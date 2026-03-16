LIVE - Primavera, Fiorentina-Roma 1-1 (Almaviva 15', Trapani 39'): secondo giallo a Seck, giallorossi in 10

La Roma Primavera torna in campo al "Viola Park" per affrontare la Fiorentina in un match d'alta classifica valido per la sesta giornata di ritorno. Dopo il passo falso interno contro il Parma, i giallorossi cercano il riscatto immediato per difendere il comando della classifica: la squadra di Federico Guidi (oggi squalificato, al suo posto in panchina Andrea Cupi) occupa attualmente la prima posizione a quota 51 punti, in coabitazione con Cesena e Parma.
La sfida si preannuncia delicata, considerando che la Fiorentina insegue al quarto posto con 50 punti, a una sola lunghezza dal trio di testa. I giallorossi puntano a un risultato positivo in trasferta per non perdere terreno nella corsa verso le fasi finali del torneo. Come la Roma, anche la formazione viola deve fare a meno del proprio allenatore titolare, Daniele Galloppa, sostituito dal vice Luca Antonelli.
TABELLINO
FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Sturli, Sadotti, Kospo, Trapani; Montenegro, Deli; Puzzoli, Atzeni, Mazzeo; Jallow.
A disp.: Dolfi, Magalotti, Bonanno, Turnone, Kove, Perrotti, Keita, Conti, Evangelista, Croci.
All.: Luca Antonelli (squalificato Daniele Galloppa)
ROMA (3-4-2-1): De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Lulli, Di Nunzio, Bah, Litti; Almaviva, Maccaroni; Arena.
A disp.: Kilvinger, Della Rocca, Nardin, Zinni, Arduini, Morucci, Scacchi, Cama, Panico, Paratici, Carlaccini.
All.: Andrea Cupi (squalificato Federico Guidi)
Arbitro: Francesco Aloise. Assistenti: Lauri - Cardinali.
Reti: Almaviva 15', Trapani 39'.
Ammonizioni: Sturli (F), Lulli (R), Seck (R), Arena (R).
CRONACA
78' - Cambio per la Roma: Nardin prende il posto di Maccaroni.
76' - Roma in dieci: espulso Seck per doppia ammonizione dopo un fallo su Conti.
75' - Ammonito Arena per aver ostacolato il rinvio del portiere Fei.
70' - Giallo per Seck dopo un intervento irregolare su Jallow.
68' - Sostituzione nella Fiorentina: entra Conti al posto di Deli.
64' - Di Nunzio calcia alto di sinistro su sponda di tacco di Maccaroni.
60' - La Fiorentina batte veloce un calcio di punizione e Mazzeo scappa sulla fascia sinistra. Inseguito da Seck, finisce a terra in area di rigore: non c'è nulla secondo il direttore di gara.
45' - Inizia il secondo tempo. Doppio cambio per i giallorossi: fuori Lulli e Almaviva, dentro Carlaccini e Panico.
45+2' - Finisce il primo tempo.
43' - Palo della Fiorentina: Mazzeo entra in area da sinistra e calcia in diagonale.
40' - Ammonito Lulli per un fallo su Trapani.
39' - Pareggia la Fiorentina. La difesa spazza fuori area un pallone che finisce a Trapani. Il viola, al volo di destro, calcia sotto l'incrocio.
28' - Grande occasione per la Fiorentina: cross dalla trequarti in area giallorossa, Deli tutto solo non riesce a impattare il pallone.
25' - Trattenuta di Litti ai danni di Sturli. Il giallorosso non viene ammonito.
15' - Gol della Roma! Almaviva riceve al limite dell'area e, dopo pochi passi, calcia col mancino all'angolino.
13' - Fallo duro di Sturli su Litti: ammonito.
8' - Grande parata di De Marzi su punizione di Mazzeo: palla in angolo.
2' - Chance Fiorentina: Mazzeo serve Puzzoli che calcia a lato da buona posizione.
1' - Inizia il match al Viola Park.