Primavera, Guidi: "Contro il Monza servirà attenzione. Ora ogni match è una finale"

Dopo il pareggio esterno contro la Fiorentina, la Roma Primavera torna tra le mura amiche dello stadio Tre Fontane per affrontare il Monza. Il match, in programma sabato alle ore 15:00, rappresenta un passaggio importante per i giallorossi, determinati a mantenere la testa della classifica prima dell'interruzione del campionato per gli impegni delle nazionali. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Federico Guidi alla vigilia dell'incontro.

Contro il Monza si chiude un lungo ciclo di gare ravvicinate. Come sta la squadra fisicamente?

“La squadra arriva alla partita in buone condizioni, perché si è allenata sempre molto bene. Dopo la partita con la Fiorentina abbiamo analizzato le cose fatte bene e quelle da migliorare; il gruppo si è allenato con la stessa intensità che ci ha contraddistinto dall'inizio della stagione. Ci auguriamo di essere pronti alla sfida e soprattutto di giocare una buona partita, cercando di fare un'ottima prestazione”.

Sarà un altro scontro diretto: che gara si aspetta?

“Sarà una partita totalmente diversa rispetto alle ultime due affrontate contro Parma e Fiorentina. Il Monza è una squadra che concede poco, estremamente pericolosa sulle palle inattive e capace di colpirti se lasci spazio. Servirà grande attenzione, dovremo essere bravi dal punto di vista tecnico e pronti a evitare le loro ripartenze e le loro verticalizzazioni”.

Quanta forza mentale darebbe, in vista del finale di stagione, arrivare alla sosta mantenendo il primato?

“Essere primi dopo 30 partite significa aver fatto un percorso nella giusta direzione e dà un senso ai sacrifici fatti dai ragazzi. Ora che mancano sempre meno partite, ogni gara acquista un valore maggiore. Arrivare alla sosta in testa ci permetterebbe di avere altre due settimane per allenarci nel migliore dei modi e concentraci sui singoli e sul lavoro di reparto. Cercheremo di fare una partita di alto livello consapevoli che ormai ogni match va interpretato come una finale, perché potrebbe essere determinante per i nostri obiettivi”.

(asroma.com)