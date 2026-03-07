Primavera, Guidi: "Parma costruito per vincere lo scudetto, sarà una partita dall'altissimo coefficiente di difficoltà" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia del big match contro il Parma, valido per la ventinovesima giornata di campionato e in programma domani alle ore 11 allo Stadio Tre Fontane. Ecco le sue parole: “Sarà una parta estremamente importante, troveremo una squadra di grande qualità e fisicità costruita per vincere lo scudetto. Lavorano dalla scorsa stagione con larga parte del gruppo, motivo per cui è una partita dall'altissimo coefficiente di difficoltà. Il Parma insegue i primi due posti ed è la squadra che ci ha eliminati in Coppa Italia, quindi per noi è una partita dalle fortissime motivazioni. Mi auguro che la squadra riesca a continuare a fare il percorso che sta facendo ultimamente, dove dentro lo spogliatoio non ci stiamo mai portando dei rimpianti perché le prestazioni sono fatte bene”.

Cosa deve fare e non fare la Roma?

“Ci conosciamo a vicenda, non ci sono segreti tra noi e il Parma. Le due partite precedenti sono state estremamente equilibrate e siamo stati puniti nei minuti finali. La nostra attenzione deve essere altissima fino al triplice fischio perché il Parma ha talmente tanta qualità e giocatori forti in attacco che possono farti gol in qualsiasi momento. Serve un'ulteriore prova di maturità e mi auguro che la squadra riesca ad alzare il livello di qualità. I ragazzi non riescono ancora a farmi vedere totalmente quello che fanno in allenamento, mi aspetto e mi auguro che in questa parte finale di stagione ci sia un ulteriore step di crescita”.

? Domani al Tre Fontane torna in campo la Roma Primavera!



⏰ ore 11

? Parma



?️ Le parole di mister Guidi alla vigilia del match#ASRoma #Primavera1 pic.twitter.com/Q5NEXTPPvb — AS Roma (@OfficialASRoma) March 7, 2026



