciso, solo un miracolo di Vallati evita la rete.
6' - Il Monza prova subito a rispondere con Fogliaro, ma il suo colpo di testa finisce alto.
5' - GOLAlmaviva batte il calcio d’angolo, Nardin anticipa tutti di testa e sigla la rete del vantaggio.
1' - Al via il match.
PREPARTITA
14:49 - Ecco la formazione ufficiale della Roma. Intanto è in corso il riscaldamento dei ragazzi di Guidi.
? Alle 15 scenderemo in campo al Tre Fontane contro il Monza
1⃣1⃣ De Marzi; Nardin, Zinni, Terlizzi; Carlaccini, Di Nunzio, Bah, Cama; Almaviva, Maccaroni; Morucci
? In diretta su Sportitalia (canale 60 DTT)
Forza, ragazzi! ?#ASRoma #Primavera1 pic.twitter.com/miAvqMCx6A
— AS Roma (@OfficialASRoma) March 21, 2026