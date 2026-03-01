Primavera, ROMA-MILAN: le formazioni ufficiali. Maccaroni-Almaviva in attacco

Questa mattina alle ore 11:00 lo stadio "Tre Fontane" ospita Roma-Milan, big match valido per l'ottava giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Una sfida dall'alto peso specifico soprattutto per i giallorossi di Federico Guidi, che hanno la grande occasione di accorciare la classifica.
La Roma si presenta all'appuntamento al quarto posto con 45 punti, a una sola lunghezza dalla vetta, con le dirette concorrenti che hanno già disputato i loro incontri. Una vittoria permetterebbe quindi ai capitolini di compiere un balzo importante in classifica. Di fronte troveranno il Milan di Giovanni Renna, attualmente decimo a quota 37 punti e in cerca di un risultato di prestigio per risalire.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA: Kilvinger; Carlaccini, Seck, Terlizzi; Litti, Mirra, Bah; Panico, Maccaroni, Almaviva, Morucci.
A disposizione: Sbaccanti, Tumminelli, Di Nunzio, Della Rocca, Nardin, Zinni, Arduini, Belmonte, Scacchi, Paratici, Bonifazi.
All.: Federico Guidi
MILAN: Bouyer; Pandolfi, Mancioppi, Domnitei, Zaramella; Perera, Borsani, Nolli; Cisse, Scotti, Cullotta.
A disposizione: Catalano, Tartaglia, Geroli, Del Forno, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Cisse M., Vechiu, Idrissi-regragui.
All.: Giovanni Renna
Arbitro: Alessandro Colelli