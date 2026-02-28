Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: Under 14 contro il Pescara, U15 e 16 si giocano la vetta con la Fiorentina. U18 a Cesena e la Primavera ospita il Milan

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini è attesa da una delle partite più importanti della stagione: domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il delicatissimo scontro diretto con la Juventus, valido per la ventisettesima giornata di Serie A. I capitolini sono quarti in classifica con 50 punti, mentre i bianconeri sono quinti a quota 46. Intanto nel weekend scenderanno in campo le formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall’Under 14 fino ad arrivare alla Primavera.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea vuole rialzarsi dopo la dolorosa sconfitta incassata a Perugia (2-1) e chiuderà il campionato con due scontri diretti fondamentali: oggi alle ore 17 affronterà al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria il Pescara (reduce da 7 vittorie consecutive) secondo in classifica in occasione della diciassettesima giornata e successivamente terminerà il Gruppo 6 con il Derby della Capitale. La Roma è scivolata al terzo posto con 34 punti, a -3 proprio dalla formazione abruzzese e a -5 dai biancocelesti.

L'Under 15 di Mirko Trombetti è reduce dal successo per 1-3 in casa del Bari dopo due pareggi consecutivi e domenica alle ore 13:30 affronterà la Fiorentina al 'Campo Agostino Di Bartolomei' nell'attesissimo big match della ventesima giornata di campionato. Si tratta di un vero e proprio scontro per la vetta della classifica: la Roma è prima con 42 punti e alle sue spalle ci sono proprio Fiorentina (ultima sconfitta al decimo turno contro l'Empoli) e Lazio a quota 39.

Stesso impegno per l'Under 16 di Marco Ciaralli, che sfiderà la Fiorentina a Trigoria due ore e mezza più tardi dell'U15. Anche in questo caso si tratta di una partita di fondamentale importanza, dato che si scontreranno le due squadre in vetta alla classifica a quota 45 punti. Inoltre i giallorossi e i toscani sono i migliori attacchi del campionato: i capitolini hanno messo a referto 59 gol in 18 partite, mentre i toscani (seconda difesa più impenetrabile con sole 17 reti incassate) ne hanno realizzati 57.

Altro stop per l'Under 17 di Alessandro Toti, che dopo la sosta per le nazionali rimarrà ancora ai box. La Roma sta vivendo un momento particolarmente negativo e nelle ultime tre giornate ha collezionato due sconfitte (7-0 contro l'Empoli e 1-2 contro il Palermo) e un pareggio (1-1 contro il Bari). I giallorossi torneranno in campo soltanto nel weekend dell'8 marzo (sfida casalinga contro il Catanzaro ottavo in classifica), dato che avranno a disposizione un turno di riposo. La formazione capitolina è scivolata in terza posizione con 38 punti dopo le tre partite consecutive senza vittoria: la Fiorentina seconda è a quota 42 ma ha una partita in meno, mentre l'Empoli capolista è a 44.

Big match anche per l'Under 18 di Mattia Scala, che domenica alle ore 11 affronterà il Cesena in occasione della venticinquesima giornata di campionato. La Roma, reduce dal successo in rimonta per 2-1 contro la Cremonese, è seconda in classifica con 46 punti e l'Inter capolista, che giocherà il derby in casa del Milan, è soltanto a +1. La squadra romagnola, invece, si trova in quinta posizione a quota 39 ma ha una partita in meno.

La Primavera di Federico Guidi vuole dimenticare il pareggio beffa contro il Cesena e domenica alle ore 11 scenderà in campo allo Stadio Tre Fontane contro il Milan nel match valido per il ventisettesimo turno di campionato. La Roma ha perso la vetta della classifica dopo il 2-2 della scorsa settimane ed è seconda con 45 punti (-1 dalla Fiorentina capolista), mentre i rossoneri non stanno brillando nonostante vengano da due vittorie consecutive e si trovano in undicesima posizione a quota 37.

I calciatori della Roma in Nazionale

Quest'anno l'Italia Under 14 ha inaugurato i raduni territoriali e in occasione dello stage sono stati chiamati ben otto calciatori della Roma: Mattia Manca (portiere), Emanuele Eleuteri (difensore), Cristian D'Eletto (difensore), Simone Turrini (centrocampista), Manirou Fall (centrocampista), Gabriele Bove (centrocampista), Christian Presutti (centrocampista) e Rayan Reguig (attaccante). Sei di loro fanno parte della Roma Under 14, mentre Fall e Reguig giocano da sotto età in U15.

L'Italia Under 15 di Enrico Battisti affronterà la Spagna in una doppia amichevole e le partite andranno in scena martedì 3 marzo alle ore 15 e giovedì 5 marzo alle ore 10.30 al Riano Athletic Center. Tra i 22 giocatori convocati spiccano due giocatori della Roma e si tratta di Niccolò Chieffallo (difensore) ed Enzo Diofebo (attaccante).

L'Italia Under 16 del commissario tecnico Manuel Pasqual è stata protagonista di una doppia amichevole contro il Belgio. Tra i 22 calciatori convocati, tutti nati nel 2010, erano presenti due romanisti: il difensore Lorenzo Dattilo e l'attaccante Leandro Dos Santos Braga. Nella prima partita, terminata con il risultato di 1-1 (in gol Croci), il terzino giallorosso è partito titolare e l'esterno è entrato in campo all'80' esordendo con la maglia della Nazionale. I due calciatori della Roma hanno anche sfiorato il gol vittoria al minuto 84, con Dos Santos che ha servito l'inserimento in area di Dattilo, ma il portiere avversario ha respinto la conclusione in tuffo. La seconda sfida, invece, si è conclusa con un clamoroso 6-0 per l'Italia e Dos Santos è sceso in campo dal 1': il giocatore giallorosso ha messo a referto l'assist per il gol del momentaneo 1-0 firmato da Egharevba con un bel cross sul secondo palo.

Tutti gli appuntamenti del weekend